Žádný make-up a sociální sítě, prozradila Andersonová recept na spokojenost

Andersonová se před časem rozhodla přestat se líčit a ukázat světu svou přirozenou tvář. „Byl to začátek toho, že jsem se zbavila představy, kterou jsem o sobě vždycky měla. Co je to za kreslenou postavičku, kterou jsem si vytvořila? Dobře, byla to zábava, ale už to nejsem já,“ řekla Andersonová pro The Times.

Odhození masky jí prý otevřelo svět a změnilo pohled na krásu. „Stalo se to tak, že jsem byla na pařížském týdnu módy a řekla jsem si: Nebudu tři hodiny sedět v líčícím křesle. Jdu radši do Louvru. Pak jsem si řekla: S kým to vlastně soutěžím?“ popsala Andersonová své pocity, když se rozhodla vydat se proti zajeté představě o kráse.

Aby se cítila co nejlépe, rozhodla se dodržovat několik pravidel: denní procházky, žádný make-up a za každou cenu se vyhýbat telefonu a sociálním sítím. Každé ráno si napíše úkoly na celý den a ještě před východem sluncem vyrazí na procházku, nejméně pětikilometrovou.

Ve volném čase Andersonová čte, sleduje staré filmy nebo vaří. Dokonce chystá i vlastní kuchařku. „I když jsem pořádala večírky a vařila všechna ta jídla pro rodinu a své děti, nebylo to to, co bylo vidět na veřejnosti. Ale zároveň jsem hrála do obrazu, který kolem mě vytvořili,“ říká Andersonová s tím, že své kariéry nelituje.

„Jsem ráda, že jsem to všechno udělala, ale jsem opravdu ráda, že jsem tam, kde jsem teď. Myslím, že nejdůležitější je, že jsem tím vším prošla a teď je taková úleva, že můžu být sama sebou a užívat si to,“ dodala Pamela Andersonová.