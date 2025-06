Současný papež Lev XIV. je příbuzný s Madonnou i Justinem Bieberem

Šest generací nazpět se v rodu papeže Lva XIV. dá dohledat Kanaďan jménem Louis Boucher de Grandpre. Právě tento muž, narozený ve městě Trois-Rivieres v Quebecu, je papežovým pojítkem s celou řadou známých osobností s kanadskými předky. „Jmenovat lze například Pierra a Justina Trudeauovi, Angelinu Jolie, Hillary Clintonovou, Justina Biebera, Jacka Kerouaca či Madonnu,“ uvádí zpráva.

Studie je výsledkem spolupráce s genealogy ze společností American Ancestors a Cuban Genealogy Club. Ti prozkoumali záznamy o rodokmenech z posledních 500 let, kde se dozvídali mnohé dosud neobjevené informace týkající se urozených i prostých lidí, otroků i otrokářů a revolucionářů.

Stejný tým při své práci odhalil, že papež Lev XIV., který do letošního května jakožto kardinál používal své občanské jméno Robert Francis Prevost, má například i africko-americké kořeny. „Už to byl průlomový objev, ale nám bylo jasné, že je to jen začátek,“ uvedl historik Henry Louis Gates, který tento tým genealogů vedl.

Souvislost s Madonnou je obzvlášť zajímavá vzhledem ke skutečnosti, že Vatikán zpěvačku v minulosti několikrát otevřeně kritizoval kvůli nestoudným náboženským narážkám v jejích písních. Církev například otevřeně odsoudila klip ke skladbě Like a Prayer z roku 1989.

„Už mě třikrát exkomunikovali. Nepřijde mi to fér,“ vtipkovala Madonna v roce 2022 s dovětkem, že by se s římskokatolickým vůdcem – tehdy ještě s papežem Františkem – ráda sešla a „něco důležitého prodiskutovala“. Třeba se po tomto zjištění s novým papežem usmíření dočká.