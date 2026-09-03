Drsná kritika hned v prvním díle SuperStar 2026. Jste jako D2 u Brna, řekl Habera

Na TV Nova a TV Markíze se představí první odvážlivci, kteří se pokusí porotu přesvědčit svým hlasem i osobním příběhem.
Zatímco některým bude k postupu stačit několik prvních tónů, pro jiné skončí cesta soutěží už během castingu.
První díl SuperStar 2026 odvysílají TV Nova a TV Markíza ve středu 2. září 2026 od 20:20. Na platformě Oneplay bude epizoda dostupná s jednodenním předstihem, už v úterý 1. září.
Habera soutěžící přirovná k D2 u Brna
Nejpřísnějším členem poroty bude podle očekávání její nejzkušenější člen Paľo Habera. Pověsti obávaného porotcovského „kata“ zůstane věrný a jedno z vystoupení zhodnotí svým typicky nekompromisním způsobem: „Na mě to působilo jako D2 u Brna. Depresivní.“
Ani Habera ale nezůstane vážný po celý večer. Jedné ze soutěžících se ho podaří roztančit, takže diváci poznají také jeho uvolněnější stránku.
O další nečekaný moment se postará soutěžící Viliam Bogdan. Před porotu nepřijde s prázdnýma rukama, ale přinese jí vlastnoručně vytvořené kresby. Největší pozornost vzbudí portrét Habery.
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„Paľo, to jsi ty?“ zeptá se pobaveně Ewa Farna. „No páni,“ zareaguje Habera na svou nakreslenou podobiznu. Za Viliamovým úsměvem se přitom skrývá také osobní příběh. Soutěžící pomáhá s péčí o svého synovce s autismem.
Po šesti letech si vymění role
Mezi soutěžícími se objeví také Karol Kotlár, kterého přijde podpořit zpěvačka Lucia Bikárová. Jejich společný příběh začal už před šesti lety, kdy Karol vezl Lucii na casting do SuperStar. Zpěvačka se tehdy probojovala až do finálových kol.
Tentokrát si oba symbolicky vymění role. Před porotu zamíří Karol a Lucia bude v důležitém okamžiku stát po jeho boku.
Pozornost diváků pravděpodobně upoutá také Marika, známá ze slovenské seznamovací reality show Růže pro nevěstu. Zatímco v té hledala lásku, tentokrát se pokusí získat přízeň poroty svým hlasem.
Zpívat začala kvůli nemocnému bratrovi
Silné emoce přinese vystoupení Lary Šámšonové, která svou píseň věnuje milovanému bratrovi. Chlapec trpí epilepsií a dětskou mozkovou obrnou a je upoutaný na invalidní vozík. Kvůli němu začala Lara zpívat, protože ho to dokáže uklidnit.
Kromě hudby se Lara intenzivně věnuje také cvičení. Pětkrát týdně navštěvuje posilovnu a dbá na zdravou stravu. Ke změně ji přiměla sázka s otcem.
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„Táta se se mnou loni vsadil, že zhubnu osm kilo. Podařilo se mi to a do dnešního dne jsem zhubla 14 kilo,“ popisuje Lara svůj úspěch.
Zkušenosti sbíral v německé pěvecké soutěži
Jedním z výrazných talentů první epizody bude Nikolas Draškovič. Ambiciózní mladý zpěvák už má se soutěžemi zkušenosti. V předchozím roce se dostal mezi čtyřicet nejlepších účastníků pořadu The Voice Kids Germany.
Spolupracuje rovněž s americkou manažerkou, která působí jako vokalistka Stevieho Wondera. Díky ní měl Nikolas možnost se s hudební legendou osobně setkat.
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Nový Golden Room vzbuzuje obavy
Před porotou vystoupí také Adrián Horváth, který si atmosféru soutěže užívá ještě před samotným vystoupením. „Cítím se skvěle, užívám si tu atmosféru. Jsem šťastný a děkuji za tuto příležitost,“ říká.
Pokud soutěžící získá tři nebo čtyři hlasy „ano“, zamíří do Golden Roomu. Tam až do konce castingového dne čeká, zda ho porota skutečně vybere mezi padesátku nejlepších. Někteří soutěžící postoupí, jiní budou vyřazeni a další dostanou příležitost zazpívat ještě jednou.
Čekání se vyhne pouze držitel Golden Ticketu. Ten může získat soutěžící se čtyřmi hlasy „ano“, pokud se mu některý z porotců rozhodne udělit svůj jediný Golden Ticket pro danou epizodu. Takový soutěžící postupuje rovnou mezi nejlepších padesát a do Golden Roomu už nemusí.
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„Mám takové obavy, že se tam možná vůbec nedostanu. Nebo pokud se tam dostanu, přinese to ještě větší stres. Je to napínavé, ale zatím je všechno v pohodě a líbí se mi to tady,“ přiznal Adrián v den natáčení prvního castingového dílu.