Jsem ve fázi, kdy se naprosto miluji, říká zpěvačka Pam Rabbit

Jak se staráte o svoji fanouškovskou základnu?

Doufám, že dobře. Snažím se s nimi být pořád v kontaktu. Mám takovou friends skupinu, kterou jsem založila. Vždycky tam pouštím nové lidi, co mi nejvíc píšou a ti dostávají třeba různé dárečky. Píšeme si, něco jim tam posílám předem a je to vlastně hrozně hezké. Oni mi posílají fotky svých zvířátek, já jim posílám králíky.

Je ta skupinka zdarma? Protože spousta lidí má teď prémiový odběr za exkluzivní obsah.

Je to normální skupina na Instagramu. Já jsem hudebník, takže lidé mě podporují tím, že chodí na koncerty nebo si kupují merch. Nevidím důvod po nich chtít nějaké peníze navíc.

Máte za sebou náročné léto?

Celá sezóna je masakr. Bylo hrozně hezké vidět, jak se ten dav lidí mění, jsou ke mně přátelštější, víc mě poznávají. Ale náročné to je. Když jedeš dodávkou čtyři hodiny, pak si dáš koncert a pak čtyři hodiny zpátky, to je docela masakr. Ale už jsem si udělala svůj systém. Nosím polštářek, takové klapky na oči, sluchátka. Už jsem úplně ready na cestování.

Je pro vás důležité, aby umělecký život šel ruku v ruce s tím osobním?

Určitě. Je docela velký stres, když nemáš režim. Ta práce nezačíná v devět a nekončí v pět. Já můžu pracovat o půlnoci v neděli, pak ráno. Je to chaos, takže si myslím, že je dobré nemít v životě nikoho, kdo ještě bude přinášet psychický chaos. Potřebuješ pohodičku a klídek.

Kdo vás doprovodil na dnešní party?

To je takový kluk, se kterým teď randím. Uvidíme, kam to zajde. Ale je moc fajn.

Po jak dlouhé době se odhodláte někoho vyvést do společnosti?

Neřeším to, protože si říkám, že když jde někdo s někým ven, neznamená to hned všechno. Pro mě je spíš důležité, kdy se rozhodnu toho člověka ukázat rodičům.

Jaké atributy u mužů obecně jsou vašemu srdci a duši blízké?

Já potřebuji, abych se s tím mužem smála. Abychom měli podobný smysl pro humor. Aby byl trošku bezprostřední, moc neřešil, jak vypadá před lidmi, jestli ze sebe udělá blbečka. A hlavně potřebuji, abych se o něj mohla opřít a on o mě taky. Já jsem docela silná osobnost a většinou to skončilo tím, že jsem je trošku převálcovala. Takže potřebuji vlastně někoho, kdo je trošku víc alfa než já, abych se cítila maličká a ochráněná.

Pam Rabbit

Je těžké se seznamovat, když jste slavná?

Jsem ještě docela v dobrém bodě, kdy mě lidi zase až tak neznají. Občas se mi stane, že se s někým bavím a vidím, že se nebaví se mnou, ale s Pam Rabbit. Tak se začnu ptát hodně na ně, přetočím to a vlastně se snažím normalizovat tu konverzaci, aby ten člověk co nejrychleji pochopil, že jsme dva lidé.

Jste pořád před objektivy. Jaký vztah máte sama k sobě?

Já jsem se dostala do fáze, kdy se naprosto miluju. (smích) Já už na to kašlu. Je to asi hodně tím, že jsem na sebe právě musela furt koukat. Tak jsem se nějak separovala od toho vzhledu a začala jsem to brát: ‚Hele, vždyť to je úplně jedno. Tak tady máš fotku, kde máš druhou bradu.‘ Už jsem přestala řešit ty strany a jestli tady vypadám tak a tak, protože ono je to strašně toxické. Dostala jsem se do fáze, že se mám ráda a hotovo. A když mi někdo řekne ‚nevypadáš dobře‘, tak řeknu ‚vypadám‘. (smích)

Mít se ráda je důležité.

Ano. V ten moment, kdy jsem se začala mít ráda, jsem si všimla, jak jsem začala mít ráda ostatní lidi. Najednou tam nikdy není moment, kdy na někoho žárlím. Když vidím hezkou babu, tak mám z toho radost a je to vlastně hezký pocit v duši. Nemáš v sobě takovou tu špínu.

Jaký vztah máte k TikToku?

Já mám k TikToku dobrý vztah. Moje písnička Space bouchla právě díky TikToku. Jsem u labelu teprve dva roky, takže jsem si předtím všechno dělala sama asi šest let a právě TikTok byl obrovský pomocník. Když se snažíš a postuješ, tak ti to vrací a díky tomu se mi i podařilo podepsat ten label. Instagram ti to úplně nedá, tam se můžeš dneska snažit a čísla tam nenabývají, kdežto TikTok opravdu tu vydřenou práci vrátí.

Jak se zpětně díváte na svou účast v Eurovizi?

Já se hlásila třikrát a dalo mi to nějaké mediální povědomí. Lidé o mně začali víc vědět. Byla to docela dřina. Těch čtrnáct dní, když kandiduješ, tak to je docela masakr. Vlastně prosíš lidi o hlasy. Dalo mi to ponaučení, pochopení těch věcí. Učíš se být v pohodě s tím, žes prohrál. I když ses nadřel, stejně jsi prohrál a tak to prostě je a jdeš dál.