Hrozně jsem se bál, že StarDance vyhraju, říká Hes. A maminka přikyvuje

Oskar mi před rokem řekl, že kdyby mu začala sláva stoupat do hlavy, vy byste mu včas řekla, aby se nechoval jako idiot. Nehrozí to po StarDance?

Marcela: Takhle přesně jsem mu to nikdy říkat nemusela, ale párkrát jsme se bavili, že se to některým lidem občas stává, začnou mít nos nahoru a chovají se jako velké hvězdy. Věřím, že tohle Oskara nepotká, i když je jasné, že se nikdy nezavděčí všem a nemůže být se všemi kamarád.

Klukům bylo patnáct a zatímco Oliver už vypadal jako chlapák, Oskar byl ještě mrňavý. Představte si, že v hotelové recepci si mysleli, že Oliver je můj mladý nabíječ a že moje dítě je jenom Oskar. Marcela Karleszová