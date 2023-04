Podstoupila jsem rektální ozónovou terapii. Pomohlo to, říká Paltrowová

Ve světě kosmetiky, wellness, diet a s nimi spojených inovací je Gwyneth Paltrowová svými různými výstřelky již dobře známá – jsou ostatně i tématem její lifestylové značky Goop. Nejnovější z nich, rektální ozónová terapie, je však i podle jejích vlastních slov tou zatím nejpodivnějším procedurou, co kdy podstoupila.

Padesátiletá herečka se s novou zkušeností svěřila během rozhovoru pro podcast The Art of Being Well. „Využila jsem ozónovou terapii, rektálně. Můžu to říct? Je to tedy poněkud divné. Fakt divné, o tom žádná. Ale dost to pomohlo,“ pochvaluje si.

Podle webu Health Line zvyšuje procedura dočasně objem kyslíku v těle a má pomoci bojovat s bakteriemi a plísněmi. „Na základě výzkumu z roku 2018 je zjevné, že když ozón přijde do kontaktu s tělesnými tekutinami, výsledné reakce mají za následek formování většího množství proteinů a červených krvinek,“ píše se na něm.

Gwyneth Paltrowová oslavila 50. narozeniny fotkou v plavkách (září 2022)

Kromě toho se Paltrowová podělila i o to, jaké změny provedla kvůli zdravějšímu životnímu stylu ve svém stravování. „Vzdala jsem se všech mléčných výrobků, lepku, cukru a spousty průmyslově zpracovaných potravin,“ říká.

Do určité míry se zdravě stravuje pořád, „nezdravou pauzu“ si prý dala pouze v letech 2003 a 2004, kdy čekala dceru Apple. „Tehdy jsem chtěla jíst jenom grilované sendviče se sýrem a jogurt,“ přiznává.

Celou svou kampaň za zdravější životní styl, kvůli které téměř úplně přestala s hraním ve filmech, zahájila poté, co byla jejímu otci diagnostikována rakovina hrtanu. Stalo se tak v roce 1999, kdy Bruce Paltrow režíroval film Duety, kde Gwyneth hrála jednu z hlavních rolí.

„Dokud mému otci nebyla zjištěna rakovina, zdravým žitím jsem se popravdě nijak zvlášť nezabývala. Až tehdy jsem si začala uvědomovat, že musí existovat spojitost mezi tím, co jíme a čemu se vystavujeme a tím, jak se to všechno následně projevuje v podobě nemocí,“ vysvětluje.

„Začala jsem zkoumat, co se dá. Mluvit s odborníky, snažit se pochopit souvislosti mezi toxiny v prostředí a rakovinou… Zkrátka obecně, snažit se pochopit, co vede ke vzniku mnoha chorob naší doby,“ říká.

„Proč je v dnešním světě tolik obezity, depresí a cukrovky druhého typu? Všichni máme svobodnou vůli ohledně toho, jak budeme zacházet s našimi těly. Pokud se to naučíme dostatečně dobře, můžeme skutečně změnit náš život, cítit se skvěle a být zdraví,“ myslí si herečka.

Gwyneth Paltrowová je dcerou režiséra Bruce Paltrowa a herečky Blythe Dannerové. Jedny ze svých nejznámějších rolí ztvárnila například ve filmech Zamilovaný Shakespeare, Sedm, Důkaz, Emma, nebo Talentovaný pan Ripley. V současnosti ji lze vídat například ve filmech od Marvelu, kde se jakožto Pepper vyskytuje po boku postavy Iron Mana.

