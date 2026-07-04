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Habera s Peštovou ve Varech: Svobodu slova bychom nikomu neměli upírat

Renato Salerno
  10:42
Na červeném koberci 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary nechyběli ani Pavol Habera s Danielou Peštovou. Pro iDNES.cz promluvili o významu filmu a kultury, módě i o tom, zda by se podle nich veřejně známé osobnosti měly vyjadřovat ke společenským tématům.

Filmové Vary

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Co vás čeká během 60. jubilejního ročníku karlovarského festivalu?
Daniela Peštová: Především oslavy filmu. Doufám, že stihneme vidět co nejvíc filmů.
Pavol Habera: Souhlasím.

Na červeném koberci jste opět patřili mezi nepřehlédnutelné páry. Co jste letos oblékli?
Daniela Peštová: Vzala jsem si šperky značky Pasquale Bruni a zvolila jsem černobílou klasiku s dotekem červené.
Pavol Habera: Já zůstávám věrný domácí tvorbě. Jsem patriot domácího produktu, mám oblek od Blažka, jako vždy.

Palo Habera a Daniela Peštová na zahájení 60. ročníku filmového festivalu Karlovy Vary. (3. července 2026)
Palo Habera a Daniela Peštová
Daniela Peštová na UniCredit party v Karlových Varech (6. července 2025)
Daniela Peštová v módní kampani pro značku Victoria's Secret (2020)
68 fotografií

Proč je podle vás důležité tak výrazně oslavovat český film, přestože jsme poměrně malá země?
Daniela Peštová: Protože máme skvělé filmy i mimořádně šikovné lidi. Zaslouží si slyšet, že odvádějí skvělou práci. Kultura je strašně důležitá, film je její součástí a dělá život krásnějším. Proto je potřeba ji oslavovat.
Pavol Habera: Já bych mluvil o československém filmu. Myslím si, že lidé v obou našich zemích by měli být vzdělaní a kultura k tomu výrazně přispívá. Vzdělanost a kultura jsou základem každého národa. Když budeme vzdělanější, bude se nám podle mě žít lépe. A film k tomu nepochybně patří.

Myslíte si, že veřejně známé osobnosti by měly dávat najevo své názory i mimo svou profesi? Často se totiž říká, že by neměly vstupovat do politiky.
Pavol Habera: My zpěváci máme jednu výhodu – můžeme o důležitých věcech zpívat. Nemusím stát na barikádě. Když zazpívám správnou písničku se správným textem, může být její poselství úplně jasné. Takových skladeb máme několik a i to je způsob, jak vyjádřit svůj názor.
Daniela Peštová: Myslím si, že každý má právo vyjádřit svůj názor, ať je veřejně známý, nebo ne. Svoboda slova platí pro všechny a nebylo by fér ji někomu upírat.

Filmové Vary - univerzál

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