„Soukromé letadlo je v podstatě úlet. Můj úlet, který jsem naplánovala v podstatě tajně, Pepa o tom nevěděl. Zároveň jsem to spojila s kampaní na kufry, protože mám pod čepicí, ale zároveň jsem si splnila jeden ze svých snů, protože se mi to vždycky líbilo, když létali tím private jetem,“ vysvětlila.
Soukromé letadlo si pochvalovala, protože nemuseli dlouho čekat na letišti a děti mohly v letadle vyvádět, jak chtěly. Navíc Koktové přijde správné, když si děti dopřávají, že nebudou v dospělosti „ze všeho vydřený.“
Po padesáti minutách přistáli v deštivé Budapešti, což zkazilo jejímu partnerovi okamžitě náladu. Saze bouchly v hotelu, když mu Ornella u bazénu oznámila, že mu zaplatila masáž. „Zruš to! Já tady nebudu do pěti jako blbec. Nechci! Ho*no,“ rozčiloval se. „Jsi pěkný ču*ák,“ řekla mu Ornella.
Další hádka proběhla ráno u snídaně. „Já ti říkám, už přestaň být nepříjemná pí*a, nebo s tebou prostě už fakt končím. To se nedá vydržet,“ reagovala Ornella na partnerovy nespokojené obličeje.
„Pepa mě umí vytočit a pak mi je schopen říct, ať se uklidním, že jsme na veřejnosti. V tu chvíli je mi ale úplně jedno mínění nějakých cizích Maďarů, které už neuvidím, a řeším svůj manželský život. Asi je to ta stará generace a myslí si, že se to má řešit až na pokoji,“ popsala Ornella.
Hádky ale k jejich vztahu patří a vždy skončí rychle a mile. „Občas vyletím rychle, jako čertík z krabičky. Mám v sobě trochu cholerika, to jsem podědila. Ale na druhou stranu Pepa říkal, že jsem jediná temperamentní z jeho žen a že se se mnou vlastně nenudí,“ vysvětlila.
„Jsem naštvaná a nakonec to skončí tak, že se mi v podstatě omluví a udobříme se polibkem nebo se obejmeme. Často se objímáme. Myslím, že objetí je kolikrát intimnější než sex,“ říká Ornella Koktová.