Ornella Koktová se dostala do sporu s Radkem Kašpárkem, když zkritizovala jeho podnik na sociální síti. „Objednali jsme si spoustu chodů, ale bohužel měly pachuť žluči nebo blitek. Navíc když jsme chtěli platit, tak jsme asi deset minut mávali na personál, který si nás absolutně nevšímal a popíjel si na baru malé pivo. To vše byla směsice pocitů, které vedly k tomu, že že jsem napsala varování před touto restaurací. A to spustilo mediální kauzu, protože tuhle restauraci má Radek Kašpárek a na toho se nesmí sahat,“ popsala Koktová.
Schytávala to od Kašpárkových fanoušků i od něj samotného. „Pan Kašpárek do mě začal jít. A já jsem si řekla, že teď tady budu za blbku? Tak to tedy ne. V minulosti jsme si párkrát napsali, v době covidu, kdy potřeboval pomoc s nějakou sbírkou. Byl mi vděčný a řekl, že mě jednou zve do toho svého Fieldu (restaurace Radka Kašpárka – pozn. red.). Žádná večeře se pak nekonala, protože jsem byla těhotná. A on v médiích začal hrát na strunu, že jsem zhrzená, protože mě nevzal na tu večeři. Takže jsem šla do těch zpráv a zveřejnila je,“ popsala Koktová, která tehdy ukázala, jak jí Kašpárek psal, že je dokonalá žena.
Trojka s Marešem, Koktova smrt, Agáta. Ornella řešila spory už před rokem
Známý kuchař se s ní pak spojil a požádal ji, aby přišla na degustační menu do jeho restaurace. Tam se usmířili a Ornella pak na sociálních sítích chválila Kašpárkovo delikatesní menu. To ale vyvolalo spekulace o tom, že spolu něco mají i vzhledem k tomu, že Kašpárek je podobný typ jako její manžel.
Ornella přiznává, že Radek Kašpárek se jí skutečně líbí. „Je pravda, že Radek a Pepa jsou si trochu typově podobní. Takže se nabízí, že se mi Radek líbí. Radek je pěkný, o tom žádná, ale nic se mezi námi nestalo. Po těch skoro patnácti letech Pepa trochu žárlí a já jsem vždycky chtěla, aby trochu žárlil, ale teď mě to štve, zvlášť když se nic nestalo. Kdyby aspoň měl důvod,“ řekla Koktová.
Ze stejného důvodu ukončila komunikaci s Kašpárkovou bývalou manželkou. „S jeho ženou jsem byla léta v kontaktu, občas jsme si psaly tipy na výlety s dětmi a podobně. Ve chvíli, kdy se tohle odehrálo, tak oni měli tři dny po rozvodu. Já v jejich příběhu vůbec nefigurovala, ale začala jsem od ní dostávat bídu. A nejen že psala mně, ale začala vypisovat i Pepovi. To už bylo přes čáru. Naštěstí Pepa je mazák a bral to s humorem,“ popsala Ornella. Flirtování je pro ni důležité pro zvýšení vlastního sebevědomí, ale u toho vždy končí.
„S Pepou nemáme dovoleného nic, žádné otevřené vztahy. Myslím, že kdybychom si to jako pár otevřeně dovolili, tak je to začátek konce,“ dodala.
Svatba sestry byla smutná
Jako vdaná paní ráda radí kamarádkám ve vztazích a vždy se těšila, až půjde sestře na svatbu. Na to ale nakonec nedošlo. „Na Charlotte svatbu jsem nešla z toho důvodu, že v posledním hovoru, který jsem s ní měla, jsme jí chtěla pomoct a ona mi řekla, ať táhnu do pr... Tak jsem se odmlčela a ona se mnou stejně nekomunikovala. Byl to čas, kdy naše vztahy nebyly ideální,“ popsala Ornella.
Sestra jí ani neposlala pozvánku, jen přeposlala post ze sociální sítě, kdy a kde se obřad koná. „Naposled jsem slyšela, ať táhnu, a najednou bum, že bude nějaká svatba s člověkem, kterého zná dva měsíce a o kterém vycházejí články, že usekl někomu ruku a byl několikrát v kriminále a že umí vařit perník. Do toho veřejně začala vyprávět, že je pozvaná máma. Máti, se kterou se nebavím, která je narcistní manipulátor, to vzala do své režie a ještě to organizuje. To jsem řekla, že vůbec,“ vylíčila Ornella s tím, že na svatbu odmítli jít kvůli špatné pověsti ženicha i babička s dědou a otec nevěsty se nechtěl setkat s bývalou manželkou.
„Zároveň nás to všechny mrzelo, protože o svatebním dni jsme mluvily už jako malé a snily o tom, jak to bude krásné, a pak jsme tam nešli. Viděla jsem fotky a videa a to byla hromádka neštěstí. Byl to strašně smutný pohled. Dokonce jsem i brečela, protože mi jí bylo strašně líto i jak vypadá,“ říká Ornella s tím, že kdyby měly se sestrou tehdy normální vztahy, pomohla by jí se svatbou finančně.
Charlotte si vzala v roce 2024 o dvacet let staršího Martina Štefana, který má kriminální minulost a se zákonem má problémy nadále. V lednu ho obvinili z řízení kradeného vozu a ještě bez řidičského průkazu.