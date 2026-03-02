Ornella Koktová o pohřbu babičky i sestřině partnerovi: Usekl někomu ruku, říká

Autor:
  11:50
Ornella Koktová si v dalším dílu svého desetidílného dokumentu Ornella Life postěžovala na svého otce Michala Štiku a ukázala, jak probíhala oslava dvanáctých narozenin jejího syna Quentina. Promluvila také otevřeně o úmrtí své milované babičky, která byla jedním z jejích nejbližších lidí a svěřila se i s tím, že by jednou ráda slepila rozbitý a velmi komplikovaný vztah se svou sestrou Charlotte.
Ornella Koktová u moře

Ornella Koktová u moře | foto: Instagram Ornelly Koktové

Babička a dědeček Ornelly Koktové
Ornella Koktová a její otec Michal Štika
Manželé Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023)
Nový dům Ornelly Koktové
57 fotografií

Na dětské oslavě narozenin, která byla ve stylu Quentinova oblíbeného Harryho Pottera, nechyběl ani otec Ornelly Koktové, Michal Štika. „S tátou se úplně nevídáme, není to typ člověka, který by se pravidelně rád navštěvoval nebo chodil s vnoučaty na dětské hřiště, na výlety a podobně. Abych řekla pravdu, komunikace s ním je někdy náročná. Když se občas vidíme, je to na zdvořilostní rovině a bavíme se o obecných věcech, nikdy nejdeme do hloubky,“ říká podnikatelka.

Ornella Koktová v dokumentu Ornella Life (2026)

Řeč byla i o mladší sestře Ornelly, Charlotte Štikové. „Úplně nás všechny odstřihla. Snažila jsem se jí pomoct, když byla v nesnázi a neměla na oblečení, drogerii ani bydlení. Všechno jsme jí tehdy s Pepou nabídli a ona to odmítla a poslala nás někam. Snažím se vztah s ní urovnat, ale je to komplikovaný člověk. Jsme ale přece jen sestry a to je pouto na celý život,“ popisuje.

Ornella Koktová u moře
Babička a dědeček Ornelly Koktové
Ornella Koktová a její otec Michal Štika
Manželé Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023)
57 fotografií

Charlotin manžel Martin Stefan, přezdívaný Mačeta, je bývalý kriminálník. „Ani nevím, jak se jmenuje. Znám ho z bulváru a povrchně, vím, že někomu usekl ruku, to je šílené. Nějak jsem to v sobě stále nepřijala, že se to opravdu reálně děje. Charlottu jsem neviděla sto let, na její svatbě jsem také nebyla. Jsem vůči Mačetovi ostražitá. Brali se po měsíci a půl a je to člověk s kriminální minulostí,“ přiznává Ornella.

Ornella promluvila také o odchodu své babičky, který se jí velmi dotkl. Babička byla jedním z jejích nejbližších lidí. „Když jsem za ní byla naposledy, vůbec nechtěla, abych odešla. Pár hodin poté mi volal děda a řekl mi, že jí převezli do nemocnice do Motola a lékař naznačil, že to je zlé a máme čas tak jednu až dvě hodiny,“ popisuje.

Pepa je hrozný prasák, chtěla jsem ho zkrotit, říká Ornella Koktová

Jejímu manželovi Josefovi Koktovi zemřel kdysi otec v náručí. „Pepa je z toho hotový do dneška. V tu chvíli si uvědomil, že nejsme nic a všechno je pomíjivé. Prach jsi a v prach se obrátíš. Seděla jsem v autě, brečela a řekla jsem svému tátovi, že si chci babičku pamatovat v plné síle a jak se smála a nechci být u toho, když vydechne naposledy. Vnitřně jsem s tím ale hrozně bojovala, nejsem přece zlý člověk a sobec. Táta na mě tehdy strašně křičel, že jsem zlá. Babičce jsem pak do telefonu ještě řekla, že jí všichni milujeme a že jí děkuju za všechno, co pro mě v životě udělala,“ vzpomíná Ornella se slzami v očích.

Popsala také, že veškerá příprava pohřbu byla nakonec na ní, otec šel podle jejích informací místo toho do zoo – a to v době, kdy řešila detaily pohřbu v pohřebním ústavu, kam musela s sebou vzít i své děti.

