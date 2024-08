Konec s líčením. Nechci vypadat jak postava z komiksu, říká Pamela Andersonová

Na veřejnosti se poslední dobou objevuje s rozpuštěnými vlasy a s nenalíčenou tváří. Někteří jejím nový vzhled kritizují, ale většina lidí herečku v jejím rozhodnutí spíše obdivuje a podporuje. Sama Pamela Andersonová svou proměnu označuje za zcela záměrnou, Už si prý nutně potřebovala odpočinout od své role dokonalé, vždy perfektně nalíčené ženy, na kterou je veřejnost roky zvyklá, a to hlavně v zájmu vlastního klidu a pohodlí.

Pamela Andersonová (1987)

„Začala jsem se postupně vzdávat obrazu, který se mnou byl odjakživa spojený. Jakou komiksovou postavičku jsem to vytvořila? Byla to sice dlouhé roky zábava, ale tohle už dávno nejsem já,“ řekla hvězda Pobřežní hlídky v rozhovoru pro magazín Better Homes and Gardens.

Zároveň se chtěla postavit proti pomyslné „masce“, která bývá s konvenční krásou spjata. „Jakmile jsem tuhle svou masku odhodila, svět jako by se otevřel. Všechno začalo vlastně úplně nečekaně a jednoduše. Říkala jsem si před pařížským týdnem módy, že tam přece v tom silném nánosu make-upu na obličeji nechci někde sedět dlouhé hodiny,“ popisuje.

„A pak mi došlo – komu chci vlastně co dokazovat? Ve výsledku jsem si pak bez vrstev líčidel připadala jako malá pihatá holka z Vancouveru, kterou někdo navlékl do luxusních šatů a na hlavu jí dal krásný elegantní klobouk,“ vysvětluje herečka a bývalá playmate.

Se svým rozhodnutím vrátit se k přirozenosti je prý spokojená. „Hrála jsem celý život roli, kterou ode mě ostatní očekávali. A hrála jsem ji ráda. Ale teď mě těší bát tou, kterou jsem se stala v průběhu let. Nejdůležitější je, že už to mám všechno za sebou. Je to velká úleva, konečně zase být sama sebou, užívám si to,“ libuje si.

Andersonová vydala memoáry S láskou Pamela, v současnosti připravuje vlastní kuchařku s názvem Miluji tě: Recepty od srdce. Kniha s osmdesáti recepty vyjde 15. října.