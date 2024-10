Několik desítek let jsem bojovala s depresemi, říká Pamela Andersonová

Na festivalu v Curychu herečka představovala film The Last Showgirl režisérky Gii Coppoly. Snímek získal cenu Golden Eye. „Nikdy by mě nenapadlo, že dostanu takové ocenění. Chci jen pokračovat ve své práci. Těším se, že budu dělat víc,“ prohlásila herečka.

Pamela Andersonová pět let hrála plavčici C.J. v Pobřežní hlídce. Ze seriálu odešla v roce 1997. Předloni pak debutovala na Broadwayi. Nyní prozradila, že na mezitím uplynulých 25 let nemá skoro žádné vzpomínky. „Když se na to teď dívám, připadá mi, jako bych se přesunula přímo z Pobřežní hlídky na Broadway. Nevím, co se stalo mezitím, všechno to mám zamlžené. Jsem prostě ráda, že jsem momentálně tady, protože jsem, myslím, desítky let bojovala s depresemi,“ řekla.

Andersonová, která se v poslední době na společenských akcích ukazuje bez make-upu, pomalu opět zažívá pracovní úspěchy. Na Broadwayi hrála Roxie Hartovou v muzikálu Chicago, loni o ní Ryan White natočil dokument Pamela: Příběh lásky. Ona pak vydala paměti S láskou Pamela. Nyní jde do kin snímek The Last Showgirl.

„Ryan natočil ten dokument. Gia mě zase vidí takhle. Vždycky jsem věděla, že mám na víc. Je skvělé být součástí popkultury, ale je to požehnání i prokletí. Lidé si vás zamilují kvůli vašim plavkám. Trvalo to dlouho, ale jsem tady,“ uvedla Andersonová.

V novém filmu herečka hraje stárnoucí showgirl Shelley, jejíž život se obrátí vzhůru nohama, když její show po 30 letech náhle skončí. „Myslím, že bych tuhle roli nemohla hrát, kdybych neměla život, jaký byl. Takže to určitě stálo za to. Pokud budu moci pokračovat v práci a využívat tyto boje a výzvy, budu se cítit požehnána,“ dodala herečka.