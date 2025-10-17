Osmany Laffita oslavil šedesátiny. Jsem malý a mám rád velké věci, říká návrhář

Osmany Laffita oslavil 60. narozeniny, které by mu hádal jen málokdo. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil kubánský módní návrhář, který oblékal například Ivanu Trumpovou, Sharon Stone či Eltona Johna o tom, jak se udržuje ve formě a poradil, jak vypadat stále mladistvě. Velkou zásluhu prý na tom má i jeho manžel Pascal Gheysens, se kterým je už dvaatřicet let.
Osmany Laffita na oslavě svých šedesátin. Na párty v kubánském stylu, která se konala v pražském hotelu Andaz, nechyběly ani spoře oděné tanečnice. (3. října 2025)
Osmany Laffita s partnerem
Osmany Laffita s maminkou
Osmany Laffita
O sexu nepíšu, jsem konzerva. S manželem jsme 28 let, říká Osmany Laffita
17. října 2025

