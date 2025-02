Jaký byl rok 2024? Co hezkého jste v něm zažil?

Mezi to pěkné určitě patří Jůheláci, které točíme už čtyřicet čtyři let. Je to nejen milá práce, ale i setkávání s bezvadnými kolegy, hlavně s Jirkou Lábusem. A v soukromí jsem zase moc rád, že můžu být se svojí ženou, že máme skvělou dceru a zetě.

Myslím si, že já osobně jsem dobrák, ale občas s tím bojuju, protože jsou v životě chvíle, kdy vlastně není dobré být kladným.