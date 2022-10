Myslel jsem, že Panství Downton bude propadák, přiznává hvězda seriálu

V nejnovějším díle pořadu The Graham Norton Show se Hugh Bonneville rozpovídal o tom, jaký vliv měla role na jeho kariéru.

„Řada lidí za mnou pak chodila a říkali mi, že se mi muselo moc ulevit, když přišla nabídka do takového seriálu, jako je Panství Downton. Ale já jsem byl v té době v branži už více než pětadvacet let a pracoval jsem velmi rád,“ říká herec.

„Byla to zvláštní změna. Když jsme natočili první sérii, nikoho to nijak zvlášť nezajímalo a lidé si mysleli, že dobové drama je mrtvé. Myslel jsem, že Panství Downton bude propadák. A pak najednou se to v jednu chvíli rozletělo do celého světa,“ doplnil Boneville.

Dobový seriál Panství Downton se poprvé začal vysílat v roce 2010, přičemž první díl na stanici ITV přilákal ke sledování 9,2 milionu diváků. To z něj udělalo nejúspěšnější drama od uvedení kriminálního dramatu Whitechapel v roce 2009.

Po obrovském úspěchu první řady seriálu pokračoval tvůrce Julian Fellowes v přípravě dalších pěti řad a dvou celovečerních filmů, z nichž druhý byl uveden na začátku letošního roku.