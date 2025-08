Byla symbolem laciného vkusu. Čím oslnila Pamela Andersonová slušňáka Liama Neesona?

Jméno Pamely Andersonové bylo v 90. letech synonymem sexsymbolu. Blonďatá kráska, červené plavky a silikonová ňadra. Díky ikonické roli C. J. Parkerové v seriálu Pobřežní hlídka se stala jednou z nejfotografovanějších žen světa.

Skandály, manželství a tragédie

Život Pamely Andersonové byl vždy pod drobnohledem médií. Provdána byla celkem šestkrát, přičemž nejvíce pozornosti si získala její bouřlivá manželství s rockery Kid Rockem a Tommym Leem, se kterým má dva syny.

Jedním z největších mediálních skandálů 90. let se stalo právě její intimní video s Tommym Leem, které z jejich domu ukradl nespokojený řemeslník a pustil jej na internet. Pamela Andersonová se vždy aktivně stavěla proti tomuto zacházení s jejím soukromím a proti objektifikaci své osoby, dnes je její příběh inspirací pro miliony žen po celém světě.

Pamela Andersonová a Tommy Lee (1995)

V kultovním komediálním filmu Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu z roku 2006 dokázala, že se nebere tak vážně, jak by se mohlo zdát. S humorem a nadhledem v něm ztvárnila samu sebe jako objekt posedlosti Borata Sagdiyeva, fiktivního kazašského novináře. Ten se ji v závěru filmu pokusil unést.

Její účast v tomto kontroverzním, ale úspěšném filmu ukázala, že se dokáže podívat s nadsázkou na svou vlastní popularitu a image, a je ochotná posouvat hranice komedie a satiry. Tato role byla proto jedním z prvních náznaků jejího odklonu od červených plavek a snahy o redefinici své vlastní osobnosti.

Osvobození a nová kariérní dráha

V posledních letech se Pamela Andersonová začala veřejně prezentovat zcela novým způsobem. Její rozhodnutí chodit bez make-upu na veřejné akce, které začalo v roce 2023, je vnímáno jako osvobozující a silné prohlášení. „Nechci vypadat jak postava z komiksu,“ zdůvodnila překvapivý krok. Tímto gestem se nejenže zbavila nálepek sexsymbolu, ale také inspirovala mnoho žen, aby přijaly svou přirozenou krásu.

Pamela Andersonová (listopad 2024)

„Myslím, že s technologií umělé inteligence a filtry začínají lidé vypadat trochu nudně. Chci se postavit normám krásy. Vždycky jsem byla rebelka,“ uvedla Pamela Andersonová. „Nikdy jsem nikoho neviděla a neřekla si: Chtěla bych vypadat jako on. Chci prostě vidět, kdo jsem já. V určitém okamžiku si musíte říct: Tohle je všechno, co mám. To je to, co mám. Odevzdat se tomu. A to je skutečné štěstí.“

Její nový styl, který kombinuje eleganci s minimalismem, se projevil například na Met Gala 2025, kde se objevila ve stříbrných šatech a s výrazným účesem, a získala si za něj velký obdiv.

Pamela Andersonová na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)

„Hvězdou večera byly mé šaty. Já jsem jen měla to štěstí, že jsem je mohla mít na sobě,“ podotkla Andersonová. Její celkový vzhled měl vyjadřovat ženskou sílu a bojovnost. „Věřím, že svět potřebuje více ženské bojovnosti, a tohle byl takový můj malý příspěvek,“ vysvětlila.

Herečka také zdůraznila, že její nový vzhled není rozhodně o tom, aby se líbila ostatním, ale o tom, jak se momentálně sama cítí. „Mé kroky směrem k přirozenosti a upřímnosti jsou pro mě symbolem svobody. Svoboda pro mě znamená, že si můžu dovolit být sama sebou. A opravdová krása začíná uvnitř,“ dodala Andersonová.

Aby se cítila co nejlépe, rozhodla se dodržovat několik pravidel: denní procházky, žádný make-up a za každou cenu se co nejvíce vyhýbat telefonu a sociálním sítím. Každé ráno si napíše úkoly na celý den a ještě před východem sluncem vyrazí na procházku, nejméně pětikilometrovou.

Nový směr nabrala také její herecká kariéra. Za hlavní roli ve filmu Poslední tanec (2024) získala nominaci na Zlatý glóbus a Cenu Sdružení filmových herců (SAG). Tento herecký výkon oceňovaný kritiky ji vynesl na výsluní filmového umění.

Láska na natáčení s Liamem Neesonem

Nejnovější a největší událostí v životě dnes 58leté krásky je vztah s hollywoodským hercem Liamem Neesonem. Pár se seznámil během natáčení komedie Bláznivá střela, kde mezi nimi přeskočila jiskra. Jejich románek se stal okamžitě mediální senzací.

Pamela Andersonová a Liam Neeson v Londýně na premiéře filmu Bláznivá střela (22. července 2025)

Liam Neeson, který byl po tragické smrti manželky Natashy Richardsonové v roce 2009 téměř bez vážného vztahu, otevřeně mluví o tom, že je do Andersonové šíleně zamilovaný a označuje ji za výjimečnou herečku, se kterou je radost pracovat.

„Liam Pamelu velmi přitahuje a to nejen fyzicky. Je také naprosto otevřený jejímu způsobu myšlení i života a zejména se mu líbí její vlažný přístup ke slávě. Stejně jako ona ani on příliš nemiluje současný Hollywood a místo večírků si raději užívá klidu v soukromí,“ prozradil zdroj deníku Daily Mail a potvrdil, že milostný románek obou herců trvá „už nějakou dobu“.

Románek vzniklý při natáčení přerostl v plnohodnotný vztah i díky tomu, že herci měli možnost spolu trávit spoustu času v rezidenci Pamely Andersonové v Kanadě.

„Pam denně vaří a zahradničí. Je to velmi přitažlivé a velmi nehollywoodské – a právě to Liam velice miluje. Do všech domácích aktivit se také sám rád zapojuje,“ dodal zasvěcený zdroj.

Andersonová Neesona v rozhovorech z posledních měsíců jen chválí. „Myslím, že mám v Liamovi přítele navždy. Rozhodně mezi námi existuje silné spojení, které je velmi upřímné a velmi láskyplné. Je to dobrý chlap,“ svěřila se někdejší playmate magazínu Entertainment Weekly.

Pamela Andersonová a její synové Dylan Lee a Brandon Lee a Liam Neeson a jeho synové Daniel Neeson a Micheál Richardson na premiéře filmu Bláznivá střela v New Yorku (28. července 2025)

„Je to legrační, jak se všichni na červený koberec dostanou jinou cestou. Je pro mě velká čest, mít možnost prožít tuhle zkušenost právě s Liamem,“ naráží na svou bohatou minulost Andersonová.

Vztah má podporu i z Neesonovy rodiny. Sestra jeho zesnulé manželky Natashy Richardsonové, taktéž herečka Joely Richardsonová, podpořila nový vztah emotikony srdcí na sociální síti, což je vnímáno jako velké požehnání od celé její rodiny.

Příspěvek, pod kterým Joely Richardson projevila sympatie nového páru - svého švagra Liama s Pamelou.

Pamela Anderson tak po bouřlivé minulosti nalezla klid a lásku po boku jednoho z nejuznávanějších herců Hollywoodu a jejich vztahu nadšeně fandí fanoušci po celém světě.