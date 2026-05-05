Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Konec běhání v červených plavkách. Andersonová odmítla návrat do slavného seriálu

Autor:
  12:30
Pamela Andersonová odmítla návrat do připravovaného rebootu seriálu Pobřežní hlídka (Baywatch), a definitivně tak uzavírá jednu z nejikoničtějších kapitol své kariéry. Herečka, která se díky roli plavčice C. J. Parkerové stala jedním ze symbolů televizních devadesátek, nemá zájem se k této postavě vracet a chce se soustředit na současné projekty i vlastní směřování.

Tvůrci nové verze seriálu herečku oslovili s nabídkou na účast, ta však byla rychle odmítnuta. „Oslovili ji, ale odmítla. Tato kapitola je pro ni uzavřená. Ta role ji sice proslavila, ale už ji nedefinuje. Soustředí se na to, kam směřuje, ne na to, co bylo kdysi,“ uvedl zdroj blízký produkci. Pro Pamelu Andersonovou i její fanoušky tak zřejmě ikonická role zůstane minulostí.

Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)
Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)
Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1993)
David Charvet, Pamela Andersonová, Alexandra Paulová a David Hasselhoff v seriálu Pobřežní hlídka (1992)
75 fotografií

Nový reboot Pobřežní hlídky vzniká pro stanici Fox, natáčení probíhá v Kalifornii. Projekt má být moderní reinterpretací původního seriálu Baywatch, který se vysílal v letech 1989 až 2001 a stal se jedním z nejsledovanějších pořadů své doby. Vedle Andersonové tehdy zazářili například David Hasselhoff v roli Mitche Buchannona nebo Carmen Electra jako Lani McKenzieová.

Podle dostupných informací chtějí tvůrci vsadit především na nové tváře a současný pohled na práci plavčíků, nikoli na návraty původních hvězd jen kvůli nostalgii. Andersonová tak není jediná, kdo se rozhodl neohlížet zpět, ale soustředit se na další etapu své kariéry. Detaily děje ani obsazení zatím nebyly zveřejněny, jisté však je, že nová verze má oslovit především mladší publikum.

OBRAZEM: Pobřežní hlídka slaví 30 let. Jak nyní vypadají hvězdy seriálu?

Pamela Andersonová patří k nejvýraznějším popkulturním ikonám 90. let. Vedle Pobřežní hlídky se objevila i v seriálu Home Improvement a zahrála si v několika filmech, například Barb Wire.

V posledních letech se výrazně posunula směrem k autorským projektům, dokumentům a také aktivismu, dlouhodobě se věnuje ochraně zvířat a spolupracuje s organizací PETA.

V roce 2023 zaujala kritikou i veřejnost dokumentem Pamela, a Love Story a autobiografickou knihou Love, Pamela, ve kterých otevřeně reflektovala svou kariéru i osobní život. Dnes si pečlivě vybírá projekty a snaží se redefinovat vlastní obraz mimo stín dávné televizní slávy.

Čerstvé záběry nové Pobřežní hlídky jsou na světě. Kdo je kdo a jak jim sluší červená
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Depardieu s láskou v Praze. Zamilovala jsem se do drzého muže, řekla Vavrušová

Gérard Depardieu a Magda Vavrušová (Náměstí Republiky, Praha, 26. dubna 2026)

Gérard Depardieu (77) a Magda Vavrušová (49) byli opět společně vyfoceni v Praze, kde se francouzská filmová legenda účastnila jedné z oslav 95. narozenin herečky Jiřiny Bohdalové. Hercova...

Nadia z Prciček zbořila v 52 letech OnlyFans. Za týden vydělala milion dolarů

Shannon Elizabeth ve filmu Prci, prci, prcičky (1999)

Americká herečka Shannon Elizabeth (52), kterou si diváci dodnes pamatují především jako československou studentku Nadiu z kultovní komedie Prci, prci, prcičky, znovu překvapila. Poté, co rozjela...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

OBRAZEM: Charlotte Ella Gott slaví 20. narozeniny. Podívejte se na její proměny

Charlotte Ella Gott oslavila 30. dubna 2026 své 20. narozeniny. Je z ní...

Dvacáté narozeniny, první hudební singl a nová životní kapitola. Charlotte Ella Gott už není jen „dcera slavného táty“ Karla Gotta, ale sebevědomá mladá umělkyně. Podívejte se, jak se z malé holčičky...

Dcera Cindy Crawfordové a hvězda Top Gunu si užívali romantiku na pláži v Mexiku

Modelka Kaia Gerberová a herec Lewis Pullman na dovolené v Mexiku (duben 2026)

Dcera Cindy Crawfordové (60), modelka Kaia Gerberová (24) si užívala romantické chvíle na pláži po boku herce Lewise Pullmana (33), známého mimo jiné z filmu Top Gun: Maverick. Dvojice byla zachycena...

