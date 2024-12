Nová Pistoriusova přítelkyně se jmenuje Rita Greylingová, je jí 33 let, je dcerou jihoafrického multimilionáře, který podniká v zemědělství a je zastřelené modelce nápadně podobná, na což upozorňuje i rodina Steenkampové.

„Dívám se na fotografii té ženy a běhá mi mráz po zádech. Šokuje mě, že se tak podobá Reevě. Má stejnou postavu, obličej i vlasy a dokonce i oči. To je tak nemocný, že si chtěl najít dvojnici?“ cituje deník The Sun sestru Steenkampové Simone Cowburnovou.

Ta se podivuje nad tím, jak může nějaká žena usnout vedle muže, který vypálil čtyři kulky do své přítelkyně a vzkázala Greylingové, ať je opatrná. „Spěte s jedním okem otevřeným, může to udělat znovu,“ řekla.

Varování přidala i její matka. „Byl vzteklý a pořád má problém se vztekem,“ řekla deníku The Sun June Steenkampová.

„Když byl ve vězení, měl se podrobit léčbě na zvládání hněvu a v jednu chvíli jsem zabránila jeho propuštění, protože mě štvalo, že se neléčí,“ uvedla s tím, že s manželem dvakrát v průběhu jeho trestu zabránili předčasnému propuštění vraha jejich dcery, protože přesvědčili úřady, že představuje nadále hrozbu pro společnost a hlavně pro ženy.

„Není pro mě bolestné, že je s touto mladou ženou - jen se o ni bojím,“ dodala Steenkampová, jejíž dcera Reeva zemřela na Valentýna roku 2013 poté, co ji Pistorius několikrát střelil skrz dveře koupelny.

Nejprve byl odsouzen na pět let za zabití z nedbalosti, ale odvolací soud překvalifikoval jeho čin na vraždu a poslal ho za mříže na šest let. Na nátlak prokuratury mu v listopadu 2017 odvolací soud trest zvýšil na 13 let a pět měsíců.

Podmínečně opustil vězení v lednu 2024. Do prosince 2029 bude bývalý atlet pod dohledem probačního úřadu a nebude smět opustit oblast Pretorie. Musí také navštěvovat program na zvládání vzteku a další program věnující se boji proti násilí na ženách a zapojit se do veřejně prospěšných prací.