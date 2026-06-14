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Oslnil na Slovensku, StarDance odmítl. Dýchá z něj tradice na sílu, tvrdí tanečník

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Tanečník Matyáš Adamec | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

  16:00
Mohl to dotáhnout na mistra světa, ale zvolil jinou cestu. Vrcholový taneční sport vyměnil za showbyznys. Čtyřikrát se zúčastnil slovenské soutěže Let’s Dance a tu poslední řadu před měsícem vyhrál. Čech Matyáš Adamec, který po boku herečky Zuzany Porubjakové nadchl Slovensko. V rozhovoru nepředstíráme vykání, znám Matyho od jeho deseti let.

Kolik by sis jako divák vsadil na vítězství Zuzky a Matyáše?
Záleží kdy. Na začátku relativně hodně. Kolem půlky o dost míň.

Čím to?
Každý pár má nějakou trajektorii, kterou si sám nastaví. Já zvolil vysokou počáteční vlnu a pád, který za těch deset kol nutně musí přijít, jsem naplánoval tak, aby nastal někdy uprostřed, a ne na konci. Z hodnocení poroty a vlažné odezvy diváků na Instagramu vím, že jsem ten střed trefil. Ovšem ve finále bych na nás nakonec nevsadil nic. Nejhorší kolo.

Sláva? Nejvíc jsem si ji uvědomil, když jsem se v jednom „legendárním“ rozhovoru dopustil onoho výroku o Tatianě Drexler, aniž by mě napadlo, že by to někoho mohlo zajímat.

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