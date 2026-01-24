Při každé vraždě se diváci smáli, vzpomínal Vorlíček na „Pane, vy jste vdova!“

Snímek Pane, vy jste vdova! je podle mnohých nejlepší českou bláznivou komedií. Letos v lednu oslavil 55 let od premiéry. Jeho zrod ale nebyl bez potíží. Která scéna se musela vystřihnout a co se na hotovém filmu nelíbilo režisérovi Václavu Vorlíčkovi (†88)?

„Proboha, snědli jsme paní Kelettiovou!“, „Ledvinky paní Steinerové“, „Kdo chce zabít krále?“ I takové názvy mohl dostat film Pane, vy jste vdova!, který měl premiéru v lednu 1971 a do kin přilákal skoro dva miliony diváků.

Bláznivá komedie se zrodila v hlavách Miloše Macourka (†75) a Václava Vorlíčka. „Začali jsme ji vymýšlet během dovolené na chorvatském Hvaru a na scénáři jsme s přestávkami pracovali přes dva roky. Inspirovali jsme se zprávou, že se chirurgovi Christiaanu Barnardovi (†78) z Jižní Afriky podařilo jako prvnímu na světě transplantovat srdce, což nás ohromilo. Rozhodli jsme se, že to dotáhneme ještě dál a napíšeme film o vyměňování mozků. Tím dosáhneme toho, že v ženském těle se bude moci pohybovat muž a naopak,“ vzpomínal Vorlíček.

Byl tu však i jiný zdroj inspirace, a tentokrát mnohem zlověstnější.

Producentův útěk

Prvním velkým filmem dvojice Macourek – Vorlíček se stala komiksová taškařice Kdo chce zabít Jessii? (1966). Na festivalu v Locarnu se zalíbila jednomu americkému producentovi, který vzápětí zamířil do Prahy, na Filmexportu vyplnil šeky a koupil na film práva s tím, že ho chce přepsat pro zámořské publikum.

„Dal nám k ruce amerického scenáristu a výtvarníka komiksů Stuarta Hamplea a pozval nás do Států, kam jsme opravdu dorazili, ač jsme vůbec neuměli anglicky,“ líčil režisér.

František Filipovský a Jiří Sovák ve filmu „Pane, vy jste vdova!“ (1970)

Během několika málo měsíců vznikl nový scénář a čeští filmaři se vrátili domů. „Producent všechno nachystal a přijel za námi do Prahy s tím, že se může začít točit. Mělo to jediný háček: bylo to v srpnu 1968,“ řekl Vorlíček v narážce na vpád vojsk Varšavské smlouvy. „Po okupaci producent prchal z Československa prvním vlakem, který mu jel. Ale za scénář nám zaplatil, všechna čest,“ ocenil režisér.

Při pohledu na tanky rejdící v ulicích dostali filmaři další nápad: co takhle do vznikajícího filmu o transplantaci mozků zakomponovat zlikvidování armády? „Královsky jsme se tou myšlenkou bavili. Scénář jsme ošetřovali jako vajíčko v teplé vatičce, aby se z něho vyklubalo ono kýžené kuře,“ popsal Vorlíček.

6. února 2019

Text se neustále měnil. Když některý z tvůrců přišel s novým gagem, neváhali kvůli němu přepsat polovinu filmu. „Trumfovali jsme se nápady a teprve ve chvíli, kdy to opravdu zazvonilo a my se rozřehtali na celé kolo, jsme věděli, že je to to pravé,“ doplnil Vorlíček.

Když byl scénář konečně hotový, musel ho schválit nový ústřední dramaturg Ludvík Toman (†68). Bláznivá komedie plná transplantací se mu zdála neškodná, přesto si tvůrce pozval na kobereček. „Vyzvídal, jak budou vypadat filmoví vojáci. Tak jsem mu řekl, že s výtvarníkem kostýmů Theodorem Pištěkem máme představu velkých zlatých výložek ve stylu jihoamerické junty. Viditelně se mu ulevilo, že nezamýšlíme třeba nápadně velké čepice po vzoru sovětské armády. Setkání pak zakončil slovy: ‚Fajn, zítra jdete do výroby,‘“ pravil Vorlíček.

Provokace při tenisu

Před kamerou začal ožívat příběh z fiktivního evropského království, jehož vládce Rosebud IV. (Jiří Sovák, †79) se kvůli politováníhodné nehodě při vojenské přehlídce rozhodne zrušit armádu.

Astrolog Stuart Hample (Jiří Hrzán, †41), jehož jméno si tvůrci vypůjčili od skutečného amerického scenáristy, krále varuje, že se na něj chystá atentát. Hvězdy nelžou – zhrzení příslušníci armády v čele s generálem Otisem (Čestmír Řanda, †62) skutečně plánují panovníkovu smrt. Díky nevídaným schopnostem plastického chirurga (Miloš Kopecký, †73) chtějí stvořit dokonalý vraždící stroj.

