Popularitu jí mělo přinést už narození. Na svět přišla 1. července 1967 v kanadském Ladysmithu, v den, kdy si země připomínala sté výročí vzniku. Noviny tehdy vyhlásily, že rodiče prvního miminka narozeného v tento den získají finanční odměnu. Opravář kotlů Barry a číšnice Carol Andersonovi možná noviny ani nečetli. V jubilejní den se jim ale ve 4.08 ráno narodila Pamela Denise a dlouho se tvrdilo, že onu soutěž vyhráli. Pravděpodobně to ale byla jen novinářská kachna, která měla už dospělé Pamele zajistit publicitu.
Plochý hrudník ji evidentně trápil, a tak v roce 1989 podstoupila plastiku. Jak to dopadlo, víme ze seriálu Pobřežní hlídka.