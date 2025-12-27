Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Elen Černá
Jeho šaty nosí české i světové celebrity, má vlastní kosmetickou řadu i talk show. Před čtyřiceti lety přitom začínal v tehdejším Československu v továrně na pneumatiky, ale zažil tu své první Vánoce. Hostem Rozstřelu je módní návrhář Osmany Laffita.

„Na Kubě se Vánoce po revoluci zrušily. Fidel Castro je označil za kapitalistický zvyk.“ Na dodržování zákazu dohlížely speciální hlídky, které dokonce podle vzpomínek návrháře nakukovaly do bytů a kontrolovaly, jestli tam náhodou není vánoční výzdoba. Hlavní oslavy se přesunuly na Silvestra, kdy se na Kubě dodnes pořádají velké party a grilují selata.

Své první Vánoce zažil Osmany Laffita v Československu v 80. letech minulého století. „Byl jsem u české rodiny a byla to klasika: rybí polévka, kapr, bramborový salát. Skončil jsem v nemocnici, protože jsem polykal kosti,“ směje se.

Osmany Laffita a jeho manžel Guy Pascal Gheysens (Karlovy Vary, 9. července 2016)

Dnes slaví Vánoce s manželem Belgičanem, a tak jsou na štědrovečerním stole často i belgické speciality: gratinované brambory, zelené fazolky či jablka s brusinkami. Nechybí ale ani český kapr.

Mají podle něj Češi ke štědrovečernímu stolu správný dress code? „U mé bývalé české rodiny byla tradice vzít si na sebe něco nového, ale nebylo to striktně večerní. U belgické strany manželovy rodiny je to jinak – oblékají se elegantně, dámy v koktejlových šatech, pánové v oblecích. Já jsem začínal i ve smokingu,“ říká Laffita. Sám ale potřebu přísného dress codu nemá: „Člověk může vypadat dobře každý den. Pro mě jsou Vánoce svátkem narození, může to být hezké, ale nemusí to být jen formální.“

Královský protokol a hranice přátelství

Laffita oblékal světové celebrity, od Ivany Trumpové po členy královských rodin. Práce s nimi má ale svá přesná pravidla. „Všechny fotky, které jdou ven, se musí schválit. To mi říkala i Ivana. Naše přátelství končilo tam, kde začínal veřejný obraz,“ vysvětluje. S některými, jako byl třeba Elton John, zažil přátelská setkání, kde se chovali naprosto přirozeně: „Seděli jsme, jedli paštiku, mluvili normálně. Ale veřejně je to divadlo, musíš se chovat jinak.“

Osmany Laffita s Ivanou Trump

Ještě striktnější jsou královské rodiny. „Mají daný protokol, nemůžeš si dělat, co chceš. Musíš respektovat délku, rukávy, barvy. Pracoval jsem na svatebních šatech pro jednu princeznu, šily se na ně perly za velké peníze, ale podmínky byly přísné,“ popisuje. I tak má radost, když jsou jeho klienti oceněni – třeba manželé Havlovi byli v zahraničním časopise označeni za nejlépe oblečené na oficiální ceremonii.

Ne s každým klientem ale návrhář najde společnou řeč. „Stane se, že přijde klientka, usmívá se, kývá hlavou, ale pak odjede a já vím, že by to byl problém. Nejde mi už ani o to, kolik by zaplatila,“ říká. Problém podle něj nastává, když klient přijde s vlastní rigidní představou, která nekoresponduje s jeho stylem a možnostmi.

Hostem pořadu Rozstřel je Osmany Laffita, módní návrhář.
„Já nemám továrnu. Když si klientka přeje něco, co se mi nelíbí, nebo nesouhlasí s mým návrhem, nejsme kompatibilní. Buď mi věří jako profesionálovi, nebo si to musí navrhnout sama a nechat někde ušít na zakázku.“

Šaty na míru a „neprodejné“ kousky

Laffita dělá oblečení převážně na míru klientům anebo pro přehlídku. Pokud se některý model z přehlídky neprodá, putuje do archivu. „Skladuji modely od roku 1999. Když nenajdu klientku, které sednou a neprodám je, tak se z nich pak vytváří retrospektivní kolekce vystavovaná při speciálních akcích,“ vysvětluje. Nepraktikuje ale „půjčovnu“ šatů. „Když se kus objeví na moderátorce, pak na zpěvačce, pak na maturantce, moje klientela si to nekoupí. Každý model je exkluzivní. Jen pro jednoho člověka.“

Ač na to nevypadá, oslavil Osmany Laffita letos šedesáté narozeniny. Na dotazy ohledně kosmetických zásahů reaguje s úsměvem: „Žádný botox. Jde o to, jak člověk žije, jak se stará o sebe. Já miluji svůj život.“ Jeho filozofie je jednoduchá: „Kde je problém, hledám pozitivní stránku. Pro mě je důležité zdraví. Můžete mít miliardy, ale když jste nemocní, peníze vás nezachrání.“

Jaké další tradice dodržuje Osmany Laffita při Vánocích? Proč si někdy nechává klienty „proklepnout“ svým týmem? V čem se neshodli s Ivanou Trupmovou? A jak se staví k rivalitě v módním byznysu? I na to odpovídal v Rozstřelu Osmany Laffita.

