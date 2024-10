Loni málem vyhořel, teď září ve StarDance. Je to zodpovědnost, říká Oskar Hes

Jaké máte pocity po začátku StarDance?

Úžasné! Musím teda říct, že jsem byl před prvním kolem opravdu hodně nervózní, a nejen já. Pro nás neprofesionály je to velká výzva. Jako herci se můžeme schovat za nějakou roli, ale tady jsme sami za sebe a při tanci je vidět každý pohyb. Mám ale ohromnou radost, že jsme to všichni ve zdraví dotáhli až sem, to taky není samozřejmost, a už se těším na další kola.

Skončil jsem v nemocnici a zároveň pak navštívil Váránasí, město mrtvých, kde jsem viděl upalovat desítky zesnulých lidí. Potom jsem se naučil užívat si samotného bytí a zároveň jsem se absolutně přestal bát o sebe, o svůj život.