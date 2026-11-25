Veronika je velkou příznivkyní Naked Attraction. Nevynechala jediný díl první řady a dlouho si přála vyzkoušet si roli té, která si vybírá. V pořadu už jednou účinkovala, tehdy se dostala až do finále, ale Lukáš si ji nakonec na rande nevybral. Nyní dostává druhou příležitost, tentokrát ovšem na opačné straně výběru.
Její nabídka bude opravdu pestrá. Veronika totiž hledá ženy, muže i nebinární osoby. „Jsem pansexuální, neřeším gender, ale toho člověka jako takového,“ vysvětluje otevřeně.
Při postupném odhalování nahých těl ji jako první zaujme tetování s motivem Pussy Riot. „Takže slečna ve fialovém boxu bude asi feministka,“ odhaduje. Pozornost věnuje také šperkům v intimních partiích.
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Veronika neřeší tělesnou konstituci protějšku. Sama chce ukázat, že i „větší holky se můžou mít rády“. Jednu podmínku ale přece jen má. Je velmi aktivní a pěší turistiku bere vážně. Dokonce došla z Říma až do Florencie. Potřebuje proto někoho, kdo s ní zvládne ujít klidně 20 až 30 kilometrů denně.
Při výběru ji nezaskočí ani těla, která se vymykají běžným představám. V červeném boxu ji čeká kombinace penisu a prsou. Na otázku moderátorky Moniky, zda by si s tímto člověkem dokázala představit rande nebo dokonce vztah, odpovídá: „Vůbec mi to nevadí, je to naprosto v pohodě.“
V zeleném boxu zase nepřehlédne opravdu velká varlata. Její reakce je stručná: „Wow!“ Jako někdo, kdo má zkušenosti s burleskou, oceňuje také tajemství a postupné odhalování. U muže ve žlutém boxu ji proto zaujme delší předkožka. „Vlastně je to zajímavější, když je žalud schovaný, než když je všechno hned vidět,“ komentuje.
Veronika miluje seriál Přátelé, a tak se rozhodne jednotlivé boxy pojmenovat právě podle hrdinů kultovního sitcomu. Když přijde na vyřazování, jako první musí odejít Ross. Následuje Rachel Green ze zeleného boxu. U posledních tří kandidátů už je Veronika pořádně nedočkavá. „Jsem strašně zvědavá a nedočkavá,“ přiznává.
Jenže tentokrát ji čeká překvapení, které diváci v Naked Attraction po úplném zvednutí boxů dosud nezažili. Místo obvyklého odhalení tváří zůstávají obličeje finalistů a finalistek skryté pod škraboškami. Následuje taneční vystoupení inspirované burleskou, během něhož se každý z nich postupně odhalí.
Do finále se navíc dostává mezinárodní dvojice, což Veronice, která ráda cestuje do zahraničí, rozhodně vyhovuje. Najde mezi posledními dvěma kandidáty někoho, s kým vyrazí nejen na první rande, ale třeba i na další společnou cestu životem? Uvidíte ve čtvrtek na Óčku.
Kdy sledovat Naked Attraction na ÓČKU?
Premiéra: • Čtvrtek ve 22:00 – Česko & Slovensko