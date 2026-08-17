Sexy modely, luxusní auta a světový DJ. Osmany Laffita chystá megashow kariéry
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Lucie Bílá poprvé ukázala interiér svého ráje. Chalupa je jako z pohádky
Lucie Bílá (60) nechala fanoušky nahlédnout do svého milovaného místa v Českém ráji. Chalupa v obci Líšný působí jako návrat do minulosti. Zpěvačka zde odpočívá, chodí do lesa, sbírá bylinky a houby...
Richard Genzer zhubl 25 kilo. Nechlastám a píchám si injekce, prozradil
Komik Richard Genzer (59) v poslední době výrazně zhubl. Podařilo se mu shodit 25 kilogramů a přiznal, že to není jen zásluhou diety. Pomohl si injekcemi na hubnutí.
Zuzana Belohorcová ukázala prsa po vyjmutí implantátů a láká na svůj nový projekt
Zuzana Belohorcová se po vyjmutí prsních implantátů rozhodla otevřeně promluvit o vztahu ke svému tělu. Padesátiletá moderátorka přiznala, že se ve své kůži nikdy necítila lépe. Přestože chce na...
Tatérka a herečka Kaira Hrachovcová ukázala v 51 letech štíhlou postavu v bikinách
Kateřina Kaira Hrachovcová v 51 letech předvedla svou štíhlou a vypracovanou postavu. Herečka a tatérka na sociálních sítích pravidelně ukazuje také svá výrazná tetování, která jsou dnes už...
Kardashianová provokuje v bikinách. Jsem díky ní šťastnější, říká Lewis Hamilton
Lewis Hamilton (41) nechal fanoušky nahlédnout do svého soukromí. Jednačtyřicetiletý pilot Ferrari zveřejnil několik společných fotografií s Kim Kardashianovou (45), se kterou od letošního roku tvoří...
Sexy modely, luxusní auta a světový DJ. Osmany Laffita chystá megashow kariéry
Už od ledna připravuje návrhář Osmany Laffita největší módní show své kariéry. Česko podle něj nic takového nezažilo. Nebudou chybět módní kreace, ale ani luxusní auta a světový DJ Paul van Dyk,...
Helena Vondráčková předvedla v Itálii skvělou postavu v bikinách
Helena Vondráčková (79) vyrazila do Toskánska, kde si užila několik dnů odpočinku, svatbu přátel i návštěvu Florencie. Na Instagramu se pochlubila fotografiemi z pobytu a na jednom ze snímků ukázala...
Rodina pohromadě, jak to má být. Doleželová potvrdila návrat k šéfovi fotbalu
Mají spolu dceru, přesto se rozešli. V posledních měsících se ale opět objevovali bok po boku. Nyní lékárnice a miss Jana Doleželová potvrdila, že se vrátila k šéfovi českého fotbalového svazu Davidu...
O smrti maminky jsem se dozvěděl z Facebooku. Zášť necítím, říká Artur Štaidl
Artur Štaidl letos oslaví třicetiny. Syn zpěvačky Ivety Bartošové a hudebníka Ladislava Štaidla si přitom už v mladém věku prošel ztrátou obou rodičů. O maminku přišel v dubnu 2014, kdy si Iveta...
Tréninky StarDance: kdo škrábe brambory v podpatcích a komu nastřelili nové vlasy?
Přípravy na taneční soutěž StarDance jsou v plném proudu. Některé dámy se učí chodit na vysokých podpatcích a rovněž pánové musí v mnoha ohledech vystoupit z komfortní zóny. Taneční střevíčky jsou...
Marika Šoposká: Dřív jsem mluvila spontánně. Dnes mám v hlavě malého policajta
Ve filmu Lady Dermacol ztvárňuje Olgu Knoblochovou, ženu, která stála u zrodu legendárního make-upu Dermacol. Herečka Marika Šoposká v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o silných ženských příbězích,...
Sebehodnocení nemám rád, je to pro mě intimní věc, říká Filip Březina
Exceloval v seriálu Smysl pro tumor, v divadle je jako doma a nyní točí nový komediální seriál. Po měsících natáčení se ale herec Filip Březina (31) nejvíc těší na šestnáct dnů volna, kterých se...
Baldwin opustil Hollywood a stal se knězem. Nechtěl jsem být druhý Tom Cruise, říká
Koncem devadesátých let měl Stephen Baldwin (60), mladší bratr slavnějšího Aleca (68), v Hollywoodu vcelku nadějně našlápnutou kariéru. V roce 2001 se však naplno začal věnovat náboženské práci a...
Nikdy se počtvrté nevdám, ani nemůžu, přiznává Veronika Žilková
Již delší dobu tvoří pár se scenáristou Ivanem Hubačem (73). Přestože se jim spolu dobře, herečka Veronika Žilková (64) žádnou veselku rozhodně neplánuje. Fanouškům na sociálních sítích vysvětlila,...
Šokovaly ji neoholené nohy i obchody. Kvůli lásce však Chantal Poullain v Česku zůstala
Člověk nestárne časem, ale až ve chvíli, kdy přestane být zvědavý, říká rodačka z Marseille Chantal Poullain. A protože stále ráda objevuje nové věci, sedmdesátku by jí hádal málokdo. Naučte se žít v...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
David Prachař a Sarah Haváčová se vzali. Prozradil to slavný jazzman
Herec David Prachař (67) a jeho kolegyně Sarah Haváčová (35) se vzali. Na sociálních sítích to prozradil jazzman a pianista Emil Viklický (77), který jim zahrál na svatbě.
Martha Stewartová oslavila 85. Nenechám si udělat prsa, boky či zadek, říká
Americká podnikatelka a novinářka Martha Stewartová je v USA doslova pojem a nejen mezi bydlenkami. Napsala knihy pro ženy nejen o vaření, či péči o domácnost. Založila časopis a v obchodní oblasti...