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Co vás čeká během 60. jubilejního ročníku karlovarského festivalu?
Daniela Peštová: Především oslavy filmu. Doufám, že stihneme vidět co nejvíc filmů.
Pavol Habera: Souhlasím.
Na červeném koberci jste opět patřili mezi nepřehlédnutelné páry. Co jste letos oblékli?
Daniela Peštová: Vzala jsem si šperky značky Pasquale Bruni a zvolila jsem černobílou klasiku s dotekem červené.
Pavol Habera: Já zůstávám věrný domácí tvorbě. Jsem patriot domácího produktu, mám oblek od Blažka, jako vždy.
Proč je podle vás důležité tak výrazně oslavovat český film, přestože jsme poměrně malá země?
Daniela Peštová: Protože máme skvělé filmy i mimořádně šikovné lidi. Zaslouží si slyšet, že odvádějí skvělou práci. Kultura je strašně důležitá, film je její součástí a dělá život krásnějším. Proto je potřeba ji oslavovat.
Pavol Habera: Já bych mluvil o československém filmu. Myslím si, že lidé v obou našich zemích by měli být vzdělaní a kultura k tomu výrazně přispívá. Vzdělanost a kultura jsou základem každého národa. Když budeme vzdělanější, bude se nám podle mě žít lépe. A film k tomu nepochybně patří.
Myslíte si, že veřejně známé osobnosti by měly dávat najevo své názory i mimo svou profesi? Často se totiž říká, že by neměly vstupovat do politiky.
Pavol Habera: My zpěváci máme jednu výhodu – můžeme o důležitých věcech zpívat. Nemusím stát na barikádě. Když zazpívám správnou písničku se správným textem, může být její poselství úplně jasné. Takových skladeb máme několik a i to je způsob, jak vyjádřit svůj názor.
Daniela Peštová: Myslím si, že každý má právo vyjádřit svůj názor, ať je veřejně známý, nebo ne. Svoboda slova platí pro všechny a nebylo by fér ji někomu upírat.