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Habera vytáhl legendární kraťasy. Hlasujte, zda je mám nosit na veřejnosti, vyzval

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  10:36
Pavol Habera pobavil fanoušky fotografiemi v legendárních džínových kraťasech,...

Pavol Habera pobavil fanoušky fotografiemi v legendárních džínových kraťasech, které proslavil už v mládí. (říjen 2026) | foto: koláž iDNES.cz

Pavol Habera ukázal svalnaté nohy ve svých legendárních džínových kraťasech,...
Pavol Habera ukázal svalnaté nohy ve svých legendárních džínových kraťasech....
Pavol Habera ukázal svalnaté nohy ve svých legendárních džínových kraťasech,...
Pavol Habera navlékl kraťasy, ve kterých vystupoval před více než třiceti lety....
62 fotografií
Pavol Habera (64) opět pobavil fanoušky fotografiemi v legendárních džínových kraťasech, které proslavil už v mládí. Slovenský zpěvák přiznal, že se do nich stále vejde, i když už to je podle něj někdy náročnější. Svou partnerku Danielu Peštovou navíc pobaveně požádal, aby ho po zveřejnění snímků neopouštěla. Hlasujte v anketě, jak to s návratem džínových kraťasů vidíte vy.

Zpěvák Palo Habera předvedl po šedesátce vyrýsované tělo a krátký sestřih

Některé módní kousky nikdy nezestárnou. Alespoň podle Pavola Habery, který znovu vytáhl ze šatníku své proslulé krátké džínové kraťasy. Zpěvák se v nich před desítkami let předváděl před fanynkami a dodnes patří k jeho nejzapamatovatelnějším módním výstřelkům. Nyní se rozhodl potěšit své příznivce a na Instagramu zveřejnil nové fotografie, na kterých pózuje v tomto odvážném outfitu.

„Neříkejte, že ne. Spousta z vás už zase čeká na tenhle bizár, který pravidelně zveřejňuji vždy před turné, každé tři až čtyři roky,“ napsal muzikant. Legendárního kousku se ani po letech nehodlá vzdát. „Ano, pořád je obléknu. Tedy, ještě se do nich stále dokážu nasoukat,“ přiznává. „Kdo měl někdy na sobě potápěčský skafandr, ví, o čem mluvím,“ zavtipkoval.

Při pohledu na jeho figuru by přitom asi jen málokoho napadlo, že by mu měl být podobný kousek oblečení těsný. Čtyřiašedesátiletý zpěvák se udržuje ve výborné kondici a pravidelně sportuje. Sám přitom připomněl, že v legendárním outfitu koncertoval už na začátku kariéry. „Uznejte, že roky koncertovat v tomhle a zároveň mít tři zdravé děti je vlastně tak trochu zázrak,“ pobavil své sledující.

Pavol Habera pobavil fanoušky fotografiemi v legendárních džínových kraťasech, které proslavil už v mládí. (říjen 2026)
Pavol Habera ukázal svalnaté nohy ve svých legendárních džínových kraťasech, které k radosti fanoušků pravidelně vytahuje ze skříně před koncertním turné. (říjen 2026)
Pavol Habera ukázal svalnaté nohy ve svých legendárních džínových kraťasech. (říjen 2026)
Pavol Habera ukázal svalnaté nohy ve svých legendárních džínových kraťasech, které k radosti fanoušků pravidelně vytahuje ze skříně před koncertním turné. (říjen 2026)
62 fotografií

Fanoušky následně vyzval, aby mu dali najevo, zda by se měl v kraťasech někdy objevit také veřejně. Kdo je pro, abych si je ještě někdy oblékl i na veřejnosti, ať zvedne ruku,“ vyzval. A protože dobře ví, že podobný výstřelek může mít doma odezvu, přidal ještě jednu poznámku: „Doufám, že mě po tomhle příspěvku moje drahá polovička neopustí.“

Habera a jeho legendární kraťasy patří neodmyslitelně k sobě. Už v dubnu 2024 se v nich muzikant po mnoha letech pochlubil na sociálních sítích a vyzval tehdy fanoušky, aby mu posílali vlastní fotografie v podobném stylu. Dokonce slíbil, že nejúspěšnějšímu účastníkovi věnuje dva lístky na koncert skupiny Team. Z retro kousku se tak stala jeho osobitá tradice, kterou před koncertními turné pravidelně oživuje.

Habera v minulosti prozradil, že za jeho fyzičkou a dobrou formou nestojí jen šťastná genetika. Sportu se podle svých slov věnuje prakticky každý den. K jeho oblíbeným aktivitám patří tenis, jízda na kole, lyžování a běh.

Pavol Habera se narodil 12. dubna 1962 a proslavil se především jako frontman slovenské skupiny Team, se kterou je spojený od roku 1988. Úspěšnou kariéru si vybudoval také jako sólový zpěvák. Čeští diváci ho znají rovněž jako nekompromisního porotce pěvecké soutěže SuperStar, v jejíž letošní řadě zasedá vedle Ewy Farne, Jakuba Prachaře a Calina.

V soukromí tvoří Habera od roku 2000 pár s českou topmodelkou Danielou Peštovou. Společně vychovávají tři děti, z nichž dvě mají spolu.

ANKETA: Měl by Pavol Habera znovu vyrazit na veřejnost v legendárních kraťasech?

celkem hlasů: 132

VIDEO: Pavol Habera v džínových kraťasech v klipu skupiny Team s názvem Reklama na ticho (1988):

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