Zpěvačka, modelka a influencerka, která letos oslavila pět let abstinence, ukázala svým sledujícím na Instagramu díru v nosní přepážce, která jí zůstala po pravidelném užívání kokainu. Přiznala, že jí to někdy působí velké problémy, zejména ve studiu při nahrávání nových písniček.
„Uvědomila jsem si, že jsem to nikdy moc neřešila, ale pro okolí to někdy může být velmi viditelné i slyšitelné. Když dýchám nosem, ozývá se opravdu hlasité pískání, nelze to přeslechnout. Mám po užívání kokainu perforovanou nosní přepážku,“ přiznala Paris Jacksonová.
„Děti, neberte drogy. Nebo berte, jasně, ať si každá dělá co chce a získá zkušenost, kterou asi potřebuje v životě získat, aby ho to něco naučilo. Nebudu nikomu říkat, co má dělat. Nedoporučuju to ale nikomu, protože mně samotné to zničilo život a kromě jiného mám teď kvůli tomu díru v nose,“ dodala dcera krále popu. Zavtipkovala také, že když se nudí, může si strčit špagetu do nosní dírky, provléct ji dírou v nosní přepážce a vytáhnout ji ven druhou nosní dírkou.
Rodačka z Kalifornie přiznala, že uvažovala nad chirurgickým zákrokem, při kterém by jí lékaři nosní přepážku dali zase dohromady. Nakonec však operaci odmítla, protože se bojí, že následky by mohly vést k jejímu drogovému relapsu. „Při i po takové operaci musíte brát silné léky. Raději nechci nic riskovat, nechci do toho zase spadnout,“ svěřila se.
V minulosti se influencerka potýkala také se závislostí na heroinu. „Dnes je to pět let, co jsem naprosto čistá a střízlivá. Neberu žádné drogy, nepiji alkohol. Říct, že jsem za to vděčná, je málo. A je to jen fráze. Vděčnost je vlastně jen špička celého obrovského ledovce,“ pokračuje influencerka.
„Právě proto, že jsem vydržela být střízlivá a nebrat drogy, se dnes mohu upřímně usmívat. Můžu dělat hudbu. Můžu prožívat radost z lásky ke svým psům a kočce. Můžu cítit zlomené srdce v celé jeho kráse. Můžu truchlit. Můžu se smát. Můžu tančit. Můžu důvěřovat. Můžu cítit teplo slunečních paprsků na kůži a je mi krásně. Zjistila jsem, že život pokračuje bez ohledu na to, jestli abstinuji, nebo ne, ale dnes se můžu všemu postavit hrdě čelem a sama za sebe,“ dodala Jacksonová.
V roce 2017 uvedla modelka pro magazín Rolling Stone, že několik jejích tetování zakrývá jak stopy po injekcích, tak jizvy po sebepoškozování. Na jednom z těchto tetování je vyobrazen i její otec Michael Jackson. Ten zemřel, když bylo Jacksonové jedenáct let. Dcera krále popu se v dospívání také několikrát pokusila o sebevraždu.
