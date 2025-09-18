Je den po Met Gala a Pamela Andersonová otevírá dveře svého hotelového pokoje bosa, v roztrhaných džínách a obyčejném bílém tričku. Na pohovce leží křišťálové šaty Tory Burch, v nichž byla jednou z nejdiskutovanějších žen večera.
„Bylo to jako brnění,“ říká. „Možná budu dělat něco o Johance z Arku. S těmi vlasy a vším se do ní vlastně už trochu proměňuji,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Harper’s Bazaar, který vychází 18. října.
Po dekádách, kdy ji svět viděl hlavně v červených plavkách Pobřežní hlídky nebo na stránkách Playboye, působí tahle nová Pamela klidně, svobodně a překvapivě křehce. „Myslím, že s AI technologií a filtry začínají lidé vypadat trochu nudně,“ říká bez obalu.
Její rozhodnutí vyjít na červený koberec bez make-upu je podle ní radikálnější, než se může zdát. „Vždycky jsem byla rebelka. Nikdy jsem nechtěla vypadat jako někdo jiný. Chci jen vidět, kdo opravdu jsem. A to je skutečné štěstí,“ míní.
Není divu, že ji dnes matky i dcery zastavují s poděkováním za odvahu bourat standardy krásy.
Andersonová přiznává, že bolestivá minulost ji formovala víc, než kdy připouštěla. Únik intimní nahrávky, násilí v manželství s Tommym Leem i bulvární hon na rodinu ji přivedly až na dno. „Bylo to nejhorší období mého života. Nikdy jsem se z toho úplně nevzpamatovala,“ říká.
Právě návrat na Vancouver Island, kde znovu sázela zahradu své babičky a pekla domácí chléb, jí ale přinesl klid. „Někdy, když si myslíte, že je konec, je to ve skutečnosti začátek,“ tvrdí.
Druhá šance přišla s Broadwayským muzikálem Chicago, autobiografií S láskou Pamela a dokumentem, který natočil její syn Brandon. Následovaly filmové role, které proměnily veřejné vnímání. „Nikdy jsem nepřestala být kreativní,“ říká. „Jen jsem potřebovala prostor, kde to můžu ukázat.“
Dnes stojí na jevištích a před kamerami s energií, která překvapuje i ji samotnou. „Každý film, který dělám, léčí kousek mé minulosti,“ prozradila bývalá hvězda seriálu Pobřežní hlídka.
IDEAMAKERS 2025: Art at Heart – Harper’s Bazaar zve na konferenci, která hledá harmonii v chaosu
V turbulentní době, kdy média a sociální sítě formují náš obraz světa, přichází někdo, kdo nabízí něco jiného. Konference Harper’s Bazaar IDEAMAKERS 2025 s podtitulem Art at Heart slibuje průlomové momenty – lídry, umělce, vizionáře a ženy, které vědí, že skutečná změna začíná uvnitř.
Konference proběhne 26. září a slibuje silný program napříč Beauty, Designem, Módou, Uměním a Businessem. Mezi keynote řečníky vystoupí Aňa Geislerová, Kateřina Lesh, Michaela Bauer a Kateřina Havrlant; moderátorkou celé akce bude Alena Šeredová. Těšit se můžete i na panelové diskuze, debatní sekce, meet & greet s redakcí, večerní cocktail a krásné dárky pro účastníky.
Mezi hosty budou Gabriela Peacock, Marek Cpin, Hana Hillerová, Elis Monsport, Klára Nademlýnská, Ladislav a Bibiana Zdútovi (značka Nehera), Zuzana Kubíčková, Jitka Pánek Jurková, Jakub Matuška alias Masker, a výherkyně soutěže Visa She’s Next.
Lístky na konferenci IDEAMAKERS seženete na webu Harper’s Bazaar: harpersbazaar.cz/konference-ideamakers