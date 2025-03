Před pár dny sdílel Palo Habera snímek, na kterém připadal fanouškům příliš pohublý a dokonce se začali obávat o jeho zdravotní stav.

„Doufám, že i vy máte pěkný den, zdravím,“ napsal pak muzikant ve čtvrtek k aktuální fotce od bazénu, kde předvedl vypracované břišní svaly. Po několika hodinách vypnul možnost přidávání komentářů, ve kterých ho lidé chválili, ale také řešili, zda nejde o Photoshop a zda zpěvák nepodstoupil v zahraničí transplantaci vlasů.

Na Instagramu potěšil Habera své sledující nedávno i fotkou z dávné minulosti, na které je se svým tehdejším psem Astorem. Fanynky v komentářích zavzpomínaly, že přesně tento plakát visel kdysi u nich v pokojíčcích nad postelí.

Palo Habera na Instagramu sdílí také momentky se svou životní partnerkou, českou topmodelkou Danielou Peštovou (54). Dali se dohromady v roce 2001, mají spolu dceru Ellu Joy Annu a syna Paula Henryho. Z prvního manželství má muzikant dceru Zuzanu, modelka má z předchozího vztahu syna Yannicka Fausta.

Zpěvák v jednom z rozhovorů prozradil, že má stále schované své legendární riflové šortky, které kdysi nosil. Dražit je prý rozhodně neplánuje. „Nemyslím si, že by to někdo koupil. A navíc... Málokdo by je oblékl,“ vysvětlil.

Pavol Habera začínal v kapele Avion, od roku 1988 hraje se skupinou Team. V roce 1992 se současně vydal na sólovou dráhu. Loni v listopadu odehrál v pražské O2 areně koncert, kterým společně se svými fanoušky dodatečně oslavil své šedesátiny plus čtyřicet let trvající kariéru Teamu.

Diváci si ho pamatují také z filmu Fontána pre Zuzanu 2, pro který nazpíval i písničky a kde si zahrál po boku herečky Evy Vejmělkové. Ne všichni ví, že v roce 1991 napsal pro Karla Gotta jeden z jeho největších hitů, píseň Když muž se ženou snídá.

Vyzkoušel si i roli porotce pěveckých soutěží. Obávaným katem byl v prvních třech řadách Slovensko hľadá SuperStar, později i ve čtyřech ročnících Česko Slovenské SuperStar, porotcoval například i v soutěži Talentmania.