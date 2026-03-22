Máma natočila porno, šokovala Ornella. Rodina se stěhuje, proběhlo vykuřování domu

  10:33
Podnikatelka Ornella Koktová se v dalším dílu svého dokumentu Ornella Life rozpovídala o zákulisí filmového festivalu v Karlových Varech, současném sexuálním životě s partnerem Josefem Koktou i pornonahrávce své matky Moniky Binias. Právě nyní o víkendu probíhá stěhování Koktových s dětmi ze Slap do Prahy. Influencerka svým sledujícím na Instagramu předvedla, jak prováděla hned první den přesunu do nového bydliště očistný rituál vykuřování domu.

„Stěžovala jsem si své sestře Charlotte, že naše matka pořád útočí na naši rodinu, dělá screenshoty z mých příspěvků na Instagramu a ty pak sdílí u sebe a píše tam o mých dětech, že jsou nevychovaní kreténi a já že jsem hrozná matka. Charlotte mi řekla, že má možná něco, co by mi pomohlo ji zastavit. Našla flashku, kde je mámino porno. Neměla jsem odvahu se na to podívat, ale část je prý natočená v obýváku, část v ložnici a část v Charlottině pokojíčku,“ svěřila se Ornella na společném obědě svým kamarádům Janovi Bendigovi a jeho partnerovi Lukášovi Rejmonovi.

Ornella Koktová se na Instagramu ukázala ve spodním prádle a bez retuše (9. listopadu 2023).
Ornella Koktová a Josef Kokta v roce 2015
Ornella Koktová, Charlotte Štiková a jejich matka Monika Binias (2017)
Monika Štiková a její manžel Petr Binias (Casino Magic Planet Gold Vestec, 20. června 2019)
„Když se ke mně ta pornonahrávka dostala, samozřejmě jsem si říkala, že za ty útoky na mé děti je to mocná zbraň. Každopádně to předávám právníkovi, ať si s tím poradí,“ říká Koktová. Štiková (dnes již Binias) kromě této nahrávky v roce 2018 ve svých 45 letech také sama oslovila bulvár s tím, že chce nafotit akty, aby ukázala, že žena může být přitažlivá a sexy i v tomto věku.

Monika Binias se podle Ornelly nikdy nezměnila, i když její dcera doufala, že vše bude lepší díky novému manželovi, mladému hokejistovi, kdy bude její matka ve vztahu spokojenější. „Ale ne, nic se nezměnilo. Stále útočí na mě i mou rodinu. Dodnes mi například vyčítá i to, že mi v páté třídě jako rodič platila obědy. Že jí mám za to děkovat. Další věc je, že jsem kdysi dělala modeling, byla jsem u Czechoslovak Models, agentura si ze zakázek brala dvacet procent, máma taky. Řekla mi, že pokud to tak nebude, nebudu to moct dělat,“ vzpomíná.

Ornella Koktová, Charlotte Štiková a jejich matka Monika Binias (2017)

Ve velmi uvolněné atmosféře s přáteli přišla řeč i na sexuální život s výrazně starším partnerem Josefem Koktou. „Pepa je fakt frajer. Když chci, tak může okamžitě. Žádné prášky nejsou třeba. Ale pravda je, že když máš s někým sex čtrnáct let, tak je to už trochu předvídatelné. Není to tak barvité jako v seriálu Sex ve městě, ale nějakou barevnou paletu to stále má a to stačí,“ směje se Ornella.

„Když jsem jednou chtěla při sexu něco trochu jiného, vzal Pepa kravatu po svém tátovi s tím, že mě sváže. Neuměl to ale uvázat, takže jsem předstírala, že to drží, ale nemohla jsem se skoro ani pohnout, jinak by mi to celé z rukou spadlo,“ popsala.

Promluvila také o návštěvě filmového festivalu v Karlových Varech, kde podle svých slov při pózování fotografce na slavném balkonku Grandhotelu Pupp kvůli své výšce a vysokým podpatkům málem přepadla na ulici. Oblékání a líčení před nástupem na červený koberec prý bylo velmi příjemné, Ornellu však trochu zaskočila jedna z přítomných hereček.

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

„Hned vedle mě oblékali Jirku Mádla, Aňu Geislerovou a Jitku Schneiderovou. Ve finále tam byli všichni kromě Jitky moc příjemní. Nevím, co má Jitka Schneiderová za problém,“ uvažuje nahlas Koktová.

Od pátku probíhá velké stěhování rodiny na novou adresu, Ornella s Pepou a jejich třemi dětmi se přesunuli z pronajaté nemovitosti na Slapech do Nebušic v Praze 6, kde podnikatelka pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun.

Koncem týdne se trojnásobná maminka ozvala svým sledujícím z nového rodinného sídla. „První noc v našem domě. Dneska je jarní rovnodennost, která přináší nové začátky. Větší nový začátek si teď stěží umím představit,“ napsala Ornella na Instagramu. „Navíc je dnes taky den, kdy by moje babička slavila 79 narozeniny. Tohle jsou všechno neskutečně magické symboliky, které se určitě neodehrávají jen tak,“ míní Koktová.

První noc v novém domě se neobešla bez starodávného rituálu. Ornella vykuřovala od sklepa až po střechu a zbavovala dům negativní energie. „Jsme tady v novém domě, musíme udělat takovou očistu kouřem, protože tady začíná náš nový život,“ vysvětlila svým dětem.

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který...

Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun....

Máma natočila porno, šokovala Ornella. Rodina se stěhuje, proběhlo vykuřování domu

Ornella Koktová se na Instagramu ukázala ve spodním prádle a bez retuše (9....

Podnikatelka Ornella Koktová se v dalším dílu svého dokumentu Ornella Life rozpovídala o zákulisí filmového festivalu v Karlových Varech, současném sexuálním životě s partnerem Josefem Koktou i...

22. března 2026  10:33

