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Hiltonová slaví. Zavřou ústav, kde podle ní týrali a zneužívali ji i další děti

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  12:30
Paris Hiltonová na gala po udílení Breakthrough Prize v Santa Monice (18. dubna...

Paris Hiltonová na gala po udílení Breakthrough Prize v Santa Monice (18. dubna 2026) | foto: AP

Paris Hiltonová se v posledních letech stala jednou z nejvýraznějších tváří...
Paris Hiltonová společně s dalšími bývalými klienty slaví uzavření zařízení...
Paris Hiltonová při projevu během kampaně za přísnější ochranu dětí v...
Paris Hiltonová před budovou Provo Canyon School s transparentem vyzývajícím k...
83 fotografií
Pro Paris Hiltonovou jde o okamžik, na který čekala dlouhé roky. Úřady v americkém státě Utah odebraly licenci nápravnému zařízení Provo Canyon School, kde podnikatelka a mediální hvězda jako teenagerka podle svých slov zažila psychické, fyzické i sexuální zneužívání. Rozhodnutí označila za vítězství všech přeživších.

Paris Hiltonová se po letech boje dočkala okamžiku, který označuje za splnění svého snu. Úřady v americkém státě Utah odebraly licenci zařízení Provo Canyon School, kam ji rodiče poslali v dospívání kvůli problémovému chování. Škola musí ukončit provoz a přestat přijímat nové klienty. Důvodem jsou opakovaná závažná porušení pravidel týkajících se bezpečnosti a péče o děti.

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Na Instagramu Hiltonová zveřejnila emotivní fotografie a video, na nichž slaví rozhodnutí společně s dalšími lidmi, kteří si za zdmi zařízení prošli podobnými zkušenostmi. Přiznala, že na tuto zprávu čekala dlouhé roky.

„Místo, které ublížilo mně i bezpočtu dalších dětí, už nebude moci fungovat. Děti, které tam nyní jsou, budou přemístěny do bezpečí. Sen, že ochráníme budoucí generace před tím, co jsem zažila já, se konečně naplňuje,“ uvedla na sociálních sítích.

Paris Hiltonová na gala po udílení Breakthrough Prize v Santa Monice (18. dubna 2026)
Paris Hiltonová se v posledních letech stala jednou z nejvýraznějších tváří boje proti zneužívání dětí v rezidenčních zařízeních. (červenec 2026)
Paris Hiltonová společně s dalšími bývalými klienty slaví uzavření zařízení Provo Canyon School, kde podle jejich svědectví docházelo k týrání dětí. (červenec 2026)
Paris Hiltonová při projevu během kampaně za přísnější ochranu dětí v nápravných a převýchovných zařízeních ve Spojených státech. (červenec 2026)
83 fotografií

Hiltonová o svých zkušenostech veřejně promluvila poprvé v roce 2020 v dokumentu This Is Paris. Popsala, že byla vystavena psychickému i fyzickému násilí, dlouhodobé izolaci a ponižování. V minulosti také uvedla, že byla nucena podstupovat invazivní prohlídky, svlékat se donaha před personálem a že v zařízení docházelo i k sexuálnímu zneužívání. Tvrdí, že následky si nese dodnes a trpěla posttraumatickou stresovou poruchou i chronickou nespavostí.

Podle amerických úřadů zařízení opakovaně selhávalo při zajištění bezpečnosti svých klientů. Kontroly odhalily mimo jiné nedostatečný dohled nad dětmi, používání nepřiměřených donucovacích prostředků, zanedbávání péče i další závažná pochybení. Škola se závěry úřadů nesouhlasí a zvažuje odvolání.

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Paris Hiltonová se v posledních letech stala jednou z nejvýraznějších tváří boje proti takzvanému průmyslu převýchovných zařízení pro problémovou mládež. Vystoupila před americkým Kongresem i zákonodárci v několika státech a dlouhodobě prosazuje přísnější dohled nad podobnými institucemi. Aktivně podporovala také přijetí legislativních změn zaměřených na větší ochranu dětí v rezidenčních zařízeních.

Uzavření Provo Canyon School proto označuje nejen za osobní satisfakci, ale především za vítězství tisíců bývalých klientů, kteří o údajném zneužívání v zařízení veřejně promluvili.

Paris Hiltonová je podnikatelka, DJka a mediální osobnost. Od roku 2021 je vdaná za investora Cartera Reuma. Manželé mají dvě děti, syna Phoenixe a dceru London, které přivítali prostřednictvím náhradní matky. Hiltonová opakovaně uvedla, že právě mateřství posílilo její odhodlání bojovat za větší ochranu dětí.

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