Bude Geňa spravedlivý? Otec Oskara Hese ze StarDance mu dal práci

Už teď je mu jasné, že očekávání budou veliká. Mnozí mají ještě v paměti skvělé výkony jeho maminky Marcely Karleszové ve skupině UNO a zesnulého otce choreografa a tanečníka Richarda Hese, jenž toto legendární seskupení koncem osmdesátých let založil. A nic na tom nemění fakt, že rodiče se zabývali moderním tancem, zatímco ve StarDance jde o tanec společenský.

„Samozřejmě očekávám, že jméno mého otce stejně jako maminky bude rezonovat a o to víc se na StarDance těším. Budu se snažit lidem i sobě dokázat, že na to mám a snad neudělám tátovi ostudu,“ říká mladý herec.

Jako malý chodil do folklórního souboru Valášek, který pár desítek let před ním navštěvoval i porotce soutěže Richard Genzer. Ten se nakonec potkával i s jeho rodiči, protože v dobách svého štíhlého mládí byl tanečníkem UNO.

Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve StarDance XIII

„Do Valášku jsem chodil od šesti a vydržel tam asi sedm let. K tanci mě nikdo doma nevedl ani nenutil. Našel jsem si k tomu cestu sám, ale byl jsem inspirován rodiči,“ přiznává Oskar Hes, který když ještě neznal svoji taneční partnerkou, myslel si, že mu přidělí Adrianu Maškovou. „Já jsem žádné preference neměl, jenom jsem si to tak tipoval, ale nakonec jsem dostal Káťu a jsem úplně nadšený. Přijde mi skvělá jako tanečnice i jako člověk. To vycítíte během minuty, jestli si budete navzájem rozumět. Myslím si, že nás čeká úžasně strávený společný čas.“

Zatímco jeho taneční partnerka Kateřina Bartuněk Hrstková miluje paso doble, Oskar Hes s nadějí vyhlíží cha-chu. „Líbí se mi energičtnější tance,“ upřesňuje profesionální tanečnice, která se těší hlavně na zajímavé choreografie, které bude sama vytvářet. A zvedačky budou jejich součástí.

V paměti mnohých diváků ještě zůstaly pověstné zvedačky Vavřince Hradílka, který, ač malý vzrůstem, zvládal hravě i tyto náročné prvky. A protože Oskar Hes zdaleka není takový silák jako kajakář, nabízí se otázka, jak si s nimi poradí. „Vávra měl sílu, ale tam jde spíš o švih a techniku. Ta je kolikrát důležitější,“ říká tanečnice.

S mámou coby profesionálkou svoji nabídku Oskar Hes nekonzultoval. „Oba jsme z ní ale měli radost,“ potvrzuje. Účast mu posvětil i jeho nejbližší kamarád herec Jan Nedbal, se ketrým skoro tři roky spolu sdíleli jeden byt, od ledna už ale bydlí odděleně. „Ten mi řekl: ‚Jo, vole, to je pro tebe!‘“

Oskar Hes si hodlá léto ještě trochu užít. Za sebou má týden v Řecku, který strávil s kamarády na lodi a s přítelkyní by se rád podíval autem na čtrnáct dní do Itálie. Žádné extra tréninky prý předem vyhledávat nebude. „Všechno nechávám, až přijde ten pravý čas,“ říká herec zřejmě poučený zkušenějšími, že je důležité nepřepálit začátek.

Kateřina Bartuněk Hrstková prožije letní měsíce v Česku. „Já se nacestovala dost v Americe, kde jsme žili s partnerem, takže pojedeme spíš na Lipno nebo do Krkonoš,“ vysvětluje.

Ve Spojených státech amerických strávila s manželem Lukášem Bartuňkem čtyři roky, dokonce se jim tam narodil syn. I tam se mimo jiné zúčastnila obdobné taneční soutěže. V době covidu se však dostavila krize. „Byli jsme tam sami s malým dítětem a bylo to strašně těžké. Vyhořela jsem,“ říká tanečnice otevřeně. Vrátila se tudíž s rodinou domů a teď se těší, že nově nabrané síly vrhne do 13. řady StarDance, jejíž první přímý přenos Česká televize odvysílá v říjnu.