Kokta promluvil o exekucích i dětech a přiznal, jak to bylo s rozvodem s Ornellou

  13:10
Oznámením o rozvodu a novém projektu vyvolala Ornella Koktová (33) u fanoušků i některých přátel rozporuplné reakce. Někteří ji obviňují ze lží nebo z rozchodu jen na oko, aby přitáhla pozornost. Influencerčin exmanžel Josef Kokta (68) v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětlil, jak se věci mají.
Manželé Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023)

foto: Franck ProvostiDNES.cz

Ornella Koktová propaguje své produkty na Instagramu. (únor 2025)
Nový dům Ornelly Koktové
Josef Kokta
Ornella Koktová u moře
Vaše partnerka Ornella Koktová vydala desetidílný dokument o svém životě Ornella Life, který propagovala oznámením na Instagramu, kde v den svých 33. narozenin vůbec poprvé zveřejnila zprávu o vašem rozvodu. Někteří sledující vás nyní osočují z toho, že jako zdatný marketér společně s partnerkou „děláte z lidí blbce“ a chcete, aby si zaplatili podcast, kde se dozvědí další informace. Jak to vnímáte?
Určitě nejde o podcast ani placený instagramový profil. Je to plnohodnotná dokumentární série o deseti dílech a dvaceti bonusech, které vycházejí každý týden až do 19. dubna. Z lidí jsme blbce určitě neudělali. Nikomu jsme nelhali — informace o rozvodu je pravdivá. To, že jsme ji zveřejnili po čtyřech letech v den startu projektu, bylo součástí promyšlené mediální kampaně.

Každý nový produkt, ať už je to knížka, nové CD, boty nebo třeba nová show Vojty Kotka na Primě či Survivor na TV Nova, potřebuje mediální kampaň, aby se o něm lidé dozvěděli. My nabízíme nový zábavný produkt — dokumentární sérii Ornella Life. Je to život bez filtru a bez scénáře. Pokud si někdo koupí lístek do kina, taky mu nikdo neříká, že z něj dělají blbce. Tady je to stejné.

Josef Kokta a Ornella Koktová

Podle mnoha komentářů na sociálních sítích je tento způsob prodeje dokumentu žebráním. „Žebrat takto o peníze na nový dům je neskutečné,“ píší někteří. Co na to říkáte?
To mě upřímně zaráží. Je to produkt jako každý jiný — jako vstupenka na fotbal, do divadla nebo třeba šálek kávy. Každý si koupí, co chce. Označovat prodej autorského obsahu za žebrání je nesmysl. Ewa Farna, Marek Ztracený nebo divadla také „žebrají“, když chtějí za svůj výkon zaplatit vstupné? To jsou zvláštní úvahy. My nikoho nenutíme, nabízíme lidem pohled do našeho soukromí za cenu jednoho espressa. To není žebrání, to je byznys a poctivá roční práce na velkém projektu.

A pokud jde o nový dům, hypotéka se schvalovala už loni na podzim. Každý, kdo si někdy bral hypotéku, ví, že to není nic jednoduchého. Člověk projde důkladnou prověrkou, kdy ho banka obrazně řečeno svlékne do naha. A Ornella, vzhledem k tomu, že od roku 2017 podniká a dnes řídí pět byznysových aktivit, u banky uspěla díky svým výsledkům. Žádné „vyžebrané“ peníze vám banka jako příjem pro hypotéku neuzná.

Ornella Koktová a Josef Kokta

Uvedl jste, že jste se s Ornellou rozvedli jen papírově kvůli vašim exekucím a dluhům. Nebylo to částečně také kvůli koupi nového domu, na který by jednou mohly mít nárok i děti z vašich předchozích vztahů? V novém domě budete tedy bydlet společně? Kdy plánujete stěhování ze Slap?
Především je potřeba říct, že jsme se rozvedli už před čtyřmi lety. Udělali jsme to v tichosti a racionálně, jako rodiče, kterým záleží na budoucnosti dětí. Ano, bylo to kvůli mým starým dluhům a exekucím z dob dřívějšího podnikání. Tehdy jsem vůbec nepřemýšlel o dědictví pro děti z předchozích vztahů. Ani tehdy, ani teď nemají co zdědit — maximálně dluhy.

Chtěl jsem Ornellu a naše děti ochránit, aby nikdy o nic nepřišly a měly jistotu domova. To by udělal každý chlap, který cítí odpovědnost, zvlášť v mém věku. V novém domě bude bydlet Ornella s dětmi a já tam budu samozřejmě docházet. Stěhování ze Slap plánuje Ornella na konec března. Vrátí se v podstatě do místa, odkud pocházeli její prarodiče a kde má rodinu i rodinný hrob.

Ornella Koktová a Josef Kokta (Karlovy Vary, 3. července 2023)

Josef Kokta a Ornella Štiková začali spolu chodit v roce 2011. Dohromady se dali v Karlových Varech v době, kdy byl podnikatel ženatý s Gabrielou Partyšovou. S Ornellou se vzali v roce 2015, mají syny Quentina (12) a Svena (6) a dceru Lilianne (5).

Máte celkem sedm dětí se čtyřmi partnerkami, opakovaně jste říkal, že všechny manželky jste podporoval. Ornellu dlouhodobě chválíte za to, jak se o vás stará. Jak vám to dnes ve vztahu funguje? O čem se v bulváru nepíše?
Funguje nám to, protože náš vztah stojí na úplně jiných základech než jen na nějakém papíře. Ornella to se mnou nikdy neměla jednoduché — složité dětství, mediální tlak už v osmnácti letech, život se mnou v době, kdy jsem byl bez peněz a bez bydlení. Dnes se o mě stará, stříhá mi nehty, pomáhá s ponožkami… to je realita života se starším člověkem. Bulvár už ale nepíše o tom, že Ornella je nesmírně pracovitá. Od roku 2017 tvrdě pracuje a dnes je to ona, kdo rodinu živí a zabezpečuje. To je pravda, která se do krátkých titulků nevejde.

Dotýká se současná situace nějak vašich tří dětí? Vnímají, že „se něco děje“?
Naše děti jsou šťastné a v naprostém klidu. Pro ně se nic nemění — vidí tátu a mámu spolu, jak se smějí, pracují a plánují společné bydlení. Ten „hurikán“ kolem rozvodu existuje jen v médiích a na sociálních sítích, doma je klid. Všechno, co děláme, děláme právě pro ně, aby měly stabilní zázemí a dobrý život.

Marketingu a reklamě se věnujete už od revoluce. Vaše firma Quo kdysi patřila mezi dvacet nejúspěšnějších v zemi.
V roce 2002 jsem ji prodal mediálnímu magnátovi Rupertu Murdochovi. Byl to jeden z prvních velkých mediálních prodejů v této republice. Své partnerky jsem vždy podporoval, aby si mohly plnit své sny. Dělal jsem to dřív a dělám to i pro Ornellu, protože mě to těší. Ornella Life je poctivě udělaný projekt a stojíme si za ním. Jsem na Ornellu hrdý, jak je pracovitá. Vše, co v dokumentu zazní, je pravda. Kdyby lhala, byl by to podraz. Ale ona nelže, jen jde s kůží na trh.

