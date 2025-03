Každé pivo ho stojí deset tisíc. Oskar Hes uzavřel zničující sázku

Před premiérou druhé minisérie Krále Šumavy si v kině Lucerna u baru objednal red bull. Sázku, kterou uzavřel během StarDance s tanečnicí Kateřinou Bartuněk Hrstkovou, že za každý postup do dalšího kola se na čtrnáct dní zřeknou alkoholu, zatím drží. Přitom podvádět by bylo tak snadné. I když mají spousty vystoupení po republice, nejsou spolu neustále.

„Já v tomhle nepodvádím. Byl bych sám proti sobě. A dá se to vydržet, nemám s tím problém,“ tvrdí Hes. Protože soutěž s Kateřinou vyhráli, nasčítaly se jim dny abstinence tak, že si musí odříct alkohol až do května. „Ale každý máme jednoho žolíka. Já si toho svého vybral v Thajsku, kde jsem si dal pivo,“ přiznal herec. Každé další porušení dohody by ho však stálo deset tisíc korun. A stejně tak jeho taneční partnerku, kdyby zhřešila alkoholem.

Původně měl herec velké plány. Po skončení StarDance chtěl se svojí přítelkyní pianistkou a dýdžejkou Dorotou Suchou cestovat po světě. Nakonec si ale dopřáli pouze čtrnáctidenní dovolenou v Thajsku na ostrově. „Přišla další práce, tak jsme toho moc nestihli. Točil jsem spot pro Voyo a O2 TV,“ říká Hes, který se rozhodl vydělané peníze investovat do vlastního bydlení. „Ale to si pořídím až za hodně dlouho,“ říká navzdory tomu, že je velmi obsazovaným hercem.

Vidět jsme ho mohli ve filmu Bratři a další historické drama začal právě točit. Jde o dvoudílný televizní film Gerta Snirch, jenž vypráví příběh dívky z česko německé rodiny, která se po druhé světové válce stane obětí odsunu. V něm by měl ztvárnit Karla, milence a celoživotní lásku hlavní postavy.

Při natáčení reklamního spotu se před kamerou setkal s legendárním brankářem Petrem Čechem. „Nemůžu říct, že bych sledoval jeho kariéru, ale když jsem byl mladší, hrál jsem videohry FIFA. Tam byla i jeho postava a já za ni vždycky rád hrál, což jsem mu řekl a jeho to hrozně pobavilo,“ svěřil se Hes. „Strávili jsme spolu dva natáčecí dny a bylo to velmi milé. Petr Čech je pro mě obrovská persona, legenda celosvětového fotbalu,“ dodává. O autogram ho sice nepožádal, ale udělal si s ním aspoň fotku na památku.

O něco náročnější bylo natáčení druhé série Krále Šumavy pro novou platformu Oneplay. I když Hes si ho i tak užíval. „Neustále jsem se vnitřně tetelil, protože hrozně rád dělám s tímto štábem a mám tuhle historickou látku rád. Byl jsem šťastný, že jsme mohli navázat na první sérii, takže na natáčení vzpomínám jenom v dobrém,“ vyznal se představitel legendárního převaděče Josefa Hasila.

Přitom měl před kamerou i nelehké scény. Ať už šlo o výslech, při kterém došlo i na facky nebo noření se do studené vody. „V první sérii jsem se brodil močálem, teď to bylo ledovou řekou. Točili jsme v listopadu, takže to samozřejmě nebylo nic příjemného. Byla to perná noc, ale když vás lidé kolem neustále nabíjejí a jsou v tom s vámi, dá se překonat ledacos,“ říká Hes.

A popisuje dál. „Dokud jsem byl ve vodě po krk, bylo to ještě v pohodě. Až do pasu jsem měl totiž neopren, aby mi nebyla taková zima. Ale když jsme museli s Kristýnou Ryškou do vody ponořit i hlavu a venku byly tři stupně... Myslím, že jsem to zvládl jenom dvakrát. Naštěstí to dopadlo dobře, bez újmy na zdraví. Ani rýmičku jsem nedostal,“ usmívá se.

Na svém zdraví a fyzické kondici si dává záležet. „Snažím se aspoň třikrát týdně cvičit. S naší hereckou partou, kamarády Filipem Březinou, Vojtou Vodochodským a Denisem Šafaříkem chodíme hrát často squash, běhat a cvičit do posilovny. Děláme vše pro to, abychom byli fit, což obnáší i dobře se stravovat. To znamená necpat se na noc, jíst dost zeleniny a omezit fast food,“ vypráví. „A k tomu už přes dva měsíce nepiju alkohol.“

Josef Vávra a Oskar Hes na premiéře seriálu Král Šumavy - Agent chodec (5. března 2025)

Premiéře Krále Šumavy byl přítomný i Josef Vávra, syn legendárního převaděče Josefa Hasila. „Posvětil nám natáčení a jediné co chtěl, abychom jak jeho otce, tak maminku, ztvárnili jako hodné lidi. A o to jsme se s Gabčou Heclovou, která ji hrála, snažili,“ říká.

Na Hasila, kterému se podařilo z vězení utéct do tehdejšího Západního Německa, kde se posléze stal agentem dnešní CIA, pohlíží jako na odvážného člověka. „Hasil chtěl konat dobro, byl neuvěřitelně pozitivní. Kdyby většina lidí byla jenom z poloviny pozitivní tak jako on, žije se nám lépe,“ je přesvědčený.

Vávra, který přišel na premiéru se svojí manželkou, dcerou a zetěm, se po skončení projekce na adresu tvůrců vyjádřil pochvalně a chtěl si s Hesem potřást rukou.