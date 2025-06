S filtry lidé vypadají nudně. Jdu proti normám krásy, říká Pamela Andersonová

Hvězda seriálu Pobřežní hlídka si pochvaluje svobodu procházet se po červeném koberci bez make-upu. Andersonová se v roce 2023 rozhodla přestat se líčit. Dle jejích slov se díky tomu nyní cítí lépe ve své kůži.

„Myslím, že s technologií umělé inteligence a filtry začínají lidé vypadat trochu nudně. Chci se postavit normám krásy. Vždycky jsem byla rebelka,“ řekla Andersonová.

„Nikdy jsem nikoho neviděla a neřekla si: Chtěla bych vypadat jako on. Chci prostě vidět, kdo jsem já. V určitém okamžiku si musíte říct: Tohle je všechno, co mám. To je to, co mám. Odevzdat se tomu. A to je skutečné štěstí,“ pokračovala.

Herečka se na červeném koberci předvádí ve své přirozenosti. „Je to svoboda vědět, že můžete jít po červeném koberci bez kapky make-upu. Proč bych nemohla? Muži to dělají pořád,“ dodala Andersonová, která se před několika lety odstěhovala z Los Angeles zpět do rodného města Ladysmith na ostrově Vancouver v Kanadě, aby si připomněla, kým je.

Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka, 1989

„Miluji poezii, film a hudbu a mám pocit, že se teď snažím žít tuhle etapu života co nejautentičtěji. Nevím, jaká bude moje další podoba, ale teď ji chci odloupnout. Trochu se očistit a podívat se, kdo vlastně jsem,“ prohlásila Andersonová a potvrdila, že čas od času si lehké líčení stále dává. Make-upu se nezřekla navždy, pouze změnila svůj vztah k němu.

Bývalá playmate Pamela Andersonová se proslavila rolí plavčice C.J. Parkerové v seriálu Pobřežní hlídka, kde účinkovala v letech 1992 až 1997. Byla nominovaná na Zlatý glóbus a ceny SAG v kategorii nejlepší herečka.

Nejnověji si zahraje v očekávaném rebootu filmu Bláznivá střela po boku Liama Neesona. Film má premiéru 8. srpna.