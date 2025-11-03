Občas si připadáme jako Rolling Stones, říká Oskar Hes o StarDance Tour

Má tolik práce, že další nabídky už musí odmítat. Oskar Hes, který „jede“ StarDance Tour, si už nutně potřebuje odpočinout. Až do příštího listopadu proto žádný film točit nebude. Ve Švandově divadle začíná zkoušet Romea a Julii a rád by nezklamal sebe ani své diváky.

Veze se na vlně popularity, ale ví, že jednou skončí a v září reflektorů se bude vyhřívat zase někdo jiný. Ale zatím si to užívá, byť je atakován fanoušky, kamkoliv přijede. Dostává od nich nejrůznější dárky.

„Mám krásného medvídka, kterého mi uštrikovala babička mojí fanynky. A taky sešitek, kde jsou vypsané všechny moje filmové role a tance. Ta slečna ho musela vyrábět aspoň týden. Každý můj tanec v soutěži popsala, vlepila k němu fotku, napsala, jak se jí líbil, co víc, co méně a to samé udělala s mými filmovými rolemi,“ vypráví potěšený Hes.

Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Snaží se každému fanouškovi věnovat svůj čas, ale má ho málo. Zvlášť o víkendech, kdy jezdili takzvané dvojáky. „V devět jsme nastoupili do arény a byli tam až do jedenácti v noci. Ráno probíhala pohybová, zvuková a světelná zkouška, ve dvě odpoledne přišla první show a v sedm večer druhá,“ říká. Přesto se po jejich skončení dokázal ještě na každé štaci odvázat. „Sedíme s kolegy v salonku a klábosíme. A když se naši kolegové profesionální tanečníci začnou pohybovat, tak se přidám, protože se rád něco přiučím.“

Brno roztančila StarDance Tour. Dvořák zářil, Mareš bavil a aréna bouřila

„Na pražském Výstavišti, odkud se vysílaly přímé přenosy StarDance, bylo dvě stě tři sta lidí, ale v Ostravě na nás přišlo jedenáct tisíc. Takže ten rozdíl je obrovský. Hlavně v atmosféře, v okamžité reakci té obrovské masy, která je skvělá a šokující. Je to nádherné, máme pocit, že jsme malinko Rolling Stones. Někam dojedeme a ti lidé jsou v euforii,“ svěřuje se Hes se svými pocity.

Kateřina Bartuněk Hrstková a Oskar Hes ve StarDance Tour (2025)

Stihl během roku udělat spoustu práce. Dotočil film o Gertě Snirch i štědrovečerní pohádku Záhada strašidelného zámku pro Českou televizi, ve které si zahrál prince. Teď se koncentruje na divadelní prkna. Ve Švandově divadle, kde hraje mimo jiné v inscenacích Klec bláznů a Dějiny násilí, začíná zkoušet hru Romeo a Julie.

„Je to poprvé, co budu hrát v nějaké Shakespearově hře. Už jsem začal chodit na DAMU k paní Evě Spoustové, abych se trošku rozkoukal v blankversu a zjistil, co to obnáší hrát ve verších. Pomalu se s tím sžívám. Je to pro mě velká výzva, tak se snažím maximálně připravit, abych nezklamal sebe ani diváky,“ říká herec.

Také se nechal nafotit Lenkou Hatašovou a Monikou Navrátilovou do kalendáře Proměny Fantazie 2026. Výtěžek z jeho prodeje poputuje do Nadace Archa Chantal, která se snaží zpříjemnit dětské ordinace ve zdravotnických zařízeních. Jeho velkoformátová fotografie z kalendáře se vydražila za 50 tisíc korun.

Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve StarDance Tour (2025)
Oskar Hes
Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Březen: Oskar Hes - Bratrstvo kočičí lásky
Oskar Hes (21. října 2025)
Autorky snímku ho stylizovaly jako „kočičáka“. Na fotce je obklopen houfem koček. „Já si myslím, že je to jenom shoda náhod, že byly vybrány kočky,“ tvrdí Hes. Ale pak z něj vypadne, že když sdílel bydlení s kolegou Janem Nedbalem, starali s společně o pochroumanou kočičku Cossette. „Nechal jsem ji Honzovi a Sáře, když jsem se přestěhoval a pokud vím, má se u nich výborně. A já s přítelkyní jsme si taky pořídili kočku. Mám ke zvířatům obecně kladný vztah, ke kočkám zvlášť. Poslední roky mě provázejí.“

Kočku si vzal z útulku a s přítelkyní, která se jmenuje Dorotka, jí dali jméno Dobrotka. „Ale stejně na ni voláme Číčo,“ usmívá se herec a tanečník, který vyhrál čtyři z jedenácti kol StarDance Tour. To finální ho čeká 4. listopadu v pražské O2 areně. Už tak je ale králem parketu.

Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Březen: Oskar Hes - Bratrstvo kočičí lásky

V tanci hodlá pokračovat. „Máme naplánovaných spoustu plesů. Dokud je zájem, tak se ho snažíme uspokojit,“ říká Hes a „zapaluje“ si přitom Iqos. „Klasickým cigaretám se vyhýbám, protože mi nechutnají ani nedělají dobře. A s Kateřinou (Kateřina Bartuněk Hrstkovou, taneční partnerka Hese - pozn. red.) se zase chystáme od prosince do dubna abstinovat. Ta sázka, kterou jsme uzavřeli před rokem, už bude trvat nadosmrti,“ vypráví.

„Poprvé jsme to drželi pět měsíců, od ledna do května. Pak přišlo uvolnění, těšil jsem se, jak si s kamarády zajdu v létě na pivo. A teď to začne nanovo,“ dodává.

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

Za každé porušení abstinenčního režimu musí zaplatit jeden nebo druhý penále deset tisíc korun. Zatím je ale jejich pokladnička prázdná. Alkoholu se údajně nenapil ani jeden z nich.

17. prosince 2024
3. listopadu 2025

