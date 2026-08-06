Reality show Party Shore je slovenskou verzí slavné americké Jersey Shore, kde skupinku mladých lidí zavřou společně do vily u pláže a natáčí, jak se baví a navazují milostné vztahy.
Ve slovenské verzi reality show žijí soutěžící ve vile v Chorvatsku. Kontroverzi vyvolal šestý díl, do něhož jako hostky dorazily účastnice jiné slovenské seznamovací reality show Růže pro nevěstu. Mezi nimi byla i Noemi, která ve třetí řadě bojovala o srdce ženicha Rasťa Zvary. Právě záběry s ní vzbudily největší pozornost – účastník Nicolas ji odnáší poté, co kvůli vypitému alkoholu nedokázala sama stát a opakovaně říkala, aby ji nechal spát.
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Nicolas ji podle odvysílaných záběrů nosil po vile zřejmě ve snaze najít místo, kde by s ní mohl mít sex bez přítomnosti kamer. Nakonec zakryl jednu z kamer kusem látky. Noemi pak odnesl do koupelny, kde kamery nejsou. Tvrdil přitom, že jí bylo špatně. „Spali jsme v koupelně, protože jí bylo pořád zle, pořád zvracela,“ vysvětlil Nicolas druhý den spolubydlícím. „Je zlatý, musím mu strašně poděkovat, že se o mě staral,“ řekla ráno Noemi.
Není jasné, jestli k sexuálnímu aktu došlo. Pokud byla Noemi skutečně v takovém stavu, nemohla podle kritiků dát platný souhlas se sexuálním stykem. Kritika se snáší i na produkci, která podle diváků měla v takovém případě zasáhnout a ne jen situaci natočit a odvysílat.
Televize Markíza se ohradila vůči obvinění, že došlo ke znásilnění. Podle televize vyvolal tento dojem především výsledný střih pořadu. „Televize Markíza vyjadřuje politování nad tím, že odvysílaná šestá epizoda reality show Party Shore mohla vyvolat dojem normalizování sexuálního násilí. Nebylo to záměrem tvůrců ani vysílatele. Výsledný sestřih předmětné epizody mohl u diváků vyvolat interpretaci odvysílaných scén odlišnou oproti objektivnímu stavu,“ píše televize ve veřejném prohlášení.
„Mrzí nás, že tato epizoda reality show neposkytla divákům v dostatečné míře všechny souvislosti a kontext okolností, za kterých byly předmětné události zaznamenané. Za to se divákům omlouváme. Na základě dosud dostupných informací nemáme povědomí o tom, že by během natáčení došlo k pokusu o znásilnění nebo k jinému jednání, které by mohlo naplňovat znaky trestného činu. Taková tvrzení proto považujeme za nepodložená,“ stojí v prohlášení.
Televize zdůraznila, že bezpečnost účinkujících je pro ni prioritou a z celého skandálu vyvodí důsledky. „Při zpracování a postprodukci natočených materiálů přijmeme do budoucna další opatření na posílení interních procesů. Je nevyhnutelné, aby redakční zpracování natočeného materiálu důsledně zabezpečovalo srozumitelnost a úplnost kontextu obsahu připravovaného na odvysílání. Zároveň předmětnou epizodu Party Shore náležitě upravíme,“ slibuje Markíza.
Samotná Noemi Gažová na Instagram napsala, že si kvůli opilosti celou situaci moc nepamatuje. Původně věřila, že jí Nicolas chtěl pomoci, ale pak viděla v pořadu, že zakryl kameru, což ji zarazilo. Zkritizovala také produkci, že nezasáhla. „S mým tělem manipuloval chlap, když už jsem nebyla při smyslech. Co by se podle nich mělo stát? Kdy zasáhnou? Co by se stalo, kdybych nezačala zvracet?“ cituje Gažovou Extra.cz.
Celé vyjádření televize Markíza
Televize Markíza jako společenský zodpovědná firma vnímá, že otázky sexuálního a domácího násilí jsou dnes mimořádně naléhavé a rezonují ve společnosti. Ve svém vysílání se těmito tématy jako závažnými otázkami veřejného zájmu dlouhodobě věnujeme ať už ve zpravodajství nebo v publicistice. Stejné principy a hodnoty uplatňujeme i v rámci vlastní produkce, ať už jde o přístup štábu, kontrolní mechanismy nebo průběžnou péči o účinkující. Důrazně odsuzujeme jakékoli projevy sexuálního nebo jiného násilí. Máme za to, že jde o mimořádné nebezpečné jednání, které ohrožuje nejen dotčené jednotlivce, ale i celou společnost. Televize Markíza vyjadřuje politování nad tím, že odvysílaná šestá epizoda reality show Party Shore mohla vyvolat dojem normalizování sexuálního násilí. Nebylo to záměrem tvůrců ani vysílatele. Výsledný sestřih předmětné epizody mohl u diváků vyvolat interpretaci odvysílaných scén odlišnou oproti objektivnímu stavu. Mrzí nás, že tato epizoda reality show neposkytla divákům v dostatečné míře všechny souvislosti a kontext okolností, za kterých byly předmětné události zaznamenané. Za to se divákům omlouváme. Na základe dosud dostupných informací nemáme povědomí o tom, že by během natáčení došlo k pokusu o znásilnění nebo k jinému jednání, které by mohlo naplňovat znaky trestného činu. Taková tvrzení proto považujeme za nepodložená. Bezpečnost a ochrana účinkujících během natáčení reality show patří mezi naše priority a příslušná pravidla jsou důsledně dodržována. Při výrobě pořadu Party Shore jakož i při výrobě jiných reality show je zavedený striktně uplatňovaný systém povinné péče (“duty of care“). Účinkující jsou pod permanentním dohledem štábu i zdravotníka. Produkce zároveň zabezpečuje nepřetržitou vícestupňovou kontrolu dění ve vile a tím i ochranu všech účinkujících. Při zpracování a postprodukci natočených materiálů přijmeme do budoucna další opatření na posílení interních procesů. Je nevyhnutelné, aby redakční zpracování natočeného materiálu důsledně zabezpečovalo srozumitelnost a úplnost kontextu obsahu připravovaného na odvysílání. Zároveň předmětnou epizodu Party Shore náležitě upravíme.