Ornella vysvětlila, proč nešla sestře na svatbu i jak to měla s Kašpárkem

V předposledním dílu dokumentu Ornella Life popsala Ornella Koktová podrobně svou roztržku s Radkem Kašpárkem a odhalila, jestli měl její manžel Pepa důvod k žárlivosti, když se se známým kuchařem usmířila. Vysvětlila také, proč nešla sestře Charlotte na svatbu.
Ornella Koktová se dostala do sporu s Radkem Kašpárkem, když zkritizovala jeho podnik na sociální síti. „Objednali jsme si spoustu chodů, ale bohužel měly pachuť žluči nebo blitek. Navíc když jsme chtěli platit, tak jsme asi deset minut mávali na personál, který si nás absolutně nevšímal a popíjel si na baru malé pivo. To vše byla směsice pocitů, které vedly k tomu, že že jsem napsala varování před touto restaurací. A to spustilo mediální kauzu, protože tuhle restauraci má Radek Kašpárek a na toho se nesmí sahat,“ popsala Koktová.

Schytávala to od Kašpárkových fanoušků i od něj samotného. „Pan Kašpárek do mě začal jít. A já jsem si řekla, že teď tady budu za blbku? Tak to tedy ne. V minulosti jsme si párkrát napsali, v době covidu, kdy potřeboval pomoc s nějakou sbírkou. Byl mi vděčný a řekl, že mě jednou zve do toho svého Fieldu (restaurace Radka Kašpárka – pozn. red.). Žádná večeře se pak nekonala, protože jsem byla těhotná. A on v médiích začal hrát na strunu, že jsem zhrzená, protože mě nevzal na tu večeři. Takže jsem šla do těch zpráv a zveřejnila je,“ popsala Koktová, která tehdy ukázala, jak jí Kašpárek psal, že je dokonalá žena.

Trojka s Marešem, Koktova smrt, Agáta. Ornella řešila spory už před rokem

Známý kuchař se s ní pak spojil a požádal ji, aby přišla na degustační menu do jeho restaurace. Tam se usmířili a Ornella pak na sociálních sítích chválila Kašpárkovo delikatesní menu. To ale vyvolalo spekulace o tom, že spolu něco mají i vzhledem k tomu, že Kašpárek je podobný typ jako její manžel.

Ornella přiznává, že Radek Kašpárek se jí skutečně líbí. „Je pravda, že Radek a Pepa jsou si trochu typově podobní. Takže se nabízí, že se mi Radek líbí. Radek je pěkný, o tom žádná, ale nic se mezi námi nestalo. Po těch skoro patnácti letech Pepa trochu žárlí a já jsem vždycky chtěla, aby trochu žárlil, ale teď mě to štve, zvlášť když se nic nestalo. Kdyby aspoň měl důvod,“ řekla Koktová.

Ze stejného důvodu ukončila komunikaci s Kašpárkovou bývalou manželkou. „S jeho ženou jsem byla léta v kontaktu, občas jsme si psaly tipy na výlety s dětmi a podobně. Ve chvíli, kdy se tohle odehrálo, tak oni měli tři dny po rozvodu. Já v jejich příběhu vůbec nefigurovala, ale začala jsem od ní dostávat bídu. A nejen že psala mně, ale začala vypisovat i Pepovi. To už bylo přes čáru. Naštěstí Pepa je mazák a bral to s humorem,“ popsala Ornella. Flirtování je pro ni důležité pro zvýšení vlastního sebevědomí, ale u toho vždy končí.

„S Pepou nemáme dovoleného nic, žádné otevřené vztahy. Myslím, že kdybychom si to jako pár otevřeně dovolili, tak je to začátek konce,“ dodala.

Svatba sestry byla smutná

Jako vdaná paní ráda radí kamarádkám ve vztazích a vždy se těšila, až půjde sestře na svatbu. Na to ale nakonec nedošlo. „Na Charlotte svatbu jsem nešla z toho důvodu, že v posledním hovoru, který jsem s ní měla, jsme jí chtěla pomoct a ona mi řekla, ať táhnu do pr... Tak jsem se odmlčela a ona se mnou stejně nekomunikovala. Byl to čas, kdy naše vztahy nebyly ideální,“ popsala Ornella.

