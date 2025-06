Návrat dalšího krále tanečního parketu. Bude to příjemný tábor, říká Oskar Hes

Oskare, nikomu neunikl váš talent pro tanec. Nerýsuje se už třeba i nějaká taneční filmová role?

Zatím nikdo s ničím takovým nepřišel, ale daří se mi v každém filmu alespoň trochu tancovat, z čehož mám radost. Už před StarDance mě napadlo, že bych si dal do smlouvy, že chci mít v každém filmu aspoň jednu taneční scénu, že by se ve velkých současných dramatech tančilo. I když kdyby se jednalo o vojenské nebo silné politické téma, úplně nevím, jak by se to tam dalo vměstnat, ale každopádně by mě to bavilo a byla by to dobrá výzva jak pro scenáristu a režiséra, tak i pro mě. Zatím ale vyloženě filmovo-taneční role nepřišla. Něco si malinko vymýšlím já.

I během StarDance Tour by se našla příležitost pro vtipná videa ze zákulisí, nebo letos kolegy odstraňovat nebudete, když se nevypadává.

Zrovna včera jsme se o tom bavili s mým kolegou, se kterým jsme ta vtipná videa natáčeli, a něco se nám v myslích začíná utvářet. A padaly už i konkrétní nápady, takže se něco rýsuje.

Určitě bychom chtěli na tuto naši úspěšnou sérii navázat. Přijde nám to jako dobrá příležitost, lidé na to čekají. A prostor, který tam pro to je, je veliký. Navíc to bude zajímavé i tím, že se to odehrává v různých městech, v různých koutech naší republiky, budou tam jiní lidé, ale někteří se opakují, takže můžeme navázat na spolupráci stejně tak, jako jsme to dělali předtím.

Čas si na to tedy uděláme, protože nás to moc bavilo a můžeme z toho vytěžit velikou legraci.

Kateřina Bartuněk Hrstková a Oskar Hes ve StarDance Tour (2025)

Jak vzpomínáte na kolektiv, se kterým jste sdílel loňský vítězný ročník, a jak se těšíte na osazenstvo letošní StarDance Tour? Na koho se těšíte nejvíc?

Většinu z párů znám, s některými z nich jsme si bližší, s některými ne, ale těším se a vnímám, že jsme všichni dobře naladění. Snad bude i legrace, i když to asi nebude stejné jako na StarDance minulý rok, protože to tehdy bylo mnohem intenzivnější.

Jak přípravy, tak společně stráveného času bylo víc, teď toho tolik nebude. Koneckonců je to pár večerů, zkoušek… Věřím ale, že to bude takový příjemný tábor, kde si užijeme legraci a lidi, kterých bude o poznání víc než na výstavišti, a bude to zase něčím zajímavé a výjimečné.

Na které město se těšíte nejvíc?

Na Liberec se hodně těším, protože tam mám velkou část rodiny, a to město mám rád. Také se těším do O 2 areny, protože to bude asi největší. Každé to město bude ale výjimečné. Těším se na model toho výstupu, na počet diváků, na atmosféru. Otázka je, jak to celé bude fungovat. Jsem zvědavý, jak se to zvládne technicky a co všechno to bude obnášet. Těším se na to.

Tréninky a vystoupení v šesti městech budou opět vyžadovat řád a odříkání. Čeho se budete muset, byť jen na čas, vzdát?

Loni jsme měli s Kateřinou krabičkovou dietu, která nám pomohla dostat se do formy a nabrat svalovou hmotu. Ten trénink byl často hodně silový, protože jsem Kateřinu často zvedal, ale to samé teď asi aplikovat nebudu, myslím, že to není potřeba. Tím, že to není dlouhodobé sedmiměsíční cvičení, není potřeba tomu přizpůsobovat všechno včetně jídelníčku.

Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve finále StarDance XIII (14. prosince 2024)

Zaznamenal jste tehdy na sobě velkou fyzickou změnu?

Ano, měl jsem neuvěřitelnou formu a myslím, že mi určitá zůstala. Před finále jsem na tom byl nejlíp, vypadal jsem nejlépe, co jsem kdy vypadal, neměl jsem nejmenší procento tuku, naopak jsem měl největší procento svalů.

Fyzicky jsem se cítil příšerně, protože jsem byl unavený, ale vypadal jsem dobře. Tím, že s Kateřinou stále trénujeme a vystupujeme, se udržujeme v určité formě. Není to stejné, jako když jsme tenkrát cvičili a jedli samá zdravá jídla. Není to ale o poznání velký skok, vypadám poměrně stejně.