Babička a dědeček Ornelly Koktové

Josef Kokta a Ornella Štiková začali spolu chodit v roce 2011. Dohromady se dali v Karlových Varech v době, kdy byl podnikatel ženatý s Gabrielou Partyšovou. S Ornellou se vzali v roce 2015, mají syny Quentina (12) a Svena (6) a dceru Lilianne (5).

O Ornelle se dlouhou dobu mluvilo jako o zlatokopce, která rozvrátila fungující rodinu Kokty a Partyšové. Později to však byla dlouhou dobu ona, kdo vydělával a živil svého o šestatřicet let staršího muže. „Myslím si, že všechno zlé je pro něco dobré. Kdybych teď byla ‚ve vatě‘ a v úplné pohodě, tak bych možná byla povrchní člověk a nikdy bych duševně nedozrála do toho, co jsem teď,“ řekla před lety v rozhovoru pro iDNES.cz.

V dětství byla Ornella Štiková přijata na baletní konzervatoř, kde kromě baletu dělala i step. Později odjela s rodinou do Washingtonu a do Moskvy. Díky působení rodiny v zahraničí se naučila anglicky. V dětství se objevila s Dádou Patrasovou v pořadu Kouzelná školka.

V bulváru se proslavila také matka Ornelly, Monika Binias, která žije momentálně v Německu po boku o 24 let mladšího manžela, hokejisty Petra Biniase.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Šeredová ukázala sexy foto v průhledné halence z přehlídky, kde jí bylo 21 let

Modelka Alena Šeredová na módní přehlídce v roce 2000. Foto sdílel v únoru 2026...

O tom, že Alena Šeredová (47) patří k nejpřitažlivějším Češkám, se mluvilo už na konci devadesátých let. Krásná brunetka tehdy poutala pozornost doma i v zahraničí, a jak ukazují archivní fotografie,...

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií pózovaly společně v plavkách u moře

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Modelka a moderátorka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět zaujaly na sociálních sítích společnými fotkami v bikinách. Focení pro novou plavkovou módní kampaň se uskutečnilo u...

Jak dnes vypadá princezna Bosana ze Tří veteránů, kterou potrápil Frňákovník?

Vida Neuwirthová - princezna Bosana z filmové pohádky Tři veteráni spolu s...

Princeznu Bosanu si v pohádce Tři veteráni zahrála v té době jedenadvacetiletá Vida Neuwirthová (63), tehdy ještě Skalská. Při natáčení si všichni užili hodně legrace hlavně s jejím dva a půl metru...

Při natáčení sexuálních scén je těžké se nesmát, říká hvězda Bridgertonových

Jonathan Bailey v seriálu Bridgertonovi

Jonathan Bailey známý ze seriálu Bridgertonovi přiznal, že má při natáčení erotických scén velký problém přestat se smát. Sedmatřicetiletý herec se vrátil v roli Anthonyho Bridgertona v nové čtvrté...

Byla jsem přepíchaná. Výplně šly rozpustit, už sázím na přirozenost, říká Lady Dee

Lady Dee na Instagramu

Lady Dee (vlastním jménem Drahomíra Jůzová) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o návratu k přirozenějšímu vzhledu, práci i světě erotiky. Devětadvacetiletá známá česká pornoherečka a Playmate se...

Ornella Koktová o pohřbu babičky i sestřině partnerovi: Usekl někomu ruku, říká

Ornella Koktová u moře

Ornella Koktová si v dalším dílu svého desetidílného dokumentu Ornella Life postěžovala na svého otce Michala Štiku a ukázala, jak probíhala oslava dvanáctých narozenin jejího syna Quentina....

2. března 2026  11:50

Vypadáš jako mrtvola, píší hejtři Kelly Osbourne. Poslala jim drsný vzkaz

Kelly Osbourne a Sharon Osbourne na udílení BRIT Awards v Manchesteru (28....

Měla to být hlavně oslava hudby Ozzyho Osbournea. Ovšem poté, co cenu za jeho celoživotní dílo na Brit Awards převzaly jeho dcera Kelly a manželka Sharon, strhla se lavina komentářů k jejich vzhledu....

