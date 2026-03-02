Na dětské oslavě narozenin, která byla ve stylu Quentinova oblíbeného Harryho Pottera, nechyběl ani otec Ornelly Koktové, Michal Štika. „S tátou se úplně nevídáme, není to typ člověka, který by se pravidelně rád navštěvoval nebo chodil s vnoučaty na dětské hřiště, na výlety a podobně. Abych řekla pravdu, komunikace s ním je někdy náročná. Když se občas vidíme, je to na zdvořilostní rovině a bavíme se o obecných věcech, nikdy nejdeme do hloubky,“ říká podnikatelka.
Řeč byla i o mladší sestře Ornelly, Charlotte Štikové. „Úplně nás všechny odstřihla. Snažila jsem se jí pomoct, když byla v nesnázi a neměla na oblečení, drogerii ani bydlení. Všechno jsme jí tehdy s Pepou nabídli a ona to odmítla a poslala nás někam. Snažím se vztah s ní urovnat, ale je to komplikovaný člověk. Jsme ale přece jen sestry a to je pouto na celý život,“ popisuje.
Charlotin manžel Martin Stefan, přezdívaný Mačeta, je bývalý kriminálník. „Ani nevím, jak se jmenuje. Znám ho z bulváru a povrchně, vím, že někomu usekl ruku, to je šílené. Nějak jsem to v sobě stále nepřijala, že se to opravdu reálně děje. Charlottu jsem neviděla sto let, na její svatbě jsem také nebyla. Jsem vůči Mačetovi ostražitá. Brali se po měsíci a půl a je to člověk s kriminální minulostí,“ přiznává Ornella.
Ornella promluvila také o odchodu své babičky, který se jí velmi dotkl. Babička byla jedním z jejích nejbližších lidí. „Když jsem za ní byla naposledy, vůbec nechtěla, abych odešla. Pár hodin poté mi volal děda a řekl mi, že jí převezli do nemocnice do Motola a lékař naznačil, že to je zlé a máme čas tak jednu až dvě hodiny,“ popisuje.
Pepa je hrozný prasák, chtěla jsem ho zkrotit, říká Ornella Koktová
Jejímu manželovi Josefovi Koktovi zemřel kdysi otec v náručí. „Pepa je z toho hotový do dneška. V tu chvíli si uvědomil, že nejsme nic a všechno je pomíjivé. Prach jsi a v prach se obrátíš. Seděla jsem v autě, brečela a řekla jsem svému tátovi, že si chci babičku pamatovat v plné síle a jak se smála a nechci být u toho, když vydechne naposledy. Vnitřně jsem s tím ale hrozně bojovala, nejsem přece zlý člověk a sobec. Táta na mě tehdy strašně křičel, že jsem zlá. Babičce jsem pak do telefonu ještě řekla, že jí všichni milujeme a že jí děkuju za všechno, co pro mě v životě udělala,“ vzpomíná Ornella se slzami v očích.
Popsala také, že veškerá příprava pohřbu byla nakonec na ní, otec šel podle jejích informací místo toho do zoo – a to v době, kdy řešila detaily pohřbu v pohřebním ústavu, kam musela s sebou vzít i své děti.
Josef Kokta a Ornella Štiková začali spolu chodit v roce 2011. Dohromady se dali v Karlových Varech v době, kdy byl podnikatel ženatý s Gabrielou Partyšovou. S Ornellou se vzali v roce 2015, mají syny Quentina (12) a Svena (6) a dceru Lilianne (5).
O Ornelle se dlouhou dobu mluvilo jako o zlatokopce, která rozvrátila fungující rodinu Kokty a Partyšové. Později to však byla dlouhou dobu ona, kdo vydělával a živil svého o šestatřicet let staršího muže. „Myslím si, že všechno zlé je pro něco dobré. Kdybych teď byla ‚ve vatě‘ a v úplné pohodě, tak bych možná byla povrchní člověk a nikdy bych duševně nedozrála do toho, co jsem teď,“ řekla před lety v rozhovoru pro iDNES.cz.
V dětství byla Ornella Štiková přijata na baletní konzervatoř, kde kromě baletu dělala i step. Později odjela s rodinou do Washingtonu a do Moskvy. Díky působení rodiny v zahraničí se naučila anglicky. V dětství se objevila s Dádou Patrasovou v pořadu Kouzelná školka.
V bulváru se proslavila také matka Ornelly, Monika Binias, která žije momentálně v Německu po boku o 24 let mladšího manžela, hokejisty Petra Biniase.