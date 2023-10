Nemocná nejsem, jen jsem se přestala líčit, vyvrací spekulace Andersonová

Pamela Andersonová chodí v posledních letech na veřejnost bez výrazného líčení. Zatímco před třiceti roky začínala kariéru v televizi pod jak sama říká „tunami make-upu“, dnes dopřává své stárnoucí pleti svobodu a nechává ji volně dýchat.

Hvězda seriálu Pobřežní hlídka prozradila důvody toho, proč se rozhodla chodit do společnosti nenalíčená. Prozradila, že vše se změnilo po smrti její osobní vizážistky Alexis Vogelové, která v roce 2019 zemřela na rakovinu prsu.

„Alexis byla nejlepší. Poté, co odešla, jsem zkrátka cítila, že bez Alexis je pro mě lepší se vlastně téměř vůbec nelíčit. Všimla jsem si, že lidé se dnes líčí poměrně dost výrazně a ve velkém stylu. A mně se celý život líbí jít proti proudu a dělat opak toho, co dělají všichni. A tak to je i teď,“ popisuje v rozhovoru pro magazín ELLE.

Pamela Andersonová na módní přehlídce v Paříži (28. 9. 2023)

„Myslím, že když stárneme, všichni popravdě začínáme vypadat tak trochu divně. I já se směji sama sobě, když se ráno podívám do zrcadla. Říkám si: ‚Páni, tohle jsem vážně já? Co se to se mnou stalo?‘ Nelíčit se je pro mě částečně cesta, jak se se stárnutím vyrovnat. Někde psali, že jsem na tom špatně a kdesi cosi. Ale jen stárnu, stejně jako každý. Nemocná nejsem. Cítím se bez make-upu osvobozeně a dobře. Momentálně jsem v opravdu dobrém životním nastavení,“ svěřila se Andersonová.

Popsala také, že místo večírků se v poslední době věnuje raději zahradničení a pobytu v přírodě. „Devadesátky jsou pryč, je rok 2023. Ráda teď dělám úplně jiné věci než kdysi. Mám pocit, že přišla nová a důležitá kapitola mého života. Přirozená krása a přirozené líčení? Víte, i když se to nezdá, i to vyžaduje v mém věku někdy dvě hodiny před zrcadlem,“ říká.

„Je to legrační, protože místo společenských akcí jsem teď denně spíš na zahradě a pořád mám pod nehty hlínu. Takže ano, je hezké občas někam vyrazit a vzít na sebe diamanty, ale užívám si teď raději klid,“ svěřila se v rozhovoru pro pořad Entertainment Tonight.