|
O sexu nepíšu, jsem konzerva. S manželem jsme 28 let, říká Osmany Laffita
Osmany Laffita oslavil šedesátiny. Jsem malý a mám rád velké věci, říká návrhář
Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká
Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá...
Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami
Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...
S Čechem už bych nechodila, říká vnučka Reginy Rázlové Emilie Diatta
Herečka Regina Rázlová představila v Show Jana Krause svou vnučku. Jmenuje se Emilie Diatta, je režisérka, a do svých 13 let žila ve Francii. Příchod do Čech pro ni byl šok a i když jí vztah s Čechem...
Romantika na jachtě. Katy Perry strávila víkend s expremiérem Trudeauem
I když se spekulovalo o tom, že vztah Katy Perry (40) a bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau (53) byl jen krátkým milostným románkem po zpěvaččině rozchodu s hercem Orlandem Bloomem, opak je...
První díl nahé seznamky skončil happy endem, Mirka našla svého námořníka
Česko-slovenská verze pořadu Naked Attraction odstartovala ve středu na televizi Óčko, která ten den trhla rekord ve sledovanosti. Lásku hledala sympatická Mirka (41) a příběh skončil šťastně.
Osmany Laffita oslavil šedesátiny. Jsem malý a mám rád velké věci, říká návrhář
Osmany Laffita oslavil 60. narozeniny, které by mu hádal jen málokdo. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil kubánský módní návrhář, který oblékal například Ivanu Trumpovou, Sharon Stone či Eltona Johna...
Brigitte Bardotová je v nemocnici, filmová ikona podstoupila operaci
Brigitte Bardotová (91) byla podle deníku Nice-Matin hospitalizována v soukromé nemocnici Saint-Jean v Toulonu, kde měla před třemi týdny podstoupit operaci.
Z princezny moderátorkou nejodvážnější show. Kdo je Monika Timková?
Herečka Monika Timková se v posledních měsících stala tváří jedné z nejdiskutovanějších televizních show současnosti. Diváci, kteří si ji pamatují z pohádky Princezna a písař nebo ze seriálu Slunečná...
Eminem se znovu stane dědečkem. Jeho dcera Alaina čeká první dítě
Rapper Eminem (52) bude podruhé dědečkem. Jeho nejstarší dcera Alaina Marie Scottová (32) oznámila, že se svým manželem Mattem Moellerem čekají první společné dítě.
Belgický palác reaguje na spekulace o milostném románku korunní princezny
Na sociálních sítích se hojně sdílí fotografie, která v neformálním prostředí zachycuje dva dědice evropských trůnů – belgickou korunní princeznu Elisabeth a lichtenštejnského prince George. Snímek...
Pro známé lidi jsou soukromé věci citlivé, říká Dua Lipa o tajení snoubence
Callum Turner (35) je britský herec a model, známý například svými filmovými rolemi Thesea Scamandera ve filmech Fantastická zvířata. Od roku 2024 je jeho partnerkou zpěvačka Dua Lipa (30). V červnu...
Nechuť k divadlu mi odstartovala těžká bouračka, říká Lucie Zedníčková
Herečka Lucie Zedníčková (56) na otevření turecké restaurace v Praze mimo jiné prozradila, co nesmí mít na talíři. V rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že se snaží žít především přítomností a na...
Mluvili jsme o dalším dítěti, ale nakonec zůstaneme u třech, říká Tomáš Klus
Tomáš Klus má s manželkou tři děti a tento počet je prý definitivní. Ale ještě nedávno prý Tamara uvažovala, že by si pořídili miminko. Nakonec však zvítězil „zdravý rozum.“ Klusovi jsou rádi, že se...
Halle Berry se chlubí postavou v bikinách. Takhle vypadá devětapadesátnice, říká
Halle Berry (59) se chlubí skvělou postavou, ve zlatých titěrných bikinách se herečka fanouškům ukázala na fotografii z dovolené s partnerem. Dvojnásobná maminka vypadá rok před šedesátými...
Z lavice před kameru. Vycházející herecké hvězdy prozradily, co jim pomohlo k filmu
Za pár let je možná budeme uhánět k rozhovorům marně. Možná nás odmítnou s tím, že nemají čas, možná neodpoví vůbec, protože budou až příliš žádaní a vytížení. Nebo u herectví nezůstanou? Teď v nich...
Tom Cruise a Ana de Armasová se rozešli. Vydrželi spolu devět měsíců
Aně de Armasové (37) devět měsíců po boku Toma Cruise (63) stačilo. A tak se s ním před pár dny rozešla. Zdroj deníku The Sun prozradil, že mezi nimi už nic nejiskřilo a oba si uvědomili, že jim to...
Rodina Diane Keatonové zveřejnila příčinu jejího úmrtí, fanouškům poděkovala
Herečka Diane Keatonová zemřela 11. října ve věku devětasedmdesáti let. Její rodina nyní zveřejnila příčinu úmrtí ve svém prohlášení, v němž zároveň poděkovala fanouškům za podporu.