Pamela Andersonová opět překvapila vzhledem. Našla jsem jiný druh svobody, říká

Pamela Andersonová, proslulá blondýnka platící za sexsymbol 90. let, se na obálce nového vydání magazínu People objevila s kudrnatými, do červena obarvenými vlasy. Ve svých osmapadesáti letech tak dál pokračuje ve svém vědomém odklonu od image, s nímž byla po desetiletí neodmyslitelně spojována.
„Nejsem proti make-upu, ale v minulosti jsem se za něj v jistém smyslu schovávala,“ sdělila herečka v prosinci 2025 magazínu People. Nyní podle svých slov našla „jiný druh svobody“, protože se už tolik nesoustředí na to, jak vypadá. „Je to nesmírně zábavné. Mám pocit, jako bych rozluštila nějaký rébus. Realita konečně odpovídá fotkám na Instagramu,“ pochvaluje si.
Ani tentokrát na sebe reakce nenechaly dlouho čekat, a to poměrně různorodé. Mezi slovy podpory se místy vyskytly i výhrady vůči novému účesu nebo narážky, že „trocha make-upu by přeci jen neuškodila“. Jak nicméně říká sama herečka, „krása je subjektivní“.
Svůj typický výrazný make-up Pamela odložila v roce 2023, kdy zároveň spustila vlastní kosmetickou značku Sonsie. „Lidé mají zažitý můj vzhled z Playboye a ‚Pobřežní hlídky‘. Hrála jsem tuhle hru a nevadilo mi to, ale v soukromí jsem byla vždy jiná,“ vysvětlila v srpnu 2024 u příležitosti toho, když vydávala svou novou knihu domácích receptů. „A teď jsem ráda za to, kým jsem v současnosti.“
Kromě svého vzhledu Pamela nedávno oživila i svou hereckou kariéru. Od kritiků sklízí komplimenty za svou dramatickou roli v loňském snímku Poslední tanec; úspěch měla i její role po boku herce Liama Neesona v remaku komediálního filmu Bláznivá střela.
Momentálně se účastní dalšího natáčení – režisér Michael Cera si ji vybral do komedie ‚Love is Not the Answer‘, kde jí bude opět sekundovat Liam Neeson a kromě něj například také herci Jamie Dornan, Steeve Coogan či Shirley Hendersonová.