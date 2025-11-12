Mambě bych doporučil Bramborový blaho, vybírá Ozzák ze své kuchařky
Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor
Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...
Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci
Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.
Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina
Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew...
Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50
Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...
Ozzák z Comebacku vydal kuchařku, v které „najdeš všechno, co chutná správným chlapům a pořádným bejkům.“ Pro iDNES.cz prozradil, co by z této knihy doporučil pro svou kolegyni z obchodu Marcelku,...
Už žádné cigarety. Herečka Petra Hřebíčková promluvila o nemoci plic
Herečka Petra Hřebíčková (46) na sobě nějaký čas pozorovala, že se zadýchává na jevišti více než její kolegové. Nepřikládala tomu velkou váhu. Vyšetření u pneumologa ale ukázalo, že její plíce nejsou...
Hes nachytal Kubelkovou na záchodě StarDance Tour. Vypadala jako čarodějnice
Oskar Hes kosí nejen své kolegy ze StarDance, ale také sociální sítě. Jeho videa, ve kterých inscenuje „likvidaci“ svých soupeřů, mají stále vysokou sledovanost. A samozřejmě i velkou dávku humoru a...
OBRAZEM: O srdce dvojčat Bachelorů zabojují studentky, ale i řeznice a barberka
Reality show Bachelor Česko se vrací v nové podobě. O přízeň soutěžících se budou ucházet hned dva muži, jednovaječná dvojčata Míra a Martin Dubovičtí. Jejich pozornost se budou snažit upoutat dívky,...
Manžel ochořel tak, že jsem přemýšlela nad jeho pohřbem, přiznala Preissová
Herečka Martina Preissová (50) prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že pro manžela Martina Preisse (52) během jeho nemoci začala plánovat pohřeb. Nakonec se na tom společně domluvili.
Děti, neberte drogy, radí Jacksonová. Ukázala díru v nosní přepážce po šňupání
Paris Jacksonová (27) popsala, že byla v minulosti závislá na kokainu a po několikaletém užívání této drogy jí zůstalo trvalé fyzické poškození. Dcera Michaela Jacksona prozradila, že má kvůli...
Rodina Aničky Slováčkové promluvila, jak se vyrovnává s její ztrátou
Felix Slováček, Dagmar Patrasová i jejich syn Felix se rozhodli promluvit o své bolesti ze ztráty Aničky Slováčkové v pořadu České televize 13. komnata. Každý se s jejím odchodem ze světa vypořádává...
Lásce jsem se uzavřel a čas investoval do tvorby hudby, přiznává Ben Cristovao
Zpěvák Ben Cristovao (38) vyprodává stadiony i arény a v jeho kariéře se mu daří. Společně se Sofianem Medjmedjem vydal již druhé album. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, jak se snaží balancovat...
Lukáš Vaculík řízl do srdce a tekla krev. I jeho kolegy
„Dřív se filmy točily pětačtyřicet dní, teď to někteří režiséři zvládnou za šestnáct. To už raději roli odmítnu. Protože se to podle mě nedá udělat dobře,“ říká Lukáš Vaculík, který se nově objeví v...
Bála jsem se, že mě označí za příživníka. Zawadská o životě i léčebné síle jeviště
Dabing Valérii Zawadskou potkal už na škole a stesk i po něm ji přiměl, aby se ze západu Čech vrátila do Prahy. „Mí dva kolegové mě přesvědčili, ať se nebojím a na volnou nohu odejdu. A tak jsem to...
Tajit věci nefunguje, popsal princ William, jak mluvili s dětmi o rakovině v rodině
Princ William (43) popsal, jak s manželkou přistupovali k dětem v náročném období, kdy princezna Kate (43) i král Karel III. (76) onemocněli rakovinou. Rozhodli se otevřeně s nimi tato náročná témata...
Emily Ratajkowski randí s francouzským režisérem, expartnerem známých zpěvaček
Modelka a herečka Emily Ratajkowski (34) randí s francouzským režisérem Romainem Gavrasem (44). Ten je tvůrcem mnoha videoklipů a chodil dosud hlavně se zpěvačkami. Mezi jeho expřítelkyně patří Rita...