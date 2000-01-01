náhledy
Po šesti řadách seriálu a třech filmech se osudy hrdinů Panství Downton završí. Na premiéru snímku Panství Downton: Velké finále do Londýna přijela většina hlavních hvězd. Podívejte se, jak to slušelo členům šlechtického rodu Granthamů, jejich služebnictvu a dalším postavám.
Autor: © Focus Features
Hugh Bonneville v Londýně na premiéře filmu Panství Downton: Velké finále. Herec oblékl smoking, který doplnil motýlkem.
Autor: Reuters
Robert Crawley, hrabě z Granthamu, je hlavou rodiny.
Autor: © Independent Television (ITV)
Michelle Dockery bude brzy maminkou. Těhotenské bříško ukázala v saténových modrých šatech s vlečkou.
Autor: Reuters
Lady Mary je nejstarší dcerou hraběte Crawleyho. Její první manžel Matthew zemřel při autonehodě, když odjížděl od ní z porodnice. V novém filmu se rozvede s druhým manželem Henrym Talbotem.
Autor: © Independent Television (ITV)
Laura Carmichaelová na place našla lásku. Chodí s kolegou Michaelem C. Foxem. Na premiéře předvedla dvoubarevné sexy šaty.
Autor: Reuters
Lady Edith je prostřední dcera hraběte. Neúspěšně se chtěla několikrát provdat. Později začala pracovat jako novinářka. Na konci seriálu se z ní po svatbě stala markýza z Hexhamu.
Autor: Česká televize
Harry Hadden-Paton na premiéře filmu Panství Downton: Velké finále. Herec zvolil šedý oblek s kravatou.
Autor: AP
Manžel lady Edith Herbert „Bertie“ Pelham, sedmý markýz z Hexhamu.
Autor: © Nick Briggs
Tom Branson byl irský republikán a bývalý řidič, který si vzal za ženu nejmladší hraběcí dceru Sybil, která zemřela u porodu. Postupně se do rodiny začlenil a pomáhal Mary s vedením panství. Později se znovu oženil s bývalou komornou Lucy.
Autor: © Independent Television (ITV)
Isobel Crawleyová je matka Mathhewa (hrál ho Dan Stevens). Bývalá zdravotní sestra se věčně popichovala s hraběnkou vdovou Violet.
Autor: © NBC Universal
Jim Carter je manželem Imeldy Stauntonové, která se proslavila rolí Dolores Umbridgeové ve filmech o Harrym Potterovi a rolí Alžběty II. v seriálu Koruna. Herec si na premiéru vzal modrý oblek a šeříkovou košili.
Autor: AP
Pan Carson byl majordomus na panství. Věděl o všem v domácnosti. Na konci seriálu se oženil a šel do důchodu. Pak se ovšem vrátil.
Autor: Česká televize
Phyllis Loganová má v civilu daleko od nevýrazné paní Hugherovcé. Oblékla velkou lesklou sukni a puntíkatou halenku.
Autor: AP
Paní Hughesová je hlavní služebná. Měla na starosti ženský personál a na konci seriálu se provdala za pana Carsona.
Autor: Profimedia.cz
Joanne Froggattová si pochvalovala, že tvůrci zakomponovali při natáčení do scénáře její skutečné těhotenství. Na premiéře předvedla sexy postavu v černých šatech.
Autor: AP
Anna Smithová byla hlavní služebná v domácnosti Panství Downton, později se stala osobní služebnou lady Mary.
Autor: Česká televize
Lesley Nicolová v Londýně na premiéře filmu Panství Downton: Velké finále. Herečka si vzala sako s flitry.
Autor: AP
Paní Patmoreová je kuchařka, která je přesvědčená, že bez ní by panství nefungovalo.
Autor: CinemArt
Daisy je bývalá kuchtička a později hlavní pomocnice v kuchyni. Provdala se za Andyho Parkera.
Autor: © Independent Television (ITV)
Michael C. Fox chodí s kolegyní Laurou Carmichaelovou. Na premiéru dorazil v černém obleku s bílým trikem.
Autor: AP
Sluha a lokaj Andy Parker, který si vzal za ženu kuchtičku Daisy. V druhém filmu po odchodu pana Barrowa je jmenován novým majordomem.
Autor: CinemArt
Sluha, pozdější učitel a scénárista Joseph Moseley.
Autor: CinemArt
Rob James-Collier v zeleném sametovém saku na premiéře filmu Panství Downton: Velké finále.
Autor: Reuters
Thomas Barrow na panství vystřídal několik pozic. Jeho postava patřila ze začátku mezi nejzápornější v seriálu. Později byl majordomem. Na konci druhého filmu dává výpověď, aby doprovázel hollywoodského herce Guye, do kterého se zamiloval.
Autor: Česká televize
Dominic West, který mimo jiné hrál prince Charlese v seriálu Koruna, zvolil ležérnější outfit.
Autor: AP
Americký herec Guy Dexter se během natáčení filmu na panství zakoukal do Thomase Barrowa, kterému nabídl, zda by ho nedoprovázel na jeho cestě do Hollywoodu a nebyl mu nápomocen v jeho domě.
Autor: © Focus Features
Jednou z nových postav je Lady Petersfieldová, kterou hraje Joely Richardsonová. Herečka na premiéru zvolila rudé šaty.
Autor: AP
Arty Froushan ve filmu hraje Noela Cowarda. Na premiéru oblékl oblek se širokými kalhotami.
Autor: AP
Herci a tvůrci filmu Panství Downton: Velké finále na premiéře v Londýně (3. září 2025).
Autor: Reuters
Jako Panství Downton filmařům posloužil zámek Highclere Castle, který se nachází v hrabství Hampshire v Anglii. Seriálové panství je inspirováno skutečným sídlem a jeho filmování probíhalo právě zde, i když některé scény ze zázemí pro služebnictvo byly natáčeny ve studiích v Londýně.
Autor: CinemArt