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Otce vévodkyně Meghan zatkla FBI. Kvůli materiálům s dětskou pornografií

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  16:36
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Thomas Markle se znovu pustil do své dcery Meghan a zetě Harryho.

Thomas Markle se znovu pustil do své dcery Meghan a zetě Harryho. | foto: Profimedia.cz

Thomas Markle s dcerou Meghan. Ta s ním před svatbou v roce 2018 přerušila...
Thomas Markle v dokumentu stanice Channel 5 (19. ledna 2020)
Thomas Markle (18. června 2018)
Thomas Markle v pořadu Good Morning Britain (Londýn, 18. června 2018)
41 fotografií
Otec manželky prince Harryho Thomas Markle byl v pátek ráno na Floridě zatčen federálními agenty. Důvodem jsou obvinění související s materiály zachycujícími sexuální zneužívání dětí. Informaci sdělily agentuře The Associated Press osoby obeznámené se situací.

Zdroje, které zatčení potvrdily, nebyly oprávněny o vyšetřování veřejně hovořit, a proto si přály zůstat v anonymitě. Thomas Markle byl vzat do vazby poblíž Tampy.

Vévodkyně Meghan nedávno uvedla, že je „hluboce otřesena“ tvrzeními, podle nichž byla v bývalém bydlišti jejího otce nalezena sbírka snímků zachycujících sexuální zneužívání dětí. Prozradila také, že londýnská policie již v roce 2018 obdržela dopis, který obsahoval „znepokojivá obvinění“ na jeho adresu.

Král Karel III. královna choť Camilla, princ Harry a vévodkyně Meghan na pohřbu královny Alžběty II. (Londýn, 19. září 2022)

Meghan, americká občanka a bývalá hvězda amerického televizního seriálu Kravaťáci, se za britského prince Harryho provdala v roce 2018 na hradě Windsor. Mají spolu dvě děti, prince Archieho a princeznu Lilibet.

Její otec, který v minulosti pracoval jako televizní osvětlovač a fotograf, se svatby nezúčastnil. Tato skutečnost vyvolala v britských médiích rozsáhlé debaty o odcizení mezi Meghan a jejím otcem. Meghan uvedla, že se od něj rozhodla distancovat, aby ochránila své děti.

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