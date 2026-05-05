Tvůrci nové verze seriálu herečku oslovili s nabídkou na účast, ta však byla rychle odmítnuta. „Oslovili ji, ale odmítla. Tato kapitola je pro ni uzavřená. Ta role ji sice proslavila, ale už ji nedefinuje. Soustředí se na to, kam směřuje, ne na to, co bylo kdysi,“ uvedl zdroj blízký produkci. Pro Pamelu Andersonovou i její fanoušky tak zřejmě ikonická role zůstane minulostí.
Nový reboot Pobřežní hlídky vzniká pro stanici Fox, natáčení probíhá v Kalifornii. Projekt má být moderní reinterpretací původního seriálu Baywatch, který se vysílal v letech 1989 až 2001 a stal se jedním z nejsledovanějších pořadů své doby. Vedle Andersonové tehdy zazářili například David Hasselhoff v roli Mitche Buchannona nebo Carmen Electra jako Lani McKenzieová.
Podle dostupných informací chtějí tvůrci vsadit především na nové tváře a současný pohled na práci plavčíků, nikoli na návraty původních hvězd jen kvůli nostalgii. Andersonová tak není jediná, kdo se rozhodl neohlížet zpět, ale soustředit se na další etapu své kariéry. Detaily děje ani obsazení zatím nebyly zveřejněny, jisté však je, že nová verze má oslovit především mladší publikum.
Pamela Andersonová patří k nejvýraznějším popkulturním ikonám 90. let. Vedle Pobřežní hlídky se objevila i v seriálu Home Improvement a zahrála si v několika filmech, například Barb Wire.
V posledních letech se výrazně posunula směrem k autorským projektům, dokumentům a také aktivismu, dlouhodobě se věnuje ochraně zvířat a spolupracuje s organizací PETA.
V roce 2023 zaujala kritikou i veřejnost dokumentem Pamela, a Love Story a autobiografickou knihou Love, Pamela, ve kterých otevřeně reflektovala svou kariéru i osobní život. Dnes si pečlivě vybírá projekty a snaží se redefinovat vlastní obraz mimo stín dávné televizní slávy.
