Žijeme v éře injekcí na hubnutí, postěžovala si plus size modelka na Hollywood

Hunter McGrady patří mezi nejznámějších plus size modelky současnosti. Hrdě nosí XXL velikost a dokazuje, že ani plnější tvary nemusí být ve světě módy překážkou. Během své více než desetileté kariéry zazářila na stránkách slavných časopisů jako Sports Illustrated nebo Health Magazine, cizí jí nejsou ani světové módní přehlídky a focení.

Americká kráska se svěřila s tím, že během dospívání si vůbec nevěřila a musela hodně pracovat na svém sebevědomí. „Když mi bylo patnáct let, začínala jsem ve světě modelingu jako dívka s ‚klasickou‘ konfekční velikostí. Tenkrát jsem nosila velikost 32 a přesto jsem nebyla spokojená s tím, jak vypadám. Pak jsem postupně přibírala a snažila se roky o něco, čeho jsem za žádnou cenu nemohla dosáhnout – být hubená. Jakmile jsem pochopila, že tohle nebude moje životní cesta, nechala jsem se to být a zkusila jsem zkrátka jen žít a být šťastná. Vyrostla jsem díky tomu v člověka, kterým jsem dnes. Jsem hrdá na své tělo a na to, co pro mě udělalo,“ říká.

Modelka se snaží pracovat hlavně se značkami, které mají v nabídce oblečení pro ženy všech velikostí. „Myslím, že to, co Sports Illustrated dělá, že oslavuje všechny postavy, je opravdu důležité. Opravdu se snaží... Je to důležité zvláště teď, když vstupujeme do této zvláštní éry Ozempicu a dalších injekcí na hubnutí, a oslavujeme štíhlost až hubenost,“ vysvětluje dvojnásobná maminka.

Občas se podle ní najdou i kritické hlasy, podle kterých by se dívky s velikostí 48 a větší neměly na obálkách časopisů vůbec objevovat, aby nešly špatným příkladem. „Je to všechno o sebelásce. Každý má špatné dny. Sebevědomí není lineární. Občas si myslíte, že jste na vrcholu, pak vás ale někdo hodně rychle srazí dolů a vy se cítíte pod psa. Musíte na sobě stále pracovat,“ svěřila se.

„Spousta lidí v naší společnosti si myslí, že stačí, když zhubnou a hned se budou cítit lépe. Můžete zhubnout, kolik chcete, můžete přibrat, kolik chcete. Můžete dosáhnout čehokoli, co vás napadne, když pro to něco uděláte. Ale pokud nebudete pracovat na sebelásce, nic z toho nebude mít význam. Každý musí začít tím, aby přijal sám sebe takového, jaký je,“ dodává Hunter McGrady.