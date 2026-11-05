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Pam Rabbit odhalila pravidla pro nového přítele. Při vaření na ni nesmí ani promluvit

Aneta Dědková
Celý pořad   8:00
Zpěvačka Pam Rabbit si na nic nehraje. V rozhovoru pro pořad FameCzech otevřeně promluvila o novém vztahu, svých nárocích na partnera i o tom, proč ji vyčerpávají běžné společenské konverzace. Prozradila také, jaké překvapení ji čekalo při setkání s prezidenty a proč si z něj chtěla odnést poněkud netradiční suvenýr.

FameCzech

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Pam Rabbit patří k výrazným osobnostem české hudební scény. Kromě hudby ale fanoušky překvapuje i svým osobitým pohledem na svět. V rozhovoru ukázala, že si umí nastavit vlastní pravidla a rozhodně nemá potřebu přizpůsobovat se očekáváním ostatních.

Pam Rabbit v pořadu FameCzech
Pam Rabbit
Zpěvačka Pam Rabbit
Pam Rabbit
19 fotografií

Řeč přišla také na její soukromí. Zpěvačka prozradila, že má nového přítele. Ten už se podle všeho musel seznámit s několika poměrně specifickými požadavky. „Já když vařím, tak prostě nechoď za mnou. Mě to otravuje strašně,“ popsala s úsměvem. Partnerovi prý rovnou vysvětlila, že si může dělat, co chce, ale rozhodně na ni během vaření nemá mluvit.

Prostor potřebuje i ve vztahu

Pam přiznala, že potřebuje svůj klid. „Když už spolu trávíme hodně času, tak potřebuju čas pro sebe,“ vysvětlila. Podle zpěvačky je důležité, aby byl její protějšek samostatný a nevyžadoval neustálou pozornost. Podobně to má i v přátelství. Nemá ráda lidi, kteří jí vyčítají, že se dlouho neviděli, nebo očekávají, že jim bude neustále k dispozici. „Já mám ráda nezávislé lidi, co si prostě jedou svoje,“ popsala.

Dokonce přiznala, že běžné společenské konverzace pro ni bývají poměrně náročné. Když se jí někdo zeptá, co je nového, v hlavě jí prý okamžitě proběhne otázka, jestli ho to vůbec skutečně zajímá. Sama se raději baví o věcech, které ji opravdu fascinují. Třeba o své 3D tiskárně.

FameCzech

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Místo meditace rychlost a motokáry

Zpěvačka se v rozhovoru rozpovídala také o svých nehudebních vášních. Jednou z nich jsou motokáry. Letos se dokonce zapojila do závodů influencerů a rozhodně nezůstala jen u účasti. V dívčím závodě zvítězila a ve smíšeném klání vybojovala třetí místo.

Druhý závod přitom připomínal pořádnou akční jízdu. Po kolizi se propadla až na osmé místo, ale postupně se dokázala vrátit mezi nejlepší. Nakonec jí k udržení třetí příčky pomohla i pořádná dávka adrenalinu. Právě rychlost jí podle vlastních slov pomáhá vypnout hlavu. „Já neumím meditovat. V té rychlosti je pro mě hroznej klid,“ vysvětlila.

Jsem ve fázi, kdy se naprosto miluji, říká zpěvačka Pam Rabbit

Setkání s prezidenty a nesplněný sen s kšiltovkou

Poměrně nečekaný zážitek ji letos potkal také díky jejím arménským kořenům. Dostala pozvání na slavnostní večeři při návštěvě arménského prezidenta v Česku, kde se setkala hned se dvěma hlavami států.

Zpráva ji nejprve pořádně zaskočila. Když jí manažer oznámil, že jí píše prezident, napadlo ji dokonce, jestli ji nechtějí vyhostit. Nakonec šlo o pozvání na společenskou událost, která měla symbolicky propojit obě země.

Samotné setkání pro ni bylo velkou poctou, ale nervozitu rozhodně neskrývala. Přemýšlela dokonce nad tím, jestli správně podává ruku. Ještě větší překvapení ale přišlo ve chvíli, kdy prozradila, co ji napadlo jako první.

„Jediný, co mě napadlo, je, že jsem si chtěla vzít svojí kšiltovku z Formule 1, aby mi ji podepsal,“ přiznala. Představa, že by měla podepsaný závodní merch přímo od prezidenta, jí totiž připadala jako skvělý nápad. Nakonec se ale neodvážila.

Pamela Koky alias Pam Rabbit

Na své cestě za hudbou zažila i vyčerpání

Pam Rabbit se rozpovídala také o cestě, která ji dovedla až na současnou hudební scénu. Přiznala, že začátky nebyly jednoduché a dlouhé roky do své kariéry investovala spoustu času i energie, aniž by jí hudba přinášela stabilní příjem.

Podle ní je pro úspěch potřeba být tak trochu blázen a věřit si i ve chvílích, kdy ostatní pochybují. „Musíš vlastně v sebe věřit tak přehroceně moc, že když ti to vyjde, tak lidi dělají: ‚Jo!‘ A kdyby ti to nevyšlo, tak si řekli: ‚Jo, tys byla vždycky blázen‘,“ popsala.

Ani dnes se přitom nevyhýbá pochybnostem. Přiznala, že její nálada během kreativního procesu často kolísá. Jeden den se cítí jako superhrdina, druhý má pocit, že vůbec neví, co dělá. Postupem času se ale naučila podobné propady předvídat a počítat s tím, že po náročném pracovním období může přijít vyčerpání.

pam.rabbit

@bludfest thank u thank u Dom

27. června 2026 v 15:36, příspěvek archivován: 3. listopadu 2026 v 14:51
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V současnosti se vedle nových písní připravuje také na Planet 33 Tour, která ji v únoru a březnu zavede do pěti českých měst. Po úspěchu koncertu ve Foru Karlín chce fanouškům představit jeho komornější podobu i v dalších místech. A jak sama naznačila, rozhodně nehodlá zpomalit.

Pam Rabbit otevřeně promluvila také o rodinných traumatech, která si nesla z dětství, i o tom, jak se s nimi postupně vyrovnávala. Co jí pomohlo zachovat si svobodu a kreativitu a jaké bylo setkání s populárním zpěvákem Yungbludem? Podívejte se na celý rozhovor v pořadu FameCzech.

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