2. března 2026  11:07

Alena Schillerová plesala v Brně s manželem. To nebývá často, přiznává politička

Alena Schillerová s manželem (Ples v Intru, Hotel Intercontinental Brno, 28....

Na sobotní Ples v Intru vyrazila do Hotelu International plesat také Brňačka Alena Schillerová s manželem, podnikatelem Jaroslavem Schillerem, se kterým je už více než čtyřicet let, seznámili se...

2. března 2026  10:30

Útok na Dubaj: Miss Pyszková, Jaro Slávik i další známé tváře uvízly v dovolenkovém ráji

Tamara Kotvalová, Krystyna Pyszková a Jaro Slávik

Kvůli útokům na Blízkém východě spousta lidí uvízla v Dubaji, případně v dovolenkových destinacích, protože se přes Dubaj měli vracet. Mezi známými tvářemi, které zažily ostřelování, je například...

2. března 2026  9:23

Kdyby přišla válka, jdu jako první a budu připravený, říká herec Jan Komínek

Jan Komínek (11. února 2026)

„Vážím si demokracie a svobody a armáda je pro mě nejlepší možný způsob, jakým ji bránit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Jan Komínek, který se na obrazovce Primy objevuje v seriálu Kamarádi. Zatím je...

2. března 2026

Snažím se být co nejlepším tátou, přenáším i vzorec rodičů, říká David Kraus

David Kraus a jeho maminka Jana Krausová (výstava Titanic, Praha, únor 2026)

Herec a hudebník David Kraus (46) zavítal se svou maminkou, herečkou a výtvarnicí Janou Krausovou (72) na výstavu Titanic. V rozhovoru pro iDNES.cz se muzikant rozpovídal o výchově své dcery a...

2. března 2026

Havel mu šel za svědka, později musel jít proti němu. Václav Sloup nebyl jen Mažňák

Premium
Václav Sloup (uprostřed) jako Mažňák v seriálu záhada hlavolamu.

Diváci ho znají jako Mažňáka ze seriálu Rychlé šípy (1969) nebo řidiče Čahouna z filmů Na pytlácké stezce (1979) a za Trnkovým keřem (1980). Málokdo už ale ví, že na herectví se Václav Sloup dal...

1. března 2026

Každá černá žena není Precious, vzkazují Hiltonové. Zaměnila herečku se zpěvačkou

Kathy Hiltonová na udílení People's Choice Awards (Santa Monica, 18. února 2024)

Americká módní návrhářka Kathy Hiltonová, matka známější dcery Paris, se v roce 2022 účastnila pořadu Will Kathy Know Them, kde měla poznávat celebrity podle fotky. Když jí tehdy ukázali foto...

1. března 2026  10:38

Móda z Plesu v Intru: Schillerová po boku manžela, MMA zápasník šokoval teniskami

Móda z Plesu v Intru 2026: Sexy Decastelo i Kubelková, MMA zápasník šokoval...

V sobotu se v Brně konal Ples v Intru. Plesat do Hotelu International přišly například Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou, Eva Decastelo či Alena Schillerová. Kdo vypadal světově a kdo naopak...

1. března 2026

Jsem méďa, potřebuji devět hodin spánku, směje se misska Kateřina Sokolová

Kateřina Sokolová

Modelka Kateřina Sokolová (36) má sice malou dceru, přesto zvládá řadu pracovních aktivit a stojí za svým čtvrtým nadačním galavečerem. Miss České republiky 2007 v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o...

1. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Bylo těžké potlačit křivdu, vzpomíná na Jiřího Pomeje vdova Andrea

Andrea Pomeje (Praha, 19. ledna 2023)

Dýdžejka Andrea Pomeje (37) nedávno hrála v Egyptě a přiznala, že právě hudba nejlépe vystihuje její energii. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na rozchod s hercem Jiřím Pomejem, který tehdy...

1. března 2026

Chodíme na terapie jako manželské páry, říkají sourozenci Taschlerovi

Čeští krasobruslaři Natálie Taschlerová a Filip Taschler během Finské brusle

Krasobruslaři Natálie (24) a Filip (26) Taschlerovi původně bruslili každý zvlášť. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka sourozenci prozradili, jak se z nich stal sportovní pár, jaká úskalí to obnáší a...

28. února 2026  14:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.