Jak dlouho jste si dal po finále pohodu?

Ke konci StarDance jsem už byl v módu přežití a soustředil se jen na to, kdy to skončí a jestli to nějakým způsobem neodnesu zdravotně, protože jsem byl úplně vyčerpaný. Ale moc jsem si neodpočinul. Měl jsem mít dlouhou dovolenou, celý únor i březen. Nakonec jsem byl ale pryč jen jedenáct dnů, protože přišla další důležitá práce. Pak jsem měl mít ještě velmi volný duben, ale i ten se mi během pár týdnů komplet zaplnil.

Teď mám ale další světlo na konci tunelu a tím je volno od 20. července až do konce srpna. Hodně času na vypnutí! Pojedu do Řecka s přáteli na loď a pak se budu věnovat svým vlastním věcem, rodině, přítelkyni, vztahu, dušičce a tak.

V čem očekáváte jinakost projektu StarDance Tour od běžného ročníku? A co vás láká na roadshow?

Bude to změna hlavně v tom počtu lidí, kteří na nás budou živě koukat. Zajímavé to bude tím, že budeme na různých místech a snad jako parta budeme nejen cestovat, ale i trávit čas na zkouškách den před tím a večer třeba i společně oslavovat. To může být taky zábavná součást tohoto projektu.

Neděsí vás to dojíždění?

Mně to nevadí, rád cestuji dálky. Zapnu si nějaké zajímavé podcasty, Werichovy pohádky nebo nějakou knížku a rychle mi to uteče. Nemám s tím problém. Samozřejmě není ideální jezdit třikrát týdně Praha–Ostrava, Praha–Brno, Praha–Valašské Meziříčí, ale tím, že to je takhle rozfrcané do celého podzimu, je to úplně v pohodě.

Kateřino, jakou choreografickou lahůdku nosíte pro letošek v hlavě, když jste si loni ověřila, že Oscar dá asi všechno?

My vlastně nic nového vytvářet nebudeme. Vystačíme si s tím, co jsme natrénovali na loňskou StarDance.

Který z tanců vás čeká?

To bychom ještě nechtěli odtajňovat, ale bude to přímo superkombinace dvou nejrychlejších tanců.

V loňské StarDance jste účinkovala s manželem Lukášem. Letos jste si střihli?

Kdepak, nestřihli, produkce oslovila jen mě, ale Lukáš je skvělý a přeje mi to. Přál mi to, i když jsem tančila s Vavřincem Hradilkem, a neskutečně mě podporoval. I teď za mnou samozřejmě stojí. Zcela upřímně, z čistě organizačních důvodů je to pro nás jednodušší, že se jeden z nás může věnovat synovi a druhý intenzivně pracovat.

Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve finále StarDance XIII (14. prosince 2024)

Přijdou vás kluci podpořit?

Jestli se vejdou, tak určitě. Tím, že jsou na programu i odpolední představení, tak tam bude dítě určitě moct. A protože máme oba dva blízký vztah ke Karlovým Varům, kde máme v okolí rodiny, bylo by to moc fajn tam, navíc je to hned první zastávka během Tour. V Pardubicích máme ale také rodinu, takže i tam by to teoreticky bylo možné.

Jak moc jste po skončení StarDance s Oscarem vytěžili vaše vítězství?

Zájem o naše vystoupení byl obrovský. Myslím, že jsme z toho vytěžili maximum. Spoustu akcí jsme dokonce museli odmítnout, protože už na ně nebyl čas. Zvládli jsme čtrnáct plesů, patnáctou akcí byl Mezinárodní den tance, což bylo několik vystoupení v různých městech, kde jsme lidi učili speciální flashmob choreografii, kterou jsme s Oskarem vytvořili na skladbu od Monkey Business.

K tomu jsme tančili ještě na galavečeru freestyle, což bylo skvělé, že jsme si mohli znovu zatančit i tento tanec. Roztleskali jsme celý sál. To bylo ale teď nedávno, pět měsíců od StarDance. Součástí toho tance jsou skoky na zem, na Oskara, z Oskara, nahoru, dolů.

Dala jsem to na tréninku dvakrát a byla jsem úplně hotová. Vlastně nechápu, jak jsem to v tom finále zvládla, když jsme k tomu jeli ještě jive, sambu a navrch waltz se zvedačkou. Neudělali jsme si to s Oskarem lehké, respektive já jsem nám to neudělala lehké. Choreografie byly fakt natřískané.