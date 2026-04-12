Sestry vyrůstaly ve velmi specifickém rodinném prostředí, které samo o sobě často plnilo titulky médií. Už v minulosti, kdy se vysílala reality show Štiky, bylo zřejmé, že vztahy v rodině nejsou jednoduché a že napětí se postupně přenáší i mezi sourozence.
Ornella a Charlotte tak od začátku balancovaly mezi blízkostí a odstupem. „Naše spory byly vyvolané hlavně naší matkou a neklidem v naší rodině,“ shodují se obě sestry.
Zlomové momenty přišly zejména v dospělosti. Zatímco Ornella si začala budovat vlastní rodinu s Josefem Koktou a měla stabilnější zázemí, Charlotte se vydala jinou cestou, která byla často spojovaná s kontroverzemi a osobními problémy, mimo jiné i s užíváním drog. Právě rozdílný životní styl a hodnoty se postupně podepsaly na jejich vzájemné komunikaci.
„Se Charlotte jsem drogy probírala několikrát. Nejdříve dlouho zapírala, že jsou to jen povídačky, pak přiznala, že problém měla, ale tvrdila, že už nemá. Myslím, že teprve až ve chvíli, kdy si opravdu sáhla na dno, si uvědomila, že to je špatná cesta. Řekla jsem jí otevřeně, že když v tom bude pokračovat, tak umře,“ popisuje Ornella.
„Charlotte pak v tom období udělala hroznou blbost. Začala prodávat na svém Instagramu oblečení, udělala si takový bazárek, ale pak neposílala lidem ty balíčky, za které si předem zaplatili. To se naštosovalo a když to ruplo, já jsem to za ni všechno zaplatila. Vyplatila jsem vlastně všechny ty ženy, co si od ní něco koupily a nic nedostaly. Přísahala, že už to neudělá. Ale pak to udělala znovu,“ vzpomíná Koktová.
V médiích se opakovaně objevovaly informace o hádkách sester, jejich odcizení i opakovaných pokusech o usmíření. Občas si byly blíž, jindy naopak přišlo období bez kontaktu. Emoce přitom nikdy nechyběly, ať už šlo o zklamání, nepochopení nebo snahu vztah znovu napravit. „Charlotte je hodně zranitelný člověk. Vnímám to tak, že my dvě jsme si z naší původní rodiny vlastně zbyly. Charlotte by neměla po tomto světě kráčet sama,“ myslí si Ornella.
Během natáčení obě sestry divákům také pustily nepříjemné hlasové zprávy, které jim poslala jejich matka Monika Binias a kde například jedné ze svých dcer vzkazuje, ať „se spláchne do hajz*u a zavře za sebou víko“.
Ornella i Charlotte také popsaly, že Binias v minulosti sváděla jejich tehdejší partnery, některé z nich líbala a Ivkovi, dlouholetému partnerovi Charlotte, vlezla dokonce nahá do postele s tím, že by spolu mohli mít tajný vztah.
„Neznám ve svém okolí žádné lidi, které by takto napadala jejich vlastní matka,“ říká Ornella. „Je to proti přírodě, je to šílené,“ uvažuje nahlas.
Během setkání obou sester byla řeč i o manželovi Charlotte, bývalém kriminálníkovi Martinovi, přezdívaném Mačeta. „Největší bizár pro mě je poslouchat Martinovy historky z basy. Neumím si představit, že já bych říkala, že můj Pepa byl v krimu a báli se ho tam, aby někoho nezabetonoval,“ zůstává v údivu nad sestřinou volbou partnera Ornella.
Navzdory všem konfliktům mezi sestrami zůstává silné pouto. I když se jejich cesty rozcházejí, minulost je stále spojuje. V některých momentech se tak objevují náznaky, že by k sobě mohly znovu najít cestu. Otázkou zůstává, zda se to podaří natrvalo.