Iva Janžurová ve filmu „Pane, vy jste vdova!“ (1970)
Jiří a Irena Bergerovi se podíleli na vzniku slavných československých filmů spolu s hvězdnými režiséry. Do jejich portfolia patří i Václav Vorlíček a jeho komedie „Pane, vy jste vdova!“, kde musel Jiří Berger střílet po Ivě Janžurové.
Bobo, velitel čestné roty a kuchař - „Pane, vy jste vdova!“ (1970)
Čestmír Řanda a Iva Janžurová ve filmu „Pane, vy jste vdova!“ (1970)
19 fotografií

Do těla umělé dvojnice slavné herečky Evelyny Kelettiové (Iva Janžurová, 84) hodlají voperovat mozek sadistické vražedkyně Stubové (Helena Růžičková, †67). Jenže na klinice dojde k záměně mozků, čímž se uvede do chodu řada bláznivých situací.

Menší roli povaleče Blooma dostal Vladimír Menšík (†58), který si opět neodpustil své eskapády a místo předepsaných vět říkal, co mu slina na jazyk přinesla. V jedné scéně měl ohlásit příslušnost k vojenskému útvaru slovy: „Osmá dělostřelecká rota.“ Místo toho v narážce na své rodiště vypálil: „Šestý pěší z Ivančic!“

„On měl takový notes s termíny a ten byl červený od začátku až do konce. Každý den tam měl minimálně tři čtyři věci. Musím říct, že byl nadužívaný, ale dokázal v tom chodit a pokaždé předvést skvělý výkon,“ řekl Vorlíček na Menšíkovu adresu.

Iva Janžurová a Čestmír Řanda ve filmu „Pane, vy jste vdova!“ (1970)

„Velmi rád jsem s ním dělal, i když to mnohdy nebylo snadné. Zvlášť když měl po boku nerozlučného parťáka Jirku Sováka. Někteří moji kolegové se je společně báli obsazovat, protože oba měli rádi alkohol a společnost. Já jsem ale věděl, že i když občas budu muset přimhouřit oko, oni mi to svými výkony bohatě vrátí,“ přemítal Vorlíček.

Své si užil Otto Šimánek (†67), který hrál továrníka Kelettiho. V jedné scéně leží jeho useknutá hlava v záhonu růží, odkud se vyčítavě dívá. Při natáčení musel herec vlézt do vykopané jámy a štáb ho až po krk zasypal zeminou. Nikdo si nevšiml, že v ní mají hnízdo červení mravenci, kteří během půlhodinového natáčení Šimánka zle pokousali na krku. „Otto byl opravdový profík a ani nemrkl. Dělal mrtvého, zatímco ho ty potvory hryzaly,“ ocenil Vorlíček.

Olga Schoberová, Eduard Cupák, Jiří Sovák a Jan Libíček ve filmu „Pane, vy jste vdova!“ (1970)

Dokončený snímek neměl se schvalováním velké potíže. Pryč musela pouze scéna, v níž Sovák s Janžurovou hrají stolní tenis. „Textu bylo dle scénáře minimálně, takže Sovák jej podle vlastní fantazie rozvinul na téma vládnutí v konstituční monarchii a Iva se okamžitě chytla. Byla v tom jednoznačně skrytá kritika jakékoli totality. Po schvalovacím promítání mi dramaturg Toman doporučil scénu vystřihnout. Po poradě s Milošem Macourkem jsme mu vyhověli, abychom se vyhnuli provokaci,“ doplnil Vorlíček.

Na filmu lituje jiné věci: „Místy je tam přegagováno. Chtělo to ubrat.“

Přesto Pane, vy jste vdova! patří vedle pohádky Tři oříšky pro Popelku mezi jeho nejoblíbenější filmy. „Mám rád černý humor a v této komedii se nám ho podařilo vyhrotit až do krajnosti. Nechali jsme zabít celkem sedm postav, a to některé i sympatické, a při každé vraždě se diváci smáli,“ lebedil si režisér.

Kdo není v titulcích?

Helena Růžičková, která hrála čtyřnásobnou vražedkyni Stubovou, nebyla uvedena v titulcích, což se jí zprvu dotklo. „Pak na mě ale lidé na ulici začali pokřikovat mou filmovou hláškou: ‚Zavři oči, brouku!‘ a dělali ten známý pohyb pod krkem, jako že někoho podřezávají. V tu chvíli mi bylo jasné, že jsem s tím filmem nadobro spojená, i když nejsem v titulcích,“ uvedla Růžičková.

7. července 2020
Vstoupit do diskuse