Konec běhání v červených plavkách. Andersonová odmítla návrat do slavného seriálu

Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)

Pamela Andersonová odmítla návrat do připravovaného rebootu seriálu Pobřežní hlídka (Baywatch), a definitivně tak uzavírá jednu z nejikoničtějších kapitol své kariéry. Herečka, která se díky roli...

5. května 2026  12:30

Móda z Met Gala: Sexy outfity i nadité dekolty a nechyběly ani bizarní modely

Móda na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)

Tématem letošního Met Gala v New Yorku byl slogan Móda jako umění. Módní a společenskou benefiční akci si nenechala ujít spousta známých tváří, které předvedly nápadité outfity, luxusní modely ale...

5. května 2026  11:50

Bohdalová k narozeninám dostala vlastní edici známek, první série zmizela za den

Známky zdobí pět portrétů Jiřiny Bohdalové. Na snímku s sní stojí Petr a Jitka...

Netradiční dárek obdržela ke svým 95. narozeninám herečka Jiřina Bohdalová. Česká pošta ve spolupráci se společností VDN Promo vydala edici poštovních známek nesoucí její portréty. Po první várce se...

5. května 2026  11:33

Vdova po Mekym je zamilovaná, Kateřina Žbirková ukázala o 31 let mladšího přítele

Mikuláš Focko a Kateřina Žbirková (1. května 2026)

Vdova po muzikantovi Miroslavovi „Mekym“ Žbirkovi, Kateřina Žbirková, překvapila svým novým vztahem. Po téměř pěti letech od manželovy smrti poprvé ukázala, že její srdce znovu patří někomu jinému a...

5. května 2026  9:31

Krainová ukázala vilu s bazénem v Dominikánské republice, stavělo se necelý rok

Simona Krainová ukázala svou dostavěnou vilu s bazénem v Dominikánské...

Modelka Simona Krainová (53) ukázala svou dokončenou vysněnou vilu, kterou si nechala postavit v Dominikánské republice. V příspěvku na Instagramu se rozepsala o reakcích okolí, které o jejím...

5. května 2026  8:36

Dva roky abstinuji, od reality show se snažím odpojit, říká model Oliver Průcha

OLIVER (21): Sexy model Oliver už na první pohled vypadá jako chlapík z...

Na pražskou premiéru filmu Ďábel nosí Pradu 2 dorazil i model Oliver Průcha. Ten se kromě světa modelingu proslavil také účastí v reality show Love Island. Přestože jsou tomu už tři roky, mnozí si ho...

5. května 2026

Miss Tomanová: Na Fidži jsem přehodnotila priority. Mateřství mě učí trpělivosti

Michaela Tomanová

Modelka, vědkyně a Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová balancuje mezi světem vědy, rodiny a veřejného života. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o cestování, partnerství i mateřství....

5. května 2026

Hrál i padouchy, u detektiva Poirota zprvu váhal. Pak se David Suchet roli odevzdal

Premium
David Suchet (19. 5. 2025)

Psát o něm a vynechat Hercula Poirota je jako psát o Jaromíru Jágrovi a nezmínit hokej. Jde to, ale každý ví, že to podstatné chybí. Takže nebojte, takovou chybu neuděláme. „Jsem ze tří čtvrtin Rus a...

4. května 2026

Princezna Eugenie je těhotná, radostnou novinu oznámila na Instagramu

Princezna Eugenie (Londýn, 3. června 2022)

Princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank mají důvod k radosti. Neteř krále Karla III. oznámila na Instagramu, že čeká třetí dítě. Šťastnou novinu sdílela v pondělí 4. května a potěšila tak...

4. května 2026  12:48

Herečka Cameron Diazová je v 53 letech trojnásobnou maminkou

Cameron Diazová v Berlíně (15. ledna 2025)

Rocker Benji Madden (47) a herečka Cameron Diazová (53) mají důvod k radosti. Muzikant se 4. května podělil na Instagramu o radostnou novinu, s manželkou přivítali na svět své třetí dítě odnošené...

4. května 2026  12:17

Dcera Cindy Crawfordové a hvězda Top Gunu si užívali romantiku na pláži v Mexiku

Modelka Kaia Gerberová a herec Lewis Pullman na dovolené v Mexiku (duben 2026)

Dcera Cindy Crawfordové (60), modelka Kaia Gerberová (24) si užívala romantické chvíle na pláži po boku herce Lewise Pullmana (33), známého mimo jiné z filmu Top Gun: Maverick. Dvojice byla zachycena...

4. května 2026  10:30

Proměna hvězdy Pobřežní hlídky: Davida Hasselhoffa vyfotili na ulici s chodítkem

Z kliniky v losangeleské čtvrti West Hills odcházel David Hasselhoff pomalu,...

Herec David Hasselhoff (73), kterého si diváci po celém světě pamatují jako ikonickou tvář seriálu Pobřežní hlídka, překvapil fanoušky na nových paparazzi fotkách svým vzhledem. Fotografové ho...

4. května 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.