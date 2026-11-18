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Habera vytáhl legendární kraťasy. Hlasujte, zda je mám nosit na veřejnosti, vyzval
Pavol Habera (64) si své soukromí obvykle pečlivě střeží. Tentokrát ale udělal výjimku a na Instagramu zveřejnil fotografii se svou nejstarší dcerou Zuzanou (42), kterou má z prvního manželství se svou expartnerkou Naďou. Společně strávený den mu udělal očividně velkou radost.
„Byl to pátek třináctého. Říká se, že to není šťastné datum. Pro mě ale byl, protože jsem ho strávil se svojí dcerou a její rodinou. A znovu jsem si uvědomil, jak moc se v ní vidím,“ napsal muzikant k fotografii, na níž stojí po boku své dcery. Z dalších snímků je patrné, že si společný čas užili při tenisu. Oba pózují s raketami a v pohodlném sportovním oblečení.
Zuzana, která se po boku slavného otce na veřejnosti příliš často neobjevuje, přidala také vlastní komentář. A postarala se o pobavenou tečku za rodinným setkáním. „V tenise tě nikdy neporazím… ale hlavně, že mám hezké nohy v šortkách po tobě,“ zavtipkovala. Narážela tak na jednu z typických předností svého otce, který je známý také svými legendárními džínovými kraťasy, které nosil už v mládí na začátku kariéry.
Pod příspěvkem se mezitím začaly objevovat komentáře fanoušků, kteří si všimli výrazné podoby mezi otcem a dcerou. „Zuzana je celá po vás, pane Habero,“ napsala jedna z komentujících. Další přidal stručné hodnocení: „Celej táta. Krásná holka.“
Zuzana je už sama maminkou a právě díky ní se Habera stal poprvé dědečkem. Z prvního manželství má Zuzana syna Matthiase (17), s manželem, plastickým chirurgem Mariánem Koperniechem, pak vychovává dceru Elizabet (10).
Habera má kromě dcery Zuzany dvě děti s Danielou Peštovou, dceru Ellu a syna Paula Henryho. Společně se navíc podíleli na výchově jejího nejstaršího syna Yannicka, kterého má modelka z předchozího vztahu s italským podnikatelem Tommasem Butim.