Postrach dívčích hrudí. Otomar Korbelář vyměnil řeznickou sekeru za divadlo

Rodinný rozkol

Ve městě Sázava se před 125 lety udála jistě řada věcí, ale na většinu z nich si dnes už málokdo vzpomene. Nikdo by si nevzpomněl ani na to, že v rodině železničního inženýra přivítali 3. listopadu novorozeného syna. Jenže z malého Otomara vyrostla herecká hvězda, a tak je osud rodiny Korbelářů dodnes připomínán. A nutno dodat, že to není příběh kdovíjak radostný. Když byly chlapci čtyři roky, jeho otec zemřel.

Ovdovělá matka se protloukala, jak se dalo, se synem v náručí se stěhovala za prací do Litoměřic, Úštěku nebo České Lípy. Pracovala jako posluhovačka, pradlena, hospodyně nebo kuchařka. Jejich nuzný život skončil ve Veltrusích, kde se matka vdala za řezníka.