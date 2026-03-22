„Stěžovala jsem si své sestře Charlotte, že naše matka pořád útočí na naši rodinu, dělá screenshoty z mých příspěvků na Instagramu a ty pak sdílí u sebe a píše tam o mých dětech, že jsou nevychovaní kreténi a já že jsem hrozná matka. Charlotte mi řekla, že má možná něco, co by mi pomohlo ji zastavit. Našla flashku, kde je mámino porno. Neměla jsem odvahu se na to podívat, ale část je prý natočená v obýváku, část v ložnici a část v Charlottině pokojíčku,“ svěřila se Ornella na společném obědě svým kamarádům Janovi Bendigovi a jeho partnerovi Lukášovi Rejmonovi.
„Když se ke mně ta pornonahrávka dostala, samozřejmě jsem si říkala, že za ty útoky na mé děti je to mocná zbraň. Každopádně to předávám právníkovi, ať si s tím poradí,“ říká Koktová. Štiková (dnes již Binias) kromě této nahrávky v roce 2018 ve svých 45 letech také sama oslovila bulvár s tím, že chce nafotit akty, aby ukázala, že žena může být přitažlivá a sexy i v tomto věku.
Monika Binias se podle Ornelly nikdy nezměnila, i když její dcera doufala, že vše bude lepší díky novému manželovi, mladému hokejistovi, kdy bude její matka ve vztahu spokojenější. „Ale ne, nic se nezměnilo. Stále útočí na mě i mou rodinu. Dodnes mi například vyčítá i to, že mi v páté třídě jako rodič platila obědy. Že jí mám za to děkovat. Další věc je, že jsem kdysi dělala modeling, byla jsem u Czechoslovak Models, agentura si ze zakázek brala dvacet procent, máma taky. Řekla mi, že pokud to tak nebude, nebudu to moct dělat,“ vzpomíná.
Ve velmi uvolněné atmosféře s přáteli přišla řeč i na sexuální život s výrazně starším partnerem Josefem Koktou. „Pepa je fakt frajer. Když chci, tak může okamžitě. Žádné prášky nejsou třeba. Ale pravda je, že když máš s někým sex čtrnáct let, tak je to už trochu předvídatelné. Není to tak barvité jako v seriálu Sex ve městě, ale nějakou barevnou paletu to stále má a to stačí,“ směje se Ornella.
„Když jsem jednou chtěla při sexu něco trochu jiného, vzal Pepa kravatu po svém tátovi s tím, že mě sváže. Neuměl to ale uvázat, takže jsem předstírala, že to drží, ale nemohla jsem se skoro ani pohnout, jinak by mi to celé z rukou spadlo,“ popsala.
Promluvila také o návštěvě filmového festivalu v Karlových Varech, kde podle svých slov při pózování fotografce na slavném balkonku Grandhotelu Pupp kvůli své výšce a vysokým podpatkům málem přepadla na ulici. Oblékání a líčení před nástupem na červený koberec prý bylo velmi příjemné, Ornellu však trochu zaskočila jedna z přítomných hereček.
„Hned vedle mě oblékali Jirku Mádla, Aňu Geislerovou a Jitku Schneiderovou. Ve finále tam byli všichni kromě Jitky moc příjemní. Nevím, co má Jitka Schneiderová za problém,“ uvažuje nahlas Koktová.
Od pátku probíhá velké stěhování rodiny na novou adresu, Ornella s Pepou a jejich třemi dětmi se přesunuli z pronajaté nemovitosti na Slapech do Nebušic v Praze 6, kde podnikatelka pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun.
Koncem týdne se trojnásobná maminka ozvala svým sledujícím z nového rodinného sídla. „První noc v našem domě. Dneska je jarní rovnodennost, která přináší nové začátky. Větší nový začátek si teď stěží umím představit,“ napsala Ornella na Instagramu. „Navíc je dnes taky den, kdy by moje babička slavila 79 narozeniny. Tohle jsou všechno neskutečně magické symboliky, které se určitě neodehrávají jen tak,“ míní Koktová.
První noc v novém domě se neobešla bez starodávného rituálu. Ornella vykuřovala od sklepa až po střechu a zbavovala dům negativní energie. „Jsme tady v novém domě, musíme udělat takovou očistu kouřem, protože tady začíná náš nový život,“ vysvětlila svým dětem.