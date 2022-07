Gott sfáral mezi horníky. Film s fotkami pak zmizel, vzpomíná fotograf

Na domluvené natáčení v kavárně Českého muzea hudby v Karmelitské ulici přinesl osmasedmdesátiletý Otto Dlabola několik složek a v nich odhadem deset kilogramů svých fotografií. Mezi nimi řadu slavných snímků, ze kterých vznikly přebaly desek i plakáty nebo se dostaly na titulní stránky časopisů.

Na převážně černobílých fotkách je zachyceno mládí Marty Kubišové, Marie Rottrové, Waldemara Matušky, Václava Neckáře, Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové i Hegerové, Karla Kryla, Petra Nováka a mnoha dalších zpěváků.

Nechybí samozřejmě Karel Gott, s nímž Otto Dlabola spolupracoval zejména v letech 1970 až 1974. Díky zpěvákovým fotkám dostal už dřív od jedné úřednice – Gottovy fanynky – na národním výboru potřebné razítko, aby mohl vykonávat „svobodné povolání“ a být svým vlastním šéfem.

„Ne,“ odpovídá na otázku, zda byli s Karlem Gottem přátelé. Fotograf zpěvákovi vykal, přestože mu „slavík“ opakovaně nabízel tykání. „Karel byl naprostá špička. V té době to byl jediný člověk, který se ptal: Proč jdeme fotit tam, proč tohle, proč takhle. Ostatní zpěváci stáli tam, kam jsem je postavil. Vymýšlet prostředí nebo typ fotky, to bylo na mně. Karel byl jediný člověk, který o tom uvažoval ve smyslu své image, jestli se to hodí, nebo ne,“ vzpomíná fotograf.

„Hlavně nepište, že jsem byl Gottův šofér, jak napsali v bulváru,“ zdůrazňuje s tím, že řidičský průkaz nikdy neměl. Na focení jezdil tramvají, taxíkem nebo ho přivezli umělci, třeba právě Gott. S ním pak po práci často zašel na dobré jídlo do čínské restaurace ve Vodičkově ulici.

Když si zpěvák nechal postavit začátkem sedmdesátých let v pražských Strašnicích moderní dvougenerační „bungalov“, byl Dlabola jedním z mála lidí, kteří se dostali dovnitř. Z focení ve vile vznikla série fotek, které pak v Supraphonu používali na obaly Gottových singlů.

Zpěváka fotil také v rozestavěném metru, na půjčeném motocyklu Harley-Davidson, v opuštěné maringotce, kde si Gott sundal zlaté hodinky a pak se pro ně musel vracet, nebo v příbramském dole. Po exkurzi pod zem se přesouvali na koncert do místního kulturního domu. Fotograf tam odložil brašnu s filmy a šel fotit k pódiu. Doma pak zjistil, že mu z ní zmizela rulička snímků – právě z focení mezi horníky.

„Zřejmě tam na nás někdo dohlížel a film mi vzal z tašky. Asi chtěl zjistit, zda jsem tam nefotil nějaké vzkazy od muklů. Za měsíc mi volali z Rudého práva, že je ten vyvolaný film u nich. S nimi jsem přitom spolupracoval minimálně,“ vypráví fotograf.

V polovině sedmdesátých let měnil Gott image a s ní i fotografy. Otto Dlabola měl v té době dojem, že už po stovkách fotek není schopen poznat, jestli na nich má zpěvák dobrý výraz, nebo ne. Přesto ještě občas spolupracovali, naposledy v roce 1986. Pak se fotograf věnoval jinému žánru –⁠ vážné hudbě.

V říjnu 2019 připravoval v Jablonci výstavu, když se dozvěděl, že Karel Gott zemřel. „Myslím, že i slzička ukápla. Skončila tím pro mě jedna éra,“ přiznává. Slavných lidí, které fotil a kteří už tu nejsou, přibývá. Nad otázkou, koho z nich by si přál nejvíc zpět, chvíli přemýšlí. „No, Karla. Nikdy jsem si ho nepřestal vážit. A nebo Jirku Schelingera, to byl víc kamarád,“ uzavírá.