Sestra jí ani neposlala pozvánku, jen přeposlala post ze sociální sítě, kdy a kde se obřad koná. „Naposled jsem slyšela, ať táhnu, a najednou bum, že bude nějaká svatba s člověkem, kterého zná dva měsíce a o kterém vycházejí články, že usekl někomu ruku a byl několikrát v kriminále a že umí vařit perník. Do toho veřejně začala vyprávět, že je pozvaná máma. Máti, se kterou se nebavím, která je narcistní manipulátor, to vzala do své režie a ještě to organizuje. To jsem řekla, že vůbec,“ vylíčila Ornella s tím, že na svatbu odmítli jít kvůli špatné pověsti ženicha i babička s dědou a otec nevěsty se nechtěl setkat s bývalou manželkou.

„Zároveň nás to všechny mrzelo, protože o svatebním dni jsme mluvily už jako malé a snily o tom, jak to bude krásné, a pak jsme tam nešli. Viděla jsem fotky a videa a to byla hromádka neštěstí. Byl to strašně smutný pohled. Dokonce jsem i brečela, protože mi jí bylo strašně líto i jak vypadá,“ říká Ornella s tím, že kdyby měly se sestrou tehdy normální vztahy, pomohla by jí se svatbou finančně.

Charlotte si vzala v roce 2024 o dvacet let staršího Martina Štefana, který má kriminální minulost a se zákonem má problémy nadále. V lednu ho obvinili z řízení kradeného vozu a ještě bez řidičského průkazu.

Iva Kubelková s dcerou Natálií opět bodují, ukázaly dokonalé křivky v plavkách

Nenapadlo mě, že jeden nahý záběr způsobí peklo, říká Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková v Show Jana Krause (duben 2026)

Herečka Aneta Krejčíková v Show Jana Krause vyprávěla o tom, co způsobil jediný její záběr ze seriálu Volha a jestli si pro milostné scény ve filmech bere dnes populární kouče intimity.

Móda z Andělů: Prachařová v kalhotkách, stylová Farna i katastrofa Havelková

Ceny Anděl 2026: Módní policie

Ceny Anděl jsou za námi. Slavnostní vyhlášení cen České hudební akademie se stejně jako loni odehrálo v prostorách Křižíkových pavilonů pražského Výstaviště a my jsme si opět posvítili na to, kdo se...

Dara Rolins ukázala snový výhled u jezera v Itálii i foto s Nedvědem z postele

Dara Rolins a Pavel Nedvěd jsou spolu šestým rokem.

Dara Rolins (53) a její partner, bývalý fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd (53), spojili příjemné s užitečným. Vyrazili do Itálie, kde jim roste vysněná vila, a kromě kontroly stavby si dopřáli i...

Vzali se tajně, překonali krizi a stárnou bok po boku. S kým žije Anna Geislerová

Anna Geislerová a Zdeněk Janáček jsou manželé do prosince 2003.

Na svém kontě má rekordní počet Českých lvů, zahrála si v nejlepších českých filmech i televizních seriálech, píše knihy, navrhuje oblečení, má řád od prezidenta. To vše stihla Anna Geislerová do...

Iva Kubelková s dcerou Natálií opět bodují, ukázaly dokonalé křivky v plavkách

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět předvedly své výstavní postavy v plavkách. Společné focení v bikinách na ostrově Mauricius ukázalo nejen jejich půvab,...

Ornella vysvětlila, proč nešla sestře na svatbu i jak to měla s Kašpárkem

Ornella Koktová a Radek Kašpárek

V předposledním dílu dokumentu Ornella Life popsala Ornella Koktová podrobně svou roztržku s Radkem Kašpárkem a odhalila, jestli měl její manžel Pepa důvod k žárlivosti, když se se známým kuchařem...

19. dubna 2026  10:39

Můj klip málokdo pochopil. Nebudu už dělat satiru, říká Elizabeth Kopecká

Elizabeth Kopecká v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)

Finalistka SuperStar Elizabeth Kopecká (31) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka přiznala, že s klipem Summer Boyfriend šlápla vedle. Promluvila i o práci pro Jágra a o tom, co všechno by měl splňovat její...

