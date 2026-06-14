Kolik by sis jako divák vsadil na vítězství Zuzky a Matyáše?
Záleží kdy. Na začátku relativně hodně. Kolem půlky o dost míň.
Čím to?
Každý pár má nějakou trajektorii, kterou si sám nastaví. Já zvolil vysokou počáteční vlnu a pád, který za těch deset kol nutně musí přijít, jsem naplánoval tak, aby nastal někdy uprostřed, a ne na konci. Z hodnocení poroty a vlažné odezvy diváků na Instagramu vím, že jsem ten střed trefil. Ovšem ve finále bych na nás nakonec nevsadil nic. Nejhorší kolo.
Sláva? Nejvíc jsem si ji uvědomil, když jsem se v jednom „legendárním“ rozhovoru dopustil onoho výroku o Tatianě Drexler, aniž by mě napadlo, že by to někoho mohlo zajímat.