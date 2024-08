Chtěl bych mít čas na osobní život, říká Oskar Hes

„Dorota se věnuje se svými kamarádkami hudební produkci. Skládá hudbu a hraje na různých akcích jako dýdžejka. A zároveň učí na klavír, je velmi šikovnou pianistkou. Myslím, že se holkám daří, i když jsou teprve na začátku. Dělají nádhernou hudbu. Je hodně specifická, elektronické etno, ale velmi příjemná na poslech,“ říká Hes o své přítelkyni a její společnosti Kat Production.

A co je spojuje? „Máme se rádi a máme stejné nazírání na život, což je stavební kámen každého vztahu. Když se v určitých věcech shodnete a je vám spolu příjemně... A navzájem se podporujeme,“ dodává. Přiznává ale, že hobby spolu žádné nesdílejí, kromě sportu. „Já poslední tři roky jenom pracoval, na nic jiného nebyl čas.“

Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve StarDance XIII

Právě proto by si chtěl dopřát delší volno. A už ho má i naplánované. Jakmile dotančí ve StarDance, odjede na měsíc do Asie. „Ještě přesně nevíme kam, ale chtěli bychom navštívit více míst, udělat si takový okruh přes Thajsko, Japonsko, jižní Indii… A když bude příležitost, rád bych si někde i zasurfoval. Měl jsem pár lekcí s kamarádem, a hrozně mě to chytlo, i když mi to zatím moc nejde,“ říká herec.

Po dovolené prahne už delší dobu. Měl raketový start, který by mu mohl leckterý kolega závidět, ale od té doby se nezastavil. Proto má teď „jenom“ StarDance a divadlo. Hraje ve čtyřech inscenacích ve Švandově divadle. Jakožto talentovaného herce si ho všimla i konkurence, ale Oskar má jiné plány. „Od nového roku bych chtěl v práci zpomalit a věnovat se i jiným věcem, třeba osobnímu životu,“ říká odhodlaně.

Na počátku jeho kariéry stál režisér a producent David Ondříček (Zátopek, Jedna ruka netleská, Samotáři...), který si ho vybral do role mladého horníka Petra Šlachty v dvoudílném filmu Dukla 61. „Jsem šťastný, že se mi start takhle povedl a že mám možnost spolupracovat s lidmi se kterými pracuji a navíc dlouhodobě. A jsem rád, že u mého ‚zrodu‘ byl právě David Ondříček. Je to takový můj pracovní i duchovní otec který mě našel pro film. Pořád spolu něco děláme a teď už mě i zastupuje,“ pochlubil se Hes.

Oskar Hes, Martha Issová a Marek Taclík ve filmu Dukla 61 (2018)

Předtím byl u jiné herecké agentury, ale cítil prý, že potřebuje udělat krok dál, proto přestoupil do Limelight k Ondříčkovi. A ten pro něj bude mít zajisté další role. Svěřil mu už titulní postavu minisérie Král Šumavy, jejíž první tři díly i natočil, a k vysílání na Voyo jsou připraveny další dvě třídílné série.

S Novou je Oskar propojený i díky Kriminálce Anděl. V první sérii byl vedle Jiřího Langmajera, Davida Švehlíka, Michala Novotného a Heleny Dvořákové „mladé ucho“, které se zaučovalo. „Teď už jsem víc etablovaný a hodnotnější člen vyšetřovací skupiny. Měl jsem tam i nějaké běhání, zatýkání, honičky…,“ prozrazuje střípky z natáčení.

Kvůli rolím je ochoten na sobě zapracovat. Aby byl věrohodný jako Josef Mašín ve filmu Bratři, podstoupili s kolegou Janem Nedbalem, který hrál jeho bratra Ctirada, velký dril. Nejprve museli nabrat svalovou hmotu a pak zase zhubnout. Naštěstí měli k dispozici výživové poradce.

O tom, že je Oskar pohybově nadaný, se v rodině vědělo. Geny mu předala jak jeho matka Marcela Karleszová, tak otec choreograf Richard Hes. Po kom ale zdědil herecký talent je záhadou. Nechodil ani do dramatického kroužku, jenom do tanečního folklórního souboru Valášek, kterým prošli Richard Genzer, Filip Renč, Kristina Kornová a další osobnosti showbyznysu. Když se nedostal na státní konzervatoř, byl zdrcený. Ale uspěl na Ježkově konzervatoři, kterou vystudoval, a dnes platí za jednoho z nejtalentovanějších herců nastupující generace.