19. dubna 2026

Vedeme teorie, který z nás je povedený model, říkají bratři Jan a Ivan Krausovi

Ivan Kraus v Show Jana Krause (duben 2026)

Jan Kraus (72) pozval do své talk show svého nejstaršího bratra, spisovatele a loutkáře Ivana Krause (87). Popsali, jak světové události několikrát ovlivnily jejich rodinu a na dlouho dobu ji...

19. dubna 2026

Habera navštívil zchátralý motorest z Fontány pre Zuzanu. Smutné, píše

Hotel Sosna, kde se natáčela Fontána pre Zuzanu 2 (2025)

Zpěvák Pavol Habera (64) zveřejnil snímek motorestu v Tatranské Štrbě, kde se v roce 1993 natáčel film Fontána pre Zuzanu 2. Posteskl si nad osudem místa, které chátrá a stalo se oblíbenou urbex...

18. dubna 2026

Beránek jde za napadení pacienta v Bohnicích do vazby. Hrozí mu 12 let vězení

Soud rozhoduje o vazbě pro rapera Leo Beránka. (18. dubna 2026)

Raper a zápasník organizace Clash Leo Beránek (35), který dlouhodobě vzbuzuje kontroverze, jde do vazby. V sobotu o tom rozhodl soud na pražských Míčánkách. Beránek je obviněn z trestného činu...

18. dubna 2026  11:50

Natalie Portmanová čeká třetí dítě. Je to zázrak, říká o svém těhotenství

Na krátké šaty vsadila jako jedna z mála herečka Natalie Portmanová (Governors...

Herečka Natalie Portmanová (44) oznámila, že je těhotná. Své třetí dítě čeká s francouzským hudebním producentem Tanguyem Destablem (45), s nímž se poprvé veřejně objevila loni v březnu. První dvě...

18. dubna 2026  10:20

Slíbili jsme mu, že na něj čeká Ozzy. Vdova popsala odchod Jana Potměšila

Jan Potměšil

Herec Jan Potměšil odešel (†60) v klidu, ve spánku. Vdova Radka Potměšilová to sdělila na sociální síti a zveřejnila i parte. Poslední rozloučení se bude konat v Chrámu Matky Boží před Týnem v Praze.

18. dubna 2026  8:18

Už neplánuji. Zubatá si mě už ocejchovala, říká Klíma po léčbě rakoviny

Josef Klíma v pořadu 13. komnata (duben 2026)

Spisovatel a novinář Josef Klíma (75) chtěl svou autobiografii navzdory přání nakladatele napsat sám. Knihu Josef Klíma: Tváří v tvář zločinu ale nakonec napsala jeho kolegyně Karolína Lišková,...

18. dubna 2026

Štěstí nepadá z nebe. Je potřeba mu něco obětovat, říká cukrářka Fabešová

Podnikatelka a cukrářka Iveta Fabešová. (20. června 2025)

Cukrářka Iveta Fabešová (42) oslavila narozeniny odtajněním nového sladkého konceptu. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o tom, jak se při takové profesi udržuje fit i o životních peripetiích, které...

18. dubna 2026

Peter Ustinov jako detektiv Poirot budil pochyby. Příbuzná autorky protestovala

Premium
Peter Ustinov exceluje v hlavní roli Hercule Poirota v kultovním snímku Smrt na...

Rodiče ho počali v Rusku, na svět přišel v Anglii, pracoval v Hollywoodu a žil ve Švýcarsku. Peter Ustinov byl skutečným světoběžníkem, ale také umělcem a politikem s jízlivými průpovídkami. Mimo...

17. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Victoria Beckhamová poprvé promluvila o rozkolu se synem a jeho ženou

Brooklyn Beckham a Victoria Beckhamová na Glamour Women of the Year Awards (New...

Victoria Beckhamová (51) se poprvé vyjádřila o napjatých vztazích s nejstarším synem Brooklynem (27). Bývalá členka kapely Spice Girls a módní návrhářka zdůraznila, že s manželem Davidem (50) se vždy...

17. dubna 2026  12:10

Dara Rolins ukázala snový výhled u jezera v Itálii i foto s Nedvědem z postele

Dara Rolins a Pavel Nedvěd jsou spolu šestým rokem.

Dara Rolins (53) a její partner, bývalý fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd (53), spojili příjemné s užitečným. Vyrazili do Itálie, kde jim roste vysněná vila, a kromě kontroly stavby si dopřáli i...

17. dubna 2026